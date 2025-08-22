明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：高級公務員失職問責 制度缺失並非擋箭牌

【明報社評】政府採購冒牌水事件，物流署長首度開腔回應，一邊承認現行機制存在不足，未能察覺入標公司造假，一邊強調署方審批合約有「嚴格跟隨守則」。政府採購事關公帑，招標過程有足夠機制防範詐騙行為，理應是基本中的基本。冒牌水事件暴露了整個把關機制之兒戲，部門首長作為管理者，未有察覺長期存在的制度缺失，及早堵塞漏洞，本身就是一大問題，不能將事情說成是「錯在制度不在於人」。官員失職要道歉，但道了歉不等於問責完畢，「跟足守則辦事」亦不應該淪為出事後卸責的擋箭牌。今次事件再次突顯引入高級公務員問責制度的必要性，期望當局會有合理跟進及處理。

典章制度由人訂

管理者責任難卸

鑫鼎鑫商貿涉嫌詐騙政府提供冒牌水，公司兩名負責人被捕。當局翻查紀錄，發現涉事貿易公司跟物流署、渠務處及消防處還有另外數份合約，現已悉數中止。初步調查顯示，鑫鼎鑫商貿提供的飲用水來自東莞一間水廠，案中不僅有人挪用另一內地公司名義，向政府提供飲用水，部分資料和文件也有造假之嫌。香港標準及檢定中心就澄清，從無為鑫鼎鑫做水質樣本測試，亦不知該公司有否向政府提供任何水質證明文件。

冒牌水事件引起社會對政府招標程序的關注。由財庫局長牽頭的跨部門專責小組，昨天舉行首次會議，檢討政府採購機制，物流署長陳嘉信亦在事件揭發後首度公開露面。陳嘉信稱事件為騙案，強調署方審批合約有嚴格跟隨守則，投標條文清楚要求，入標公司須提交飲用水製造牌照等文件，以及由獨立實驗室測試證明水質合乎標準，滿足所有技術層面要求，但現行採購機制下，未能洞悉入標公司有否以詐騙方法獲取合約。他就事件影響政府同事對飲用水產生安全疑慮，以及採購程序存在不足，「代表物流署向大家致歉」。許正宇則說會檢討招標機制，短期內會就個別程序加強把關。

物流署負責採購招標，當然應該為冒牌水事件負起主體責任，不過署長的說法，似乎更強調署方是落入存心詐騙陷阱的「受害者」，道歉也不是因為覺得有人失職，而是因為「程度上存在不足」。問題是今次事件是否真的完全「錯在制度不在於人」？案中的存心詐騙行為，又是否真的完全防不勝防？

任何制度或機制，都不是從天而降，而是由人去制訂。政府部門也好，私營機構也罷，管理者一個非常重要的責任，就是設計制度、審視制度、改良制度。倘若因為制度缺失引發重大問題，管理者顯然有不可推卸的責任，不能以有跟程序或守則辦事，作為卸責理由。冒牌水事件，物流署的採購招標程序倘若稍為嚴謹一些，例如對首度中標的公司進行基本背景審查、核實一下關鍵文件，可能已經可以防止案中的懷疑詐騙行為。事實上，只要翻查公司註冊處資料、法庭紀錄及食安中心食品進口商名單，已可發現鑫鼎鑫長期處於不活動狀態、多年沒有提交周年報表、未有按《食安條例》登記為食物進口商，而兩名負責人則捲入涉及詐騙的案件。

會計界人士指出，企業為防有詐，通常會審查客戶財務報表、聯絡公司負責人以至上門拜訪。如果署方評審標書時有做基本工夫，理應一早察覺事有蹺蹊；如果署方有主動聯絡香港標準及檢定中心核實文件，說不定可一早發現水質資料有造假之嫌。物流署長昨表示，根據政府採購守則，購買貨品一般不會對公司作財務審查，因為貨品採購為貨到付款，另外亦有按金規定。有關做法也許可以避免政府因為供應商違約而蒙受金錢損失，但對於提防招標造假詐騙，顯然無甚作用，如同大開中門。如此粗疏的把關制度，難道管理者對此真的沒有責任？

研高級公務員責任制

冒牌水處理看改革心

制度的存在，目的是為了把事情做好，而不是出事之後，拿來作為擋箭牌推卸責任。以往一些涉及官員失職的重大事故，當局事後調查得出的結論，每每都是「制度有問題、官員無失職」，鮮有高官真的要為事件負上個人責任，鉛水事件正是一例；南丫海難調查報告，列出十多名海事處職員行為不當，到頭來有多少人真的受懲戒，從無對外公布，外界倒是知道有涉事者後來晉升高位。改變政府文化，需要持之以恆。冒牌水事件再一次突顯，必須切實改變官僚「跟足本子辦事而非主動查找不足」的做事文化。

今年7月杭州多個小區自來水出現異味和雜質問題，當地政府事後以問責、警告、處分甚至革職等方式，處理多名負責官員。相比之下，財庫局長許正宇近日談及冒牌水事件，對於是否有官員需問責，許局長只說事件有不足，需要全面檢視制度，希望表裏兼顧、標本兼治。行政長官李家超早前透露正研究「高級公務員責任制」，增加高級官員對管理自己部門的領導責任，將日常管理工作做得到位。對於政府管治而言，這是相當重要的改革，期望可以早日落實相關安排，而今次冒牌水事件正是一次機會，讓政府展示改革決心，唯盼當局會本着問責精神處理，不會為官員失職護短。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞