社評：「雙非」升讀本地大學 學額競爭兼顧各方

長大成人高峰將至

「雙非」升學牽動多方

政府搶人才無可避免會牽連人口規劃，但「高才通」的本質始終是人才政策而非人口政策。相比之下，「雙非」長大來港升學，則屬人口政策及規劃問題，20多年前終審法院的裁決，確立了父母皆非港人但在香港出生的子女，可享香港永久居民身分，儘管梁振英當選特首後推動「零雙非」政策，遏止了「雙非」孕婦來港產子的情况，但這些年來累計的「雙非」人數約有20萬，即使相當一部分長居內地，一樣可以本地生身分考中學文憑試(DSE)，爭取入讀8間資助大學。因應「考試移民」問題，當局可以就申請專上院校資助學額設定居港年期限制，但對於「雙非」來港升學，當局不能採取針對性的限制措施，因為他們都是香港永久居民，有權在任何階段來港讀書升學或生活，不可以將他們當成非本地生看待。

「雙非」來港讀書，從來不是新鮮事，以往北區很多跨境學生其實都是「雙非」。跟高才受養子女之前的情况相似，「雙非」若要升讀本地八大，渠道有三：一是入讀本地中學；二是入讀內地港人子弟學校，例如梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，跟另外3間港人子弟學校，今年就有240名港澳籍學生考DSE，比之前一年倍增；三是以自修生名義報考DSE。內地補習機構之前就是針對這一渠道，千方百計「搶學生」，更有報道指個別港人子弟學校出現退學潮。

「雙非」嬰兒潮2005年起浮現，2011年達到高峰，全年有多達3.5萬人，直至「零雙非」政策落實 ，2013年才大幅回落至3位數。未來5年正是「雙非」長大成人適齡讀大學的高峰期，總人數達15萬。當然，這絕不等於他們全都打算來港升學，但未來數年DSE考生人數上升，確是極可能出現的情况，教育政策如何因應，難免惹人關注。一些本地家長便憂慮「雙非湧港爭位」，影響子女升讀本地大學的機會。梁振英則提到，不少「雙非」在內地學習並報讀香港的大學，惟教育局沒有制定政策予他們來港讀書，認為當局應及早制定政策，檢討本港大學學額。

教育局近日在網頁上載文章，談及「雙非」及受養子女來港升學的問題，重點包括：1）政府估算人口趨勢及相應學位需求，一直都有將「雙非」包括在內；2）本港有足夠大學資助學額，吸納沒有在港讀中學的本地生，包括「雙非」；3）DSE成績評級並非採取「拉curve」，整個評級制度設計以日校考生數據為參考基礎，重點是保持每年DSE評級水平穩定，反而考獲每級的人數比例可以年年不同，視乎考生表現。簡言之，香港學生成績不會受內地自修生成績影響，也不會因為多了「叻人」報考而成績變差。

學額需求波動大

及早綢繆要靈活

在香港，少子化是長期趨勢，中學畢業生人數由2013年近7萬持續減至2024年4.9萬，但資助大學學額一直維持在每學年 1.5萬個，從未縮減。局方正是基於這一點，認為就算「雙非」考生多了也不成問題，不過從本地家長角度，他們關心的一定不是這類「宏觀大數」，而是自己子女最終能否入讀最心儀的大學或學系。今年DSE，自修生多了逾2000人。雖然考獲入讀大學門檻成績的日校生人數，跟以往差別不大，惟好些學生都指出，同一成績去年或可入讀某校某系，今年卻不能，反映競爭確較以往激烈。

當然，從大學管理層角度，多了更多成績優異學生可揀，有助提升大學整體水平。有專上教育界人士便指出，過去數年的收生分數要求，其實呈下降趨勢，今年不過是止跌回升。無論是嶺大副校長劉智鵬還是教大前校長張炳良都認為，多了成績優異內地生報讀，升學競爭會增加，但適當的競爭也可推動本地學生進步。不同持份者各有想法，當局的責任是尋求平衡，照顧各方的合理需要，讓競爭在合理合度的情况下進行。

2005年或之後出生的「雙非」，前年起陸續適齡來港升讀大學，不過教育局指出，過去3年DSE自修生人數有升有降，無明顯趨勢，不排除部分「雙非」在中小學階段已來港就讀，又或選擇留在內地升學，然而真正高峰尚在前面，單憑過去3年數據，其實無法斷言未來5年「雙非」來港升學人數走勢。說到底，本港大學水平高，「雙非」考DSE，既可報讀本地大學，也可報讀內地一些大學，毋須參與競爭更激烈的內地高考，這對「雙非」而言，確是相當大的誘因，當局不能掉以輕心，在學額安排上要保持彈性，若出現大量「雙非」來港考試之勢，就應考慮臨時擴大本地生學額而暫時減收非本地生。另外，「雙非」高峰期過後，本地考生又可能顯著減少，大學學額過剩問題可能浮現，當局同樣需要及早綢繆。

