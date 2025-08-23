社評：晶片售華一波三折 英偉達兩邊不討好

爭取放寬高階晶片

中方對H20不稀罕

中美科技角力，晶片是其中一個主戰場。為了遏阻中國科技發展，美國前總統拜登卸任前數周，宣布收緊對華晶片出口管制，特朗普重返白宮後，更禁止英偉達向中國出售H20人工智能晶片。H20屬英偉達旗下舊款AI晶片H100的「降級版」，乃是因應美國出口管制規限、專為中國市場而設的晶片，整體算力只有H100的七成。儘管英偉達一再強調，H20晶片不是軍事產品，但美國一些政客仍堅稱，批准H20出口至中國，將助長中國軍事發展。

特朗普的H20晶片禁售令，對英偉達造成嚴重打擊，在華市佔率由4年前的九成半，大跌至五成左右，營銷損失數以億美元計。公司創辦人兼總裁黃仁勳為了爭取撤回禁令，四出奔走。及至上月中，黃仁勳今年第3度訪華，終於傳出華府同意解除禁令的消息。為了促請美國商務部盡快批出H20的出口許可，黃仁勳早前還親赴白宮，與特朗普會晤。

特朗普政府同意放寬對華出口晶片管制，外界普遍理解這是中美達成稀土協議的交換條件之一。華府解除H20禁售令，對英偉達來說是一次重大的商業勝利，未料過去數周事態急轉直下。內地官媒一再發文質疑H20晶片不安全，存在被人安裝「後門」的風險，外媒更指網信辦等部門曾約談英偉達以及內地多間科網公司，包括騰訊、阿里巴巴、字節跳動等。

根據外媒說法，網信辦要求多間科技公司說明有意採購H20的原因，以及表達了對該款晶片安全風險的疑慮，儘管中方未有勒令停止採購，但基於安全理由建議企業避免使用該款晶片。作為約談對象之一的騰訊，上周舉行業績交流會，談到採購H20晶片一事，態度明顯有所保留，僅表示仍需觀察晶片進口情况，重申目前有足夠晶片進行AI模型訓練及升級。近日更有外媒稱，英偉達已指示多間零件供應商，暫停與H20晶片相關的生產。

儘管H20性能受限，華為也有類似功能的晶片，可是由於國產AI晶片仍存在一些短板，例如高頻寬記憶體（HBM）較少、晶片互連接速度較慢、性能不夠穩定等，英偉達AI晶片在訓練大模型還是有一些優勢，這也是內地一些科企原先有意採購H20的原因。有關美國限制對華晶片出口的問題，中方曾多次申明立場，反對美方濫用出口管制，希望美方以實際行動，維護全球產供鏈穩定暢通，可見中方並不主動追求斷鏈脫鈎。《金融時報》最近更稱，中方要求美方放寬對高頻寬記憶體HBM晶片的出口限制，作為中美貿易協議的一部分，相比之下，北京當局對H20晶片，並不那麼稀罕，除了因為H20本身不夠先進，亦因為中方深知華府放行一大目的，是想引誘內地科企依賴美國舊款晶片、壓抑中國晶片創新改良的空間及動力。

美國商務部長盧特尼克上月揚言，美國莫說不會向中國出售最好的晶片，就連二三流貨色也不會賣，像H20這類「四流」產品，已足以讓中國的開發者對美國技術「上癮」。《金融時報》近日報道，中方不建議進口H20，原因是盧特尼克出言不遜。有關說法是耶非耶，難以求證，然而必須指出是，美方上月同意恢復對華出口H20後，中方已馬上指出，有關安排並不在任何雙邊協議之內，意味這是華府單方面的操作，也不是中方想爭取的「讓步」；至於英偉達晶片可能加裝追蹤器及後門的疑惑，實際也是美方自己搬弄出來。

美方一再聲稱疑有先進晶片經由其他國家非法轉運至中國，路透社指美國當局為此在一些先進晶片出口貨中，秘密安裝追蹤器；有國會議員更提出在輸華晶片中加入定位功能。這些惹人疑竇的說法，難怪會引來中方的關注。當然，外界也不能排除，中方不建議進口H20，背後還有更複雜的盤算。說到底，如果中方要在貿易談判上爭取美方放寬高階先進晶片，現在就沒理由接受美方以低階AI晶片充數。英偉達若想挽回在華市場，就必須爭取白宮同意讓他們提供更先進的晶片。

貿易談判結果難預料

晶片自立自強最實際

根據外媒報道，英偉達打算以新一代Blackwell晶片為基礎，針對中國市場研發一款功能較H20強大的晶片，最快下月把樣本送予中國客戶。雖然特朗普早前表示暫時不會允許對華出售採用Blackwell架構的晶片，但如果是「降級版」則可以考慮，不過英偉達須向聯邦政府「分帳」一成半收入，這很可能意味相關晶片銷華價格會較貴。中美科技競賽，確保晶片供應鏈安全穩定非常重要。特朗普政府有意入股晶片商英特爾，一大原因就是為了穩定半導體供應鏈，減少對台灣的依賴。美國千方百計遏阻中國科技發展，放寬晶片出口限制談判結果難料。對中方而言，確保供應鏈穩定更是重中之重，為免依賴美國晶片，必須加快提升國產晶片的性能和產能，實現科技自立自強。

