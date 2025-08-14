社評：售票安排體現灣區融合 全運會落力造勢吸旅客

門票售賣採實名制

三地共用同一系統

第15屆全運會11月9日至21日在粵港澳三地舉行，34個競賽項目及多項群眾賽事活動，將分別在近20個賽區展開，其中廣州及深圳賽區將負責近七成競賽量，香港賽區則會承辦場地單車、劍擊、高爾夫球等8個競賽項目。「十五運會」開幕距今不足百天，全運會組委會昨天公布門票發售安排，合計提供超過500萬張門票，按比賽日程分階段推售，首批門票本月28日起發售。本港承辦的8項賽事有40萬張門票，本月28日開售的首批賽事門票，包括沙灘排球、男子手球、籃球（男子U-22組）及七人欖球。

今次是粵港澳三地首度攜手承辦大型體育盛事。最新公布的票務安排，體現了大灣區融合，三地共用同一網上註冊及售票系統，一律以實名制方式售票，由門票每人限購量，到賽前實名轉讓限制等規定，一律看齊，公眾完成網上實名註冊後，只要持有相關賽區認可的有效入境證明文件，即可透過系統購買該賽區的門票。大灣區市場一體化，未來需要更多類似的嘗試和創新。另外，當局也設有線下售票點（香港為中旅社），售賣所在賽區的門票。整個售票安排，算是相當周到，至於票價也算大眾化，以香港賽區為例，門票介乎50元至500元人民幣（下同），而大部分門票都是100元以下，有利吸引普羅大眾入場。

2009年，香港主辦東亞運，可以「低開高收」來形容，比賽初期公眾投入度平平，需要靠「派飛」撐場，但即使是熱門項目如籃球等，日間賽事入座率亦只得兩三成，大部分是獲馬會贊助門票的學生，以及小量購票入場的年長觀眾，及至晚上場面才變得較為熱鬧。另外，門票發售安排，同樣惹來微言，有市民投訴即場購票不便，亦有人批評場地預留太多「靚位」給嘉賓。不過隨着賽事進入後段，港將愈戰愈勇，喚起了市民的熱情；港足在東亞運決賽勇奪金牌，更叫全城沸騰，佳話傳誦至今。東亞運由初期遭潑冷水到後來得到肯定，港將出色表現贏得社會上下普遍支持，10多年後回看，相信大多數人都認同，當年主辦東亞運，對本港精英運動發展影響深遠。

時移世易，今次再有大型綜合運動會賽事在港舉行，不僅本港精英運動員的整體實力水平更勝當年，市民對香港選手的關注度及支持度，也比當年高。與澳門所辦項目諸如乒乓球及女排等相比，今次香港承辦的8項賽事，也許不是大型綜合運動會最熱門的項目，惟無論劍擊、單車、七欖、手球、高球等，都是香港選手有力奪牌爭金的項目，可望燃起市民入場支持的熱情。另外，部分項目如劍擊等，香港選手可能會一天多次上陣，「十五運會」港區賽事門票一律以「全日通」或「半日通」方式發售，正好方便市民入場為港將打氣。今次賽事門票採取實名制，但網上註冊及售票過程並不複雜，亦可使用手機應用程式購票，有心捧場的觀眾，相信不會因此而嫌麻煩。

放寬簽注便利觀眾

伙拍業界催谷旅遊

全運會是國家最高級別的綜合運動會，傳統上也是奧運選拔的平台，香港運動員與內地最高級別運動員比併，有助提升表現。隨着門票快將開售，當局應把握時間為「十五運會」宣傳造勢。以往港人對全運會關注度較低，認識也不足，例如很多人未必知道，自從2017年天津全運會起，大會只會公布比賽成績，不再公布各省市獎牌榜，藉以遏抑「金牌至上」觀。特區政府可趁今次機會，透過各式宣傳活動，加深公眾對全運會的了解。另外，鑑於七欖等項目在內地較為冷門，當局若想吸引內地旅客入場觀賞，應及早伙拍旅遊業界展開推廣工作，介紹觀賽體驗和特色。

大灣區融合發展，「十五運會」正是粵港澳三地合力推廣「運動旅遊」、打造「一程多站」深度旅遊產品的良機。目前內地旅客最多只能在港逗留7日，而且一旦前往澳門後，就不能再返回香港。為了方便旅客往來三地觀賽並順道旅遊，特區政府有必要在全運會期間，推出簽注便利措施，例如延長7日逗留限期，以及容許內地旅客多次往返粵港澳三地。特區政府應與粵澳方面加強協調，早日公布簽注便利安排，以便旅遊業界及早推出各式全運會主題產品，諸如門票連酒店及交通套票等，把握時間向內地旅客及鄰近地區的體育迷招手。

