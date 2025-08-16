明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：高才續簽留港發展 機會競爭妥善處理

【明報社評】「高才通」最近一再成為社會話題，究竟有多少高才家庭在港生活及發展，尤其惹人關注。政府昨天公布「高才通」續簽情况，在計劃初期成功申請來港的1.3萬多名高才，有54%申請續簽，絕大部分獲批，月薪中位數約4萬元。有關數字意味逾半高才有在港工作或經營公司，亦願意申請續簽在港繼續發展，論搶人才成效，不能說是差，當然，如果申請續簽比例再高一些會更理想。未有申請續簽的人才，有多少是因為覺得香港生活及發展環境未如理想，還是一開始就無心留港，無法在續簽數據反映，當局應深入了解，對症下藥，提高香港留人才的能力。

高才續簽率逾五成

人才政策取得效果

政府2022年底起推出多項搶人才措施，截至今年6月，各項人才計劃合共接獲50萬份申請，有33萬宗獲批。當局表示已有22萬名人才攜同家屬來港，遠超3年合共引入10.5萬名人才的目標。各項搶人才計劃中，以「高才通」反應最熱烈，由於申請人只需符合學歷或年收入門檻，所以獲批率也相當高。截至上月底，當局收到近14萬宗申請，約11萬宗獲批，超過9萬名高才已經抵港，可是到底有多少高才家庭「以港為家」、有多少是拿了身分證就返回內地生活，卻引來不少議論；有關「考試移民」的情况，近期更是備受關注。

當年政府提出搶人才，背景是香港受移民潮及新冠疫情封控措施影響，出現人才外流，需要短期內盡快填補人才缺口，至於中長線而言，香港亦須吸引更多各方各面的專才，推動經濟升級轉型。搶人才措施無可避免牽連到人口規劃，但其本質始終是人才政策而非人口政策，衡量措施成效，重點應放在能否吸引所需人才在港發展、為經濟升級轉型作出貢獻。政府最新公布的「高才通」續簽數據，某程度解答了外界一些疑問。

「高才通」分三類，A類須證明來港前全年收入達250萬元。B及C類須為指定院校名單上的畢業生，有3年或以上工作經驗者屬B類；少於3年屬C類，論門檻屬三者最低。獲批高才毋須事先獲香港僱主聘用，便可獲發最少兩年（B及C類）簽證來港探索機會。首批高才簽證去年底起陸續到期，續簽審批標準包括證明在港工作收入達到市場水平，如若經營公司，則要證明業務對香港經濟有貢獻，投資額或創造就業情况等皆屬考慮因素。換言之，申請續簽者已經在港有工作或開公司，也希望可以繼續在港發展。勞福局昨公布，首批逗留期限屆滿的高才逾1.3萬人，當中7000多人（54%）有提交續簽申請，若連同簽證即將在3個月內到期並已提前申請續簽的高才，續簽申請合共9699宗，已處理的逾9000宗申請，有近九成半獲批。

54%的申請續簽率，當然談不上很高，惟考慮到「高才通」計劃的設計，本身就是讓人才先來香港「試一下」，看看可否找到理想發展機會，有好一部分高才在試過後覺得香港不適合自己而無意續簽，亦屬自然。當然，申請續簽率若能達到七成以上，無疑更理想，但續簽率過半其實已算不俗，畢竟全世界都在搶人才，高才在各地尋覓機會，流動性相當高，只會在確定某地方非常適合自己後，才會下決心長留。三類來港高才，以A類所要承擔的機會成本最高（畢竟他們之前年薪已相當高），C類較多初出茅廬者，機會成本相對較低。細察三類高才續簽率，A類續簽率達77%，B及C類分別為50%、40%，跟機會成本高低亦成正比。

管控競爭不搞保護主義

人才與人口政策要區分

來港高才是否香港所需、能否一展所長，均是衡量搶人才成效的重要因素。觀乎獲批續簽高才在港收入，月薪中位數約4萬元，兩成半達8萬元，約一成更達12萬元或以上，有理由相信他們大部分確是市場所需的人才，而從行業分類看，續簽高才主要從事商貿（23%）、金融（19%）及創科（17%）。根據政府早前提過的數字，「高才通」累計有2.6萬名申請者申報過去工作屬創科相關範疇，佔申請總數18%，跟續簽高才從事創科的比例亦相近，不過如果本港要加快創科發展，當局仍須加大力度，吸引更多科技人才來港。

政府最新公布的續簽高才就業數據，無法完全反映有否出現職位錯配、大材小用等問題。另外，未有申請續簽者中，有多少是因為懷才不遇、不適應香港環境（包括生活成本高昂等）而放棄，又有多少其實一開始就無心來港發展，亦無答案。當局若要提高搶人才的效率，應深入了解和分析相關問題，為有心在港發展但適應有困難的人才，提供更多支援。

「高才通」計劃旨在搶人才，當局有責任加強把關，遏阻「考試移民」一類違背政策原意的情况。不過話說回來，有心循計劃來港的高才都有高學歷，也非常重視子女教育，輸入人才無可避免會在各方各面帶來競爭，有本地人憂慮影響力爭上游機會，可以理解，但有競爭才有進步，亦是香港社會一直信奉的原則。當局須致力尋求平衡，既要顧及本地人需要，但亦不能搞保護主義。至於最近引起不少議論的「雙非」兒童長大來港升學問題，性質其實是人口政策及規劃問題，將之與搶人才政策扯在一起，容易導致討論失焦。目前當局的人才政策相對清晰，反觀人口政策則要多下工夫。倘若當局有心增加香港人口以應付少子化及高齡化等挑戰，就必須加強教育、醫療等各方面的配套。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞