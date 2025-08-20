明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：「雙非」升讀本地大學 學額競爭兼顧各方

【明報社評】「雙非兒童」（下稱「雙非」）長大來港升讀大學情况，近日備受關注。有別於輸入人才的受養子女，「雙非」一出生已是香港永久居民，可以隨時來港升學或生活。未來5年將是「雙非」長大成人高峰期，政府強調一直有將他們納入人口趨勢估算之內，亦對部分「雙非」來港就學早有預算，惟實際到底會有多少「雙非」報考DSE升讀本地大學，仍是未知之數；5年後「雙非」成人潮退卻，適齡報考大學的學生人口又再銳減，同樣需要及早綢繆。本地大學學額競爭激烈程度，未來7、8年或有較大波動，本地家長與專上教育界各有所憂，當局需要平衡不同持份者的合理需要，靈活處理學額問題。

長大成人高峰將至

「雙非」升學牽動多方

政府搶人才無可避免會牽連人口規劃，但「高才通」的本質始終是人才政策而非人口政策。相比之下，「雙非」長大來港升學，則屬人口政策及規劃問題，20多年前終審法院的裁決，確立了父母皆非港人但在香港出生的子女，可享香港永久居民身分，儘管梁振英當選特首後推動「零雙非」政策，遏止了「雙非」孕婦來港產子的情况，但這些年來累計的「雙非」人數約有20萬，即使相當一部分長居內地，一樣可以本地生身分考中學文憑試(DSE)，爭取入讀8間資助大學。因應「考試移民」問題，當局可以就申請專上院校資助學額設定居港年期限制，但對於「雙非」來港升學，當局不能採取針對性的限制措施，因為他們都是香港永久居民，有權在任何階段來港讀書升學或生活，不可以將他們當成非本地生看待。

「雙非」來港讀書，從來不是新鮮事，以往北區很多跨境學生其實都是「雙非」。跟高才受養子女之前的情况相似，「雙非」若要升讀本地八大，渠道有三：一是入讀本地中學；二是入讀內地港人子弟學校，例如梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，跟另外3間港人子弟學校，今年就有240名港澳籍學生考DSE，比之前一年倍增；三是以自修生名義報考DSE。內地補習機構之前就是針對這一渠道，千方百計「搶學生」，更有報道指個別港人子弟學校出現退學潮。

「雙非」嬰兒潮2005年起浮現，2011年達到高峰，全年有多達3.5萬人，直至「零雙非」政策落實 ，2013年才大幅回落至3位數。未來5年正是「雙非」長大成人適齡讀大學的高峰期，總人數達15萬。當然，這絕不等於他們全都打算來港升學，但未來數年DSE考生人數上升，確是極可能出現的情况，教育政策如何因應，難免惹人關注。一些本地家長便憂慮「雙非湧港爭位」，影響子女升讀本地大學的機會。梁振英則提到，不少「雙非」在內地學習並報讀香港的大學，惟教育局沒有制定政策予他們來港讀書，認為當局應及早制定政策，檢討本港大學學額。

教育局近日在網頁上載文章，談及「雙非」及受養子女來港升學的問題，重點包括：1）政府估算人口趨勢及相應學位需求，一直都有將「雙非」包括在內；2）本港有足夠大學資助學額，吸納沒有在港讀中學的本地生，包括「雙非」；3）DSE成績評級並非採取「拉curve」，整個評級制度設計以日校考生數據為參考基礎，重點是保持每年DSE評級水平穩定，反而考獲每級的人數比例可以年年不同，視乎考生表現。簡言之，香港學生成績不會受內地自修生成績影響，也不會因為多了「叻人」報考而成績變差。

學額需求波動大

及早綢繆要靈活

在香港，少子化是長期趨勢，中學畢業生人數由2013年近7萬持續減至2024年4.9萬，但資助大學學額一直維持在每學年 1.5萬個，從未縮減。局方正是基於這一點，認為就算「雙非」考生多了也不成問題，不過從本地家長角度，他們關心的一定不是這類「宏觀大數」，而是自己子女最終能否入讀最心儀的大學或學系。今年DSE，自修生多了逾2000人。雖然考獲入讀大學門檻成績的日校生人數，跟以往差別不大，惟好些學生都指出，同一成績去年或可入讀某校某系，今年卻不能，反映競爭確較以往激烈。

當然，從大學管理層角度，多了更多成績優異學生可揀，有助提升大學整體水平。有專上教育界人士便指出，過去數年的收生分數要求，其實呈下降趨勢，今年不過是止跌回升。無論是嶺大副校長劉智鵬還是教大前校長張炳良都認為，多了成績優異內地生報讀，升學競爭會增加，但適當的競爭也可推動本地學生進步。不同持份者各有想法，當局的責任是尋求平衡，照顧各方的合理需要，讓競爭在合理合度的情况下進行。

2005年或之後出生的「雙非」，前年起陸續適齡來港升讀大學，不過教育局指出，過去3年DSE自修生人數有升有降，無明顯趨勢，不排除部分「雙非」在中小學階段已來港就讀，又或選擇留在內地升學，然而真正高峰尚在前面，單憑過去3年數據，其實無法斷言未來5年「雙非」來港升學人數走勢。說到底，本港大學水平高，「雙非」考DSE，既可報讀本地大學，也可報讀內地一些大學，毋須參與競爭更激烈的內地高考，這對「雙非」而言，確是相當大的誘因，當局不能掉以輕心，在學額安排上要保持彈性，若出現大量「雙非」來港考試之勢，就應考慮臨時擴大本地生學額而暫時減收非本地生。另外，「雙非」高峰期過後，本地考生又可能顯著減少，大學學額過剩問題可能浮現，當局同樣需要及早綢繆。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞