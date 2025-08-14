明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：售票安排體現灣區融合 全運會落力造勢吸旅客

【明報社評】全國運動會11月舉行，粵港澳公布票務安排，三地使用同一網上售票平台，首批門票本月底起以實名制發售。今次是粵港澳三地首度共同承辦全國體育盛事，不僅是大灣區融合一個里程碑，也是三地攜手推廣「運動旅遊」及「一程多站」旅遊的好機會。特區當局應加緊推動業界策劃不同旅遊產品，以及跟粵澳方面加強協調，在全運會期間推行便利簽證措施，便利旅客穿梭三地觀賽。今次香港承辦的項目，部分在內地較為冷門，但大多是港將有力爭牌的項目，當局應把握時間對內對外宣傳，吸引本地市民及內地客來港觀賽。

門票售賣採實名制

三地共用同一系統

第15屆全運會11月9日至21日在粵港澳三地舉行，34個競賽項目及多項群眾賽事活動，將分別在近20個賽區展開，其中廣州及深圳賽區將負責近七成競賽量，香港賽區則會承辦場地單車、劍擊、高爾夫球等8個競賽項目。「十五運會」開幕距今不足百天，全運會組委會昨天公布門票發售安排，合計提供超過500萬張門票，按比賽日程分階段推售，首批門票本月28日起發售。本港承辦的8項賽事有40萬張門票，本月28日開售的首批賽事門票，包括沙灘排球、男子手球、籃球（男子U-22組）及七人欖球。

今次是粵港澳三地首度攜手承辦大型體育盛事。最新公布的票務安排，體現了大灣區融合，三地共用同一網上註冊及售票系統，一律以實名制方式售票，由門票每人限購量，到賽前實名轉讓限制等規定，一律看齊，公眾完成網上實名註冊後，只要持有相關賽區認可的有效入境證明文件，即可透過系統購買該賽區的門票。大灣區市場一體化，未來需要更多類似的嘗試和創新。另外，當局也設有線下售票點（香港為中旅社），售賣所在賽區的門票。整個售票安排，算是相當周到，至於票價也算大眾化，以香港賽區為例，門票介乎50元至500元人民幣（下同），而大部分門票都是100元以下，有利吸引普羅大眾入場。

2009年，香港主辦東亞運，可以「低開高收」來形容，比賽初期公眾投入度平平，需要靠「派飛」撐場，但即使是熱門項目如籃球等，日間賽事入座率亦只得兩三成，大部分是獲馬會贊助門票的學生，以及小量購票入場的年長觀眾，及至晚上場面才變得較為熱鬧。另外，門票發售安排，同樣惹來微言，有市民投訴即場購票不便，亦有人批評場地預留太多「靚位」給嘉賓。不過隨着賽事進入後段，港將愈戰愈勇，喚起了市民的熱情；港足在東亞運決賽勇奪金牌，更叫全城沸騰，佳話傳誦至今。東亞運由初期遭潑冷水到後來得到肯定，港將出色表現贏得社會上下普遍支持，10多年後回看，相信大多數人都認同，當年主辦東亞運，對本港精英運動發展影響深遠。

時移世易，今次再有大型綜合運動會賽事在港舉行，不僅本港精英運動員的整體實力水平更勝當年，市民對香港選手的關注度及支持度，也比當年高。與澳門所辦項目諸如乒乓球及女排等相比，今次香港承辦的8項賽事，也許不是大型綜合運動會最熱門的項目，惟無論劍擊、單車、七欖、手球、高球等，都是香港選手有力奪牌爭金的項目，可望燃起市民入場支持的熱情。另外，部分項目如劍擊等，香港選手可能會一天多次上陣，「十五運會」港區賽事門票一律以「全日通」或「半日通」方式發售，正好方便市民入場為港將打氣。今次賽事門票採取實名制，但網上註冊及售票過程並不複雜，亦可使用手機應用程式購票，有心捧場的觀眾，相信不會因此而嫌麻煩。

放寬簽注便利觀眾

伙拍業界催谷旅遊

全運會是國家最高級別的綜合運動會，傳統上也是奧運選拔的平台，香港運動員與內地最高級別運動員比併，有助提升表現。隨着門票快將開售，當局應把握時間為「十五運會」宣傳造勢。以往港人對全運會關注度較低，認識也不足，例如很多人未必知道，自從2017年天津全運會起，大會只會公布比賽成績，不再公布各省市獎牌榜，藉以遏抑「金牌至上」觀。特區政府可趁今次機會，透過各式宣傳活動，加深公眾對全運會的了解。另外，鑑於七欖等項目在內地較為冷門，當局若想吸引內地旅客入場觀賞，應及早伙拍旅遊業界展開推廣工作，介紹觀賽體驗和特色。

大灣區融合發展，「十五運會」正是粵港澳三地合力推廣「運動旅遊」、打造「一程多站」深度旅遊產品的良機。目前內地旅客最多只能在港逗留7日，而且一旦前往澳門後，就不能再返回香港。為了方便旅客往來三地觀賽並順道旅遊，特區政府有必要在全運會期間，推出簽注便利措施，例如延長7日逗留限期，以及容許內地旅客多次往返粵港澳三地。特區政府應與粵澳方面加強協調，早日公布簽注便利安排，以便旅遊業界及早推出各式全運會主題產品，諸如門票連酒店及交通套票等，把握時間向內地旅客及鄰近地區的體育迷招手。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞