社評：杜絕「黑工司機」保安全 網約車規管釐清責任

不法集團背後操縱

堵塞漏洞防微杜漸

社交平台近日流傳一段影片，顯示有疑似「黑工」司機透過「高德打車」平台在港接單載客取酬。根據涉事網約車乘客所言，當日上車後發現該名司機異常不熟悉路線，只能以普通話對答，查問下司機承認無香港身分證，而是持商務簽證來港，車輛則是由租車「老闆」提供，意味背後有人安排。該名乘客指出，平台紀錄顯示接載他的司機是「吳師傅」，但當日接載他的並非「吳師傅」本人，而是其他不知名司機，事後他向警方報案。

任何公共交通服務，都必須以安全為先，由不熟悉路況亦無本地駕駛執照的「黑工」駕車載客，乘客缺乏保障，對其他道路使用者也非常危險。現時本港主要網約車平台有4個，「高德打車」是其中之一，去年開始進軍香港市場，伙拍4家服務供應商，在港提供網約車服務，司機由服務商招攬及管理，登記帳戶後才能透過高德平台接單載客，今次個案卻顯示有人冒用他人帳戶接單。高德和負責提供涉事網約車服務的「宇宙出行」核查後均確認有司機違規操作，冒用他人帳戶接單，又強調對違法行為零容忍。警方調查後更發現事件涉及有組織的犯罪行為，已拘捕一名報稱職業司機的本地男子，指他涉嫌串謀詐騙，為不法集團提供個人資料登記網約車平台司機戶口，再由犯罪集團另行安排司機接單，從中賺取佣金。

今年7月，一名雙程證男子涉透過高德平台載客取酬，遇上警員「放蛇」被捕，事後被控違反逗留條件、駕駛白牌私家車取酬，以及沒有第三者保險而使用車輛，遭法庭判監兩月。值得留意的是，案情並未提及有不法集團涉事，辯方求情指被告在內地有從事網約車工作，誤以為來港亦可透過同一平台載客，遂借用朋友車輛載客。相比之下，今次再有「黑工」司機曝光，背後有人操縱，案件性質並不完全一樣。根據警方說法，涉案不法集團運作逾兩個月，現正通緝涉案司機、登記車主，以及負責招攬等工作的骨幹成員。究竟該集團規模有多大、影子戶口有多少、控制車輛有多少，還待警方進一步調查，暫無證據顯示「黑工」司機氾濫，然而載客服務安全至上，即使事態未如江河決堤，亦須設法堵塞漏洞，防微杜漸。

網約車規管蹉跎多年，早前政府終提出規管框架，無論網約車平台、司機、車輛均須領牌，力爭本立法年度完成立法。網約私家車合法化乃是大勢所趨，得到普羅大眾廣泛支持，「黑工」司機問題並非反對改革的藉口，今次案件正正突顯當局有必要盡快落實立法，合理合度地規管網約車營運。高德與服務供應商的合作模式，相當於外判關係，惟按照當局的立法建議，無論高德還是其服務商，均須領取網約平台牌照。服務商負責招攬、審批及管理司機，當然要確保招募流程合規，只能允許持本地合法證件司機註冊，高德也有責任確保伙伴服務商合法經營。政府立法規管網約車，應清楚界定各方責任，以免一旦有事即出現互相推諉的情况。

供求失衡易產生亂象

網約車要有靈活彈性

網約車源於「共享經濟」概念，成功之道在於實時配對市場供需，靈活彈性至關重要。現時大部分網約車都是車主在車輛閒置時上線提供服務，司機則以兼職為主。如果當局發牌太少規管太嚴，有可能令很多司機及車主打退堂鼓，局限了網約車服務規模，不僅無法滿足市場需要，更會衍生其他亂象。舉例說，當網約車實際數目偏少，一些持牌網約車主或會試圖在無暇駕駛的時段，私下放租讓他人代駕，確保「車盡其用」。當然，政府可以規定所有網約平台必須要求司機上載相片，讓乘客可核對駕駛者是否同一司機，然而市場供求失衡下，亂象一定容易出現。無論是網約車發牌數量、車齡限制、牌費及保費要求等，當局都需要合理合度地安排，不能為了遷就的士業界，就將網約車入場門檻定得太高。

