社評：高才續簽留港發展 機會競爭妥善處理

高才續簽率逾五成

人才政策取得效果

政府2022年底起推出多項搶人才措施，截至今年6月，各項人才計劃合共接獲50萬份申請，有33萬宗獲批。當局表示已有22萬名人才攜同家屬來港，遠超3年合共引入10.5萬名人才的目標。各項搶人才計劃中，以「高才通」反應最熱烈，由於申請人只需符合學歷或年收入門檻，所以獲批率也相當高。截至上月底，當局收到近14萬宗申請，約11萬宗獲批，超過9萬名高才已經抵港，可是到底有多少高才家庭「以港為家」、有多少是拿了身分證就返回內地生活，卻引來不少議論；有關「考試移民」的情况，近期更是備受關注。

當年政府提出搶人才，背景是香港受移民潮及新冠疫情封控措施影響，出現人才外流，需要短期內盡快填補人才缺口，至於中長線而言，香港亦須吸引更多各方各面的專才，推動經濟升級轉型。搶人才措施無可避免牽連到人口規劃，但其本質始終是人才政策而非人口政策，衡量措施成效，重點應放在能否吸引所需人才在港發展、為經濟升級轉型作出貢獻。政府最新公布的「高才通」續簽數據，某程度解答了外界一些疑問。

「高才通」分三類，A類須證明來港前全年收入達250萬元。B及C類須為指定院校名單上的畢業生，有3年或以上工作經驗者屬B類；少於3年屬C類，論門檻屬三者最低。獲批高才毋須事先獲香港僱主聘用，便可獲發最少兩年（B及C類）簽證來港探索機會。首批高才簽證去年底起陸續到期，續簽審批標準包括證明在港工作收入達到市場水平，如若經營公司，則要證明業務對香港經濟有貢獻，投資額或創造就業情况等皆屬考慮因素。換言之，申請續簽者已經在港有工作或開公司，也希望可以繼續在港發展。勞福局昨公布，首批逗留期限屆滿的高才逾1.3萬人，當中7000多人（54%）有提交續簽申請，若連同簽證即將在3個月內到期並已提前申請續簽的高才，續簽申請合共9699宗，已處理的逾9000宗申請，有近九成半獲批。

54%的申請續簽率，當然談不上很高，惟考慮到「高才通」計劃的設計，本身就是讓人才先來香港「試一下」，看看可否找到理想發展機會，有好一部分高才在試過後覺得香港不適合自己而無意續簽，亦屬自然。當然，申請續簽率若能達到七成以上，無疑更理想，但續簽率過半其實已算不俗，畢竟全世界都在搶人才，高才在各地尋覓機會，流動性相當高，只會在確定某地方非常適合自己後，才會下決心長留。三類來港高才，以A類所要承擔的機會成本最高（畢竟他們之前年薪已相當高），C類較多初出茅廬者，機會成本相對較低。細察三類高才續簽率，A類續簽率達77%，B及C類分別為50%、40%，跟機會成本高低亦成正比。

管控競爭不搞保護主義

人才與人口政策要區分

來港高才是否香港所需、能否一展所長，均是衡量搶人才成效的重要因素。觀乎獲批續簽高才在港收入，月薪中位數約4萬元，兩成半達8萬元，約一成更達12萬元或以上，有理由相信他們大部分確是市場所需的人才，而從行業分類看，續簽高才主要從事商貿（23%）、金融（19%）及創科（17%）。根據政府早前提過的數字，「高才通」累計有2.6萬名申請者申報過去工作屬創科相關範疇，佔申請總數18%，跟續簽高才從事創科的比例亦相近，不過如果本港要加快創科發展，當局仍須加大力度，吸引更多科技人才來港。

政府最新公布的續簽高才就業數據，無法完全反映有否出現職位錯配、大材小用等問題。另外，未有申請續簽者中，有多少是因為懷才不遇、不適應香港環境（包括生活成本高昂等）而放棄，又有多少其實一開始就無心來港發展，亦無答案。當局若要提高搶人才的效率，應深入了解和分析相關問題，為有心在港發展但適應有困難的人才，提供更多支援。

「高才通」計劃旨在搶人才，當局有責任加強把關，遏阻「考試移民」一類違背政策原意的情况。不過話說回來，有心循計劃來港的高才都有高學歷，也非常重視子女教育，輸入人才無可避免會在各方各面帶來競爭，有本地人憂慮影響力爭上游機會，可以理解，但有競爭才有進步，亦是香港社會一直信奉的原則。當局須致力尋求平衡，既要顧及本地人需要，但亦不能搞保護主義。至於最近引起不少議論的「雙非」兒童長大來港升學問題，性質其實是人口政策及規劃問題，將之與搶人才政策扯在一起，容易導致討論失焦。目前當局的人才政策相對清晰，反觀人口政策則要多下工夫。倘若當局有心增加香港人口以應付少子化及高齡化等挑戰，就必須加強教育、醫療等各方面的配套。

