社評：失業率偏離正常水平 輸入外勞亂象須遏抑

季節因素解釋牽強

餐飲失業惡化突出

政府公布的最新失業率，比上月數字高出0.2個百分點，當局形容是「微微上升」，然而值得留意的是，目前的失業率，已由2023年8月份的低位（2.8%），升了接近1個百分點；論失業人數，統計處最新數字為14.5萬，比起兩年前11萬左右的水平，上升了三成。過去兩年，本港經濟逐步復蘇，近兩季GDP增長速度更有所加快，然而諷刺的是，整體失業情况卻跟復蘇步伐成正比，今年以來，失業率升勢更明顯加快。說香港正出現「無就業式復蘇」或「無就業式增長」，並非誇張其辭，而是有根有據。

香港是高度開放小型經濟體，易受外圍風浪及突發事故影響。回顧過去10多年失業情况，撇除金融海嘯以及新冠疫情對經濟造成嚴重衝擊的年頭不計，本港失業率大多數時間處於略高於3%左右的水平，2016年初錄得的3.4%已屬高位。3.7%的失業率，明顯偏離了本港「正常時期」的情况，下半年甚有可能進一步逼近4%大關。

當局聲稱整體失業率上升，原因之一是應屆畢業生和離校人士投入勞動市場所致，言下之意是受季節因素影響，可是回看去年3月至8月份公布的數字，失業率一直穩定於3%的水平，看不到畢業季節對失業率有明顯影響。觀乎政府最新數字，建造業、餐飲業及零售業失業加劇情况，依然最為突出，三者升幅分別為0.6、0.4及0.3個百分點。建造業失業情况，與樓市息息相關；餐飲及零售失業情况，則與消費市道扣連。若與去年同期數字相比，零售業失業率由4.3%升至5%，增幅為0.7個百分點，反觀餐飲業的失業率，卻足足升了1.4個百分點（由5%升至6.4%），兩者不一致的情况，並非「消費市道欠佳」、「飲食業流動性較大」一類說法就能解釋過去。

2023年本港疫後復常，多個行業均有人手不足之嘆，政府同年9月推出「補充勞工優化計劃」，允許原先26個不得起用外勞的職位類別，包括售貨員、侍應、清拆工等，可以輸入外勞。措施實施近兩年，根據勞工處數字，截至6月底，「優化計劃」接獲近1.7萬宗申請，涉及輸入136,745名外勞，當局批出約9000宗，涉及外勞名額超過6萬人，目前約有3萬人仍在港工作，最多人從事餐飲服務業，約有1.4萬人。相比之下，擔任售貨員的外勞則有4000多。外界有理由懷疑，輸入外勞是否導致飲食業失業率較高的原因。

政府一再表示，「優化計劃」下輸入的外勞，只佔勞動人口1%，沒造成顯著影響。可是要了解輸入勞工對不同行業就業情况的影響，絕不能只談「大數」而忽略「細數」。根據統計處今年初數字，餐飲服務業作為本港主要經濟行業，僱用約22萬人，現時業界僱用的外勞，相當於總僱用人數的6.3%。今年以來，勞工團體一再提及有關飲食業輸入外勞的亂象，例如有員工指僱主聘用外勞後將其解僱，又或要求大幅縮減工時；亦有廚房助理入職不到一個月，就收到同事通知其崗位將由外勞取代，唯有另謀高就。另外，業界輸入外勞「低價高用」，即以低廉價錢聘請後要求處理更高職位的工作，同樣惹來關注。

濫用輸勞計劃惹關注

未盡本分不應擴規模

根據「補充勞工優化計劃」，僱主必須先在本地招聘4星期，證實無果後才能輸入外勞，此外亦要遵守本地僱員及外勞2:1人手比例等規定，然而僱主要鑽空子亦非難事。以「4周本地優先招聘」為例，只要招聘時含糊其辭刻意誤導求職者，又或設下惡劣招聘條件，就算指定招聘時間再長，也未必請到本地人。人手比例方面，有勞工團體提到，有僱主以整間公司員工人數計算本地勞工和外勞比例，前線員工全數用外勞。政府今年設立專線電話處理輸入外勞投訴，上半年百多宗投訴中，有七成涉及飲食業，外界有理由相信，濫用「優化計劃」情况比當局想像中嚴重。

政府早前就「優化計劃」提出多項加強保障本地工人優先就業措施，包括限制僱主半年內只可申請一次輸入外勞，提高本地招聘透明度、加強職位空缺配對工作，以及加大巡查力度，確保企業遵守本地僱員與外勞人手比例等規定，然而實際成效卻令人懷疑；勞福局近日提出兩項新措施，重點在於加強就業配對，匡正亂象作用恐有限。事實上，「優化計劃」推出近兩年，截至本月初，當局行政制裁違規僱主的個案僅得1宗。這樣的處理，實難起到阻嚇作用。新一份《施政報告》下月公布，飲食業最近大張鑼鼓，堆砌一大堆所謂「理由」，要求政府進一步放寬輸入外勞規定，然而當輸入外勞亂象頻傳、業界連有否做好本分亦受到質疑，政府實在沒理由為業界擴大輸入外勞規模開綠燈。

