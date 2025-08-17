社評：特普會各取所需談交易 烏克蘭難脫俎上肉命運

美俄元首以和為貴

停火預期卻再落空

按照一般外交流程，兩國元首舉行重大會晤前，雙方需要就時間、地點及會談主題等環節詳細蹉商，但本港時間昨日凌晨在美國阿拉斯加舉行的「特普會」卻是來去匆匆，突顯當前美俄關係極不正常。特朗普原本就俄烏衝突設下8月8日達成和平協議的期限，並暗示若俄方不配合將實施新制裁。然而，限期屆滿之時，外界聽到的不是更多制裁，而是普京10年來首次踏足美國國土的消息。兩位元首在簡短記者會上皆稱會談富有建設性，但特朗普以「除非達成協議，否則就沒有協議」的說法，間接承認此次會晤未就烏克蘭問題取得任何實質成果。

俄烏戰爭至今已打了超過3年，雙方軍民死傷人數料達百萬計。普京發動戰爭，所持理由是北約染指烏克蘭，對其構成安全威脅。「特普會」後的記者會上，普京調侃稱若4年前是特朗普連任總統，烏克蘭戰爭就不會發生。這句話對特朗普而言，無疑是投其所好，強化了他自我吹噓的「和平締造者」形象。對美國傳統戰略界來說，這卻是一句充滿諷刺意味的風涼話，而一眾依附於美國軍事保護傘、被動捲入衝突的歐洲國家，對此必然也百感交集。

戰場上，俄烏雙方軍事實力的差距在持久戰中日益顯現，俄軍在烏東地區保持攻勢並不斷增加軍事壓力。戰場的優勢增加了普京在談判桌上的籌碼。「特普會」前有消息指，特朗普擬向普京提出以土地交換為基礎的和談框架。目前俄羅斯牢牢控制烏克蘭東部大片土地，所謂「交換」，實質只是讓烏克蘭接受大量領土無法收回的事實。特朗普與普京是否具體討論了相關計劃，目前仍不明朗，但特朗普在峰會結束後接受霍士新聞專訪時承認，他與普京「大致同意」有關烏克蘭「領土讓步」及美國為烏克蘭提供安全保證的問題。特朗普已邀請烏克蘭總統澤連斯基本周一再到白宮會晤，等待澤連斯基的恐怕是另一個艱難的選擇。

從多方面來看，普京是這場峰會最大贏家，獲得了顯著的外交收益。與美國總統在美國領土上隆重會晤，標誌着俄羅斯直接從中心撕開了華盛頓此前聯同歐洲盟友苦心經營的對俄孤立戰線，獲得了重塑大國地位的絕佳機會。普京在記者會上坦言，過去一段時期美俄關係非常艱難，跌至冷戰結束以來的最低點，這不僅對俄羅斯不利，對整個世界也都是不利的。他強調，已與特朗普建立了非常好的直接聯繫，並看到了特朗普想要理解衝突本質的意願。普京在美俄關係上尋求對等，堅持與美國直接打交道，峰會地點的選擇本身就極具象徵意義，它位處莫斯科與華盛頓的中間點，與俄羅斯之間僅相隔一道海峽，遠離烏克蘭和歐洲。

特朗普覬覦和平獎

歐洲再收拾爛攤子

特朗普的盤算則滲透其商人本色與政治野心。他在競選總統期間宣稱可於上任24小時內結束俄烏衝突，淪為笑談。即使他一再提出要促成俄烏和平，但也必須清楚看到，這並非什麼道義之舉，而是立足於其「美國優先」甚至個人私心的狹隘利益計算。對特朗普來說，烏克蘭戰爭既不關乎美國本土安全，也不危及核心利益，卻吞噬着數以百億計的美元財政，同時又成為美俄關係絆腳石，百害而無一利。他希望盡快結束戰爭，卻無意為這爛攤子善後，而是想讓歐洲充當「冤大頭」。美國副總統萬斯日前明言，美國不會再出資軍援烏克蘭，但不反對歐洲繼續購買美國武器支援烏克蘭。特朗普對諾貝爾和平獎的覬覦，更將其外交政策中的虛榮底色表露無遺。

特朗普與普京緊密互動，私談「交易」，最緊張的「旁觀者」莫過於澤連斯基及一眾歐洲領袖。他們本應是談判烏克蘭問題的直接參與者，但在特朗普的外交棋盤上，卻成為不折不扣的看客。歐洲的戰略焦慮尤其明顯。為了防範俄美元首獨跳雙人舞，歐洲領袖在「特普會」前拉上澤連斯基與特朗普進行了一次視像會議，澤連斯基聲稱與會各方針對與俄談判原則達成5項共識，包括烏方必須直接參與俄烏衝突的和平解決。「特普會」後，歐洲領袖亦聽取特朗普簡報，隨後發表聯合聲明，重申繼續支持烏克蘭，同時表明烏克蘭領土問題由其自行決定。這份形式化的聲明，突顯了歐洲在地緣政治夾縫中的脆弱性。

當美俄領導人在阿拉斯加談笑風生，千萬計烏克蘭人的命運依然懸而未決，和平前景依然充滿變數。西方輿論將這場「特普會」類比1938年《慕尼黑協定》與1945年雅爾塔會議，擔心它重演當事國命運被幕後交易出賣，以及強權邏輯下大國藉犧牲小國來重新劃分勢力範圍的歷史。烏克蘭命運身不由己，而歷史的殘酷性在於，負責擔任「裁判」的，卻是那些將其推向深淵的國家。

