社評：飲用水招標把關不嚴 檢討制度問責不護短

物流署今年3月公開招標，揀選合適供應商為政府部門供應樽裝飲用水。3份招標合約以地區劃分，當中港島區（包括部分離島）收到兩份標書，九龍及新界區各收到4份標書。及至6月，物流署分別向3間本地公司，批出為期3年的供貨合約，其中港島區辦公室的合約，由鑫鼎鑫商貿公司投得，價值近5300萬元，涉及188萬桶18.9公升的內地品牌「鑫樂觀音山」桶裝純淨水；另外，新界區辦公室的樽裝飲用水，亦改用另一內地品牌。物流署表示，3份合約總值1.66億元，與舊合約相比，轉品牌後政府每年可省約1600萬元，當中又以鑫鼎鑫的合約省錢最多，一年慳逾900萬元。

今次是政府辦公室首度改用內地品牌飲用水，亦是鑫鼎鑫首度投得政府樽裝飲用水供應合約，惟有公務員關注鑫鼎鑫報稱的飲用水生產商「樂百氏（廣東）」，過去曾捲入產品品質爭議，遭內地媒體點名。當局則一再強調，抽驗結果顯示飲用水安全無問題。事件持續發酵，近日更出現戲劇性的發展。

樂百氏澄清沒有向物流署提供飲用水、沒有跟鑫鼎鑫及鑫樂合作，並指鑫鼎鑫未經授權標註樂百氏為生產方。物流署接獲樂百氏通知後向警方舉報，並於昨天宣布終止跟鑫鼎鑫的合約，警方則以欺詐罪拘捕了鑫鼎鑫的董事及股東，另通緝一名內地男子。根據警方說法，鑫鼎鑫向政府提供的部分樽裝水，來自東莞樟木頭一間水廠，警方將派員到現場，了解衛生規格以及被捕人和被通緝者在案中的角色。

根據物流署說法，招標時已列明所有指定技術要求，署方會從符合所有技術要求的標書中，按投標價格揀選中標者。政府近年財政緊絀，各部門均需節省開支，內地產品性價比高，倘若符合採購規格要求、品質可靠值得信賴，當然可以考慮。今次飲用水採購風波，問題不在於樽裝水產地，又或招標是否價低者得，而是評審把關不力，竟然買了「冒牌貨」。

警方昨天提到，樂百氏方面指案中被捕人曾接觸他們索取水質報告，惟之後再無聯絡，不排除被捕人利用查詢所得資料，提交給物流署作為招標參考資料。倘若有關說法屬實，事件明顯有詐騙之嫌。不過話說回來，如果當局把關工作做得好，騙徒也不會有機可乘。根據政府採購流程，合約價值愈高，審批的官員職級更高。一般而言，合約價值較低者，會由物流署投標委員會負責，至於涉款上億元的大型招標採購，則須交由財庫局常秘擔任主席的中央投標委員會審批，然而物流署作為招標者，了解投標公司背景以及是否有能力履行合約，一定是署方責任。

鑫鼎鑫只是貿易公司而非飲用水生產商，今次更屬該公司首度中標飲用水採購合約，署方理應格外審慎去處理其標書，不能因為樽裝飲用水尋常普通，就掉以輕心。根據公司註冊處資料，鑫鼎鑫商貿2007年成立，近年處於不活動狀態，至去年夏天才恢復活動，倘若署方一開始便有留意，在處理標書時就應該打醒十二分精神，例如派人上門考察，了解公司運作狀况、財政是否穩健，以至調查一下公司負責人的基本背景資料，諸如以往有否因為捲入商業罪案而被捕等。

物流署早前表示，審批標書時，有審核由投標者提交的文件，包括製造商提供的意向書，以及經核實的食品生產許可證等，然而署方有否核實資料真偽，卻惹人懷疑。對於有報道聲稱「鑫樂觀音山」曾提交來自香港標準及檢定中心的水質證明文件，中心方面已澄清絕無為該產品做過測試或發出證明。今次事件再次令人關注，政府部門平常的核查把關工作，是否流於紙上作業，粗略看一下當事方提交的文件，覺得無問題就過關，而甚少再去主動聯絡相關機構或公司，核實手上資料。

鑫鼎鑫兩名負責人因涉嫌欺詐罪被捕，事件會否涉及其他更嚴重的罪行或瀆職行為，有待各執法機構跟進調查。財庫局日前召開緊急會議，決定採取三重行動調查今次事件和審視制度，包括主動邀請審計署審查是次採購樽裝水的招標過程、成立局長牽頭跨部門專責小組審視現有政府採購機制，以及責成物流署承擔主體責任，加緊做好善後工作。倘若招標採購制度確有不足之處，政府當然應該盡快改善；倘若問題出在官僚怠惰、馬虎苟且、管理鬆懈，當局就應該向失職者問責、整飭相關部門，不能姑息護短。

