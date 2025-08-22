社評：高級公務員失職問責 制度缺失並非擋箭牌

典章制度由人訂

管理者責任難卸

鑫鼎鑫商貿涉嫌詐騙政府提供冒牌水，公司兩名負責人被捕。當局翻查紀錄，發現涉事貿易公司跟物流署、渠務處及消防處還有另外數份合約，現已悉數中止。初步調查顯示，鑫鼎鑫商貿提供的飲用水來自東莞一間水廠，案中不僅有人挪用另一內地公司名義，向政府提供飲用水，部分資料和文件也有造假之嫌。香港標準及檢定中心就澄清，從無為鑫鼎鑫做水質樣本測試，亦不知該公司有否向政府提供任何水質證明文件。

冒牌水事件引起社會對政府招標程序的關注。由財庫局長牽頭的跨部門專責小組，昨天舉行首次會議，檢討政府採購機制，物流署長陳嘉信亦在事件揭發後首度公開露面。陳嘉信稱事件為騙案，強調署方審批合約有嚴格跟隨守則，投標條文清楚要求，入標公司須提交飲用水製造牌照等文件，以及由獨立實驗室測試證明水質合乎標準，滿足所有技術層面要求，但現行採購機制下，未能洞悉入標公司有否以詐騙方法獲取合約。他就事件影響政府同事對飲用水產生安全疑慮，以及採購程序存在不足，「代表物流署向大家致歉」。許正宇則說會檢討招標機制，短期內會就個別程序加強把關。

物流署負責採購招標，當然應該為冒牌水事件負起主體責任，不過署長的說法，似乎更強調署方是落入存心詐騙陷阱的「受害者」，道歉也不是因為覺得有人失職，而是因為「程度上存在不足」。問題是今次事件是否真的完全「錯在制度不在於人」？案中的存心詐騙行為，又是否真的完全防不勝防？

任何制度或機制，都不是從天而降，而是由人去制訂。政府部門也好，私營機構也罷，管理者一個非常重要的責任，就是設計制度、審視制度、改良制度。倘若因為制度缺失引發重大問題，管理者顯然有不可推卸的責任，不能以有跟程序或守則辦事，作為卸責理由。冒牌水事件，物流署的採購招標程序倘若稍為嚴謹一些，例如對首度中標的公司進行基本背景審查、核實一下關鍵文件，可能已經可以防止案中的懷疑詐騙行為。事實上，只要翻查公司註冊處資料、法庭紀錄及食安中心食品進口商名單，已可發現鑫鼎鑫長期處於不活動狀態、多年沒有提交周年報表、未有按《食安條例》登記為食物進口商，而兩名負責人則捲入涉及詐騙的案件。

會計界人士指出，企業為防有詐，通常會審查客戶財務報表、聯絡公司負責人以至上門拜訪。如果署方評審標書時有做基本工夫，理應一早察覺事有蹺蹊；如果署方有主動聯絡香港標準及檢定中心核實文件，說不定可一早發現水質資料有造假之嫌。物流署長昨表示，根據政府採購守則，購買貨品一般不會對公司作財務審查，因為貨品採購為貨到付款，另外亦有按金規定。有關做法也許可以避免政府因為供應商違約而蒙受金錢損失，但對於提防招標造假詐騙，顯然無甚作用，如同大開中門。如此粗疏的把關制度，難道管理者對此真的沒有責任？

研高級公務員責任制

冒牌水處理看改革心

制度的存在，目的是為了把事情做好，而不是出事之後，拿來作為擋箭牌推卸責任。以往一些涉及官員失職的重大事故，當局事後調查得出的結論，每每都是「制度有問題、官員無失職」，鮮有高官真的要為事件負上個人責任，鉛水事件正是一例；南丫海難調查報告，列出十多名海事處職員行為不當，到頭來有多少人真的受懲戒，從無對外公布，外界倒是知道有涉事者後來晉升高位。改變政府文化，需要持之以恆。冒牌水事件再一次突顯，必須切實改變官僚「跟足本子辦事而非主動查找不足」的做事文化。

今年7月杭州多個小區自來水出現異味和雜質問題，當地政府事後以問責、警告、處分甚至革職等方式，處理多名負責官員。相比之下，財庫局長許正宇近日談及冒牌水事件，對於是否有官員需問責，許局長只說事件有不足，需要全面檢視制度，希望表裏兼顧、標本兼治。行政長官李家超早前透露正研究「高級公務員責任制」，增加高級官員對管理自己部門的領導責任，將日常管理工作做得到位。對於政府管治而言，這是相當重要的改革，期望可以早日落實相關安排，而今次冒牌水事件正是一次機會，讓政府展示改革決心，唯盼當局會本着問責精神處理，不會為官員失職護短。

