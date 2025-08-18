明報新聞網
社評：家用機械人產業加速好時機 企業政府合力推動彎道超車

【明報社評】8月份的北京，「世界機器人大會」剛落幕，隨即舉行「世界人形機器人運動會」，大有東方唱罷西方登場之勢，這些看似是機械人產業發展蓬勃的徵象，其實可能是虛火，因為機械人家用市場仍然在催谷階段。雖然如此，中國以至其他國家對家用機械人需求甚殷，目前內地市場尚未成熟，是因為產品價格與消費力都有待改善，相信假以幾年時間，中國機械人將會鶴立雞群。目前企業投入研發資金遇舉步維艱之困，但若要彎道超車，更應該在低迷的時間加大投入，政府應該進一步加大對企業的支持力度，促進機械人產業加快發展步伐。

家用機械人產業尚待開發

市場規模不足成本難下降

中國的工業機械人產業已經成熟，在國內製造業和礦業等廣泛使用，連出口也在節節上升，今年上半年出口近10萬台，貿易額達到7.5億美元。家用機械人產業低端市場也十分發達，掃地機、智能風扇、娛樂功能機械人等已經做到價廉物美，但高端市場尚在起步階段。雖然如此，在今年春節晚會上舞步婀娜多姿的人形機械人驚艷四座，剛在北京落幕的「世界機器人大會」，展示的產品有老人陪護機械人，可以監測健康指數，有提醒吃藥、行程以及智能對話等功能，智能行走助力機械人能協助膝關節有問題的老人爬山，不一而足。運動會場上人形機械人，能翻跟斗、跑步速度快，還會自由搏擊，技術水平已經十分先進。然而，這些高端產品價格高昂，並非一般家庭能夠負擔。

高端家用機械人價格昂貴，是因為研發周期長資金大，但目前市場不發達，產量不高，導致效益成本高，價格也就高居不下。高端家用機械人目前集中針對老年人，銷量打不開的原因，是老年人消費觀念停留在省吃儉用的習慣，經濟不景氣導致消費能力受到束縛也有關係。若然銷量提升，規模化量產可以令產品平均成本下降，產業就有可能加快發展。

銀髮經濟是一個十分龐大的市場，截至2024年底，全國60歲及以上老年人口達到3.1億人，佔總人口22%，廣東也有1789萬人。內地採用居家養老為主，而陪護和照顧起居的僱工愈來愈難請人，對於智能機械人協助老年人監測健康和陪護的需求，市場是巨大的，只不過是潛力有待發揮而已。

企業也看準老年人市場，已經研發出不少針對市場需求的產品，但這個市場尚處於雛形，現有的產品多屬於「錦上添花」，即針對高消費群體提供更精尖的產品，而需要簡單健康監測機械人的低收入群體更大，但由於利潤低而未能做到「雪中送炭」，所以在產品設計與質量都有待提高，而要改善設計與質量，需要投放更大的研發資金。目前內地經濟疲軟，企業資金周轉有困難，很多研發項目都被迫暫停，機械人產業進一步發展受到限制。

銀髮經濟全球市場龐大

本國用與出口皆是金礦

其實，政府十分重視家用機械人產業發展，而且是早做部署，2023年初，工信部連同17個部委聯合發出通知，促進機械人產業發展。就行業制定統一應用規範標準，鼓勵各領域踴躍使用機械人，要求國企開放機械人應用場景，積極培訓研發人員等。這種未雨綢繆的積極態度，對產業發展的確有促進作用。惟未能對症下藥的是，企業研發資金緊張，政府應該加大對研發的支持力度，給大學和科研機構提供更多的研究經費，加大對基礎研究的支持，至於這些研究成果如何轉化成商業用途，需要時間和篩選，最能夠立竿見影的，是將博士後研究基地放在企業，使產學研結合朝更有效更快的方向走。

企業也應該從利潤中抽取更大比例加大投入研發資金，他們應該看到這個市場是一個「金礦」，未來發展無可限量。經濟不景氣導致資金短缺是短暫的，而且並非單獨發生在中國，全球皆然，中國企業家如果對未來市場有堅定信心，更應該在這個時候「反其道行之」，加大對研發投入，加快改善產品質量，就有可能實現彎道超車。

中國有龐大市場的優勢，依託這個優勢，產品的成本降低，不但可以進一步刺激本地市場擴張，質優價廉的產品更可以進軍國際銀髮市場。發達國家不可能做到價廉，發展中國家即使有技術力量支撐發展機械人產業，在質優產品和技術創新方面，也不可能跟中國媲美。機械人產業不但服務各行各業，還是經濟發展模式轉型的關鍵，現在是政府與企業合力推動家用機械人產業攀上高峰的時候，企業已經在摩拳擦掌，政府的支持也不能放鬆。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

