明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：晶片售華一波三折 英偉達兩邊不討好

【明報社評】全球人工智能晶片巨擎英偉達（Nvidia）掌門人黃仁勳在中美之間多番奔走，幾經艱辛終爭取到白宮解除向華出售H20人工智能晶片的禁令，未料1個月後，卻傳出英偉達指示零件供應商暫停H20相關生產的消息。中方對進口H20晶片的安全性及必要性，抱有不少疑問，內地多間科技巨頭遭監管部門約談後，對於採購H20晶片也趨向保留，即使黃仁勳善於政治平衡術，亦未必足以令英偉達擺脫兩邊不討好的困境。中美科技戰角力激烈，晶片供應鏈的穩定安全至關重要，對中國而言，唯有實現科技自立自強、避免依賴美國晶片，才不會受制於人。

爭取放寬高階晶片

中方對H20不稀罕

中美科技角力，晶片是其中一個主戰場。為了遏阻中國科技發展，美國前總統拜登卸任前數周，宣布收緊對華晶片出口管制，特朗普重返白宮後，更禁止英偉達向中國出售H20人工智能晶片。H20屬英偉達旗下舊款AI晶片H100的「降級版」，乃是因應美國出口管制規限、專為中國市場而設的晶片，整體算力只有H100的七成。儘管英偉達一再強調，H20晶片不是軍事產品，但美國一些政客仍堅稱，批准H20出口至中國，將助長中國軍事發展。

特朗普的H20晶片禁售令，對英偉達造成嚴重打擊，在華市佔率由4年前的九成半，大跌至五成左右，營銷損失數以億美元計。公司創辦人兼總裁黃仁勳為了爭取撤回禁令，四出奔走。及至上月中，黃仁勳今年第3度訪華，終於傳出華府同意解除禁令的消息。為了促請美國商務部盡快批出H20的出口許可，黃仁勳早前還親赴白宮，與特朗普會晤。

特朗普政府同意放寬對華出口晶片管制，外界普遍理解這是中美達成稀土協議的交換條件之一。華府解除H20禁售令，對英偉達來說是一次重大的商業勝利，未料過去數周事態急轉直下。內地官媒一再發文質疑H20晶片不安全，存在被人安裝「後門」的風險，外媒更指網信辦等部門曾約談英偉達以及內地多間科網公司，包括騰訊、阿里巴巴、字節跳動等。

根據外媒說法，網信辦要求多間科技公司說明有意採購H20的原因，以及表達了對該款晶片安全風險的疑慮，儘管中方未有勒令停止採購，但基於安全理由建議企業避免使用該款晶片。作為約談對象之一的騰訊，上周舉行業績交流會，談到採購H20晶片一事，態度明顯有所保留，僅表示仍需觀察晶片進口情况，重申目前有足夠晶片進行AI模型訓練及升級。近日更有外媒稱，英偉達已指示多間零件供應商，暫停與H20晶片相關的生產。

儘管H20性能受限，華為也有類似功能的晶片，可是由於國產AI晶片仍存在一些短板，例如高頻寬記憶體（HBM）較少、晶片互連接速度較慢、性能不夠穩定等，英偉達AI晶片在訓練大模型還是有一些優勢，這也是內地一些科企原先有意採購H20的原因。有關美國限制對華晶片出口的問題，中方曾多次申明立場，反對美方濫用出口管制，希望美方以實際行動，維護全球產供鏈穩定暢通，可見中方並不主動追求斷鏈脫鈎。《金融時報》最近更稱，中方要求美方放寬對高頻寬記憶體HBM晶片的出口限制，作為中美貿易協議的一部分，相比之下，北京當局對H20晶片，並不那麼稀罕，除了因為H20本身不夠先進，亦因為中方深知華府放行一大目的，是想引誘內地科企依賴美國舊款晶片、壓抑中國晶片創新改良的空間及動力。

美國商務部長盧特尼克上月揚言，美國莫說不會向中國出售最好的晶片，就連二三流貨色也不會賣，像H20這類「四流」產品，已足以讓中國的開發者對美國技術「上癮」。《金融時報》近日報道，中方不建議進口H20，原因是盧特尼克出言不遜。有關說法是耶非耶，難以求證，然而必須指出是，美方上月同意恢復對華出口H20後，中方已馬上指出，有關安排並不在任何雙邊協議之內，意味這是華府單方面的操作，也不是中方想爭取的「讓步」；至於英偉達晶片可能加裝追蹤器及後門的疑惑，實際也是美方自己搬弄出來。

美方一再聲稱疑有先進晶片經由其他國家非法轉運至中國，路透社指美國當局為此在一些先進晶片出口貨中，秘密安裝追蹤器；有國會議員更提出在輸華晶片中加入定位功能。這些惹人疑竇的說法，難怪會引來中方的關注。當然，外界也不能排除，中方不建議進口H20，背後還有更複雜的盤算。說到底，如果中方要在貿易談判上爭取美方放寬高階先進晶片，現在就沒理由接受美方以低階AI晶片充數。英偉達若想挽回在華市場，就必須爭取白宮同意讓他們提供更先進的晶片。

貿易談判結果難預料

晶片自立自強最實際

根據外媒報道，英偉達打算以新一代Blackwell晶片為基礎，針對中國市場研發一款功能較H20強大的晶片，最快下月把樣本送予中國客戶。雖然特朗普早前表示暫時不會允許對華出售採用Blackwell架構的晶片，但如果是「降級版」則可以考慮，不過英偉達須向聯邦政府「分帳」一成半收入，這很可能意味相關晶片銷華價格會較貴。中美科技競賽，確保晶片供應鏈安全穩定非常重要。特朗普政府有意入股晶片商英特爾，一大原因就是為了穩定半導體供應鏈，減少對台灣的依賴。美國千方百計遏阻中國科技發展，放寬晶片出口限制談判結果難料。對中方而言，確保供應鏈穩定更是重中之重，為免依賴美國晶片，必須加快提升國產晶片的性能和產能，實現科技自立自強。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞