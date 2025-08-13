社評：從嚴整治「借殼辦學」亂象 確保合辦課程有規有矩

「合辦DSE課程」爭議多

利益矛盾須妥善處理

內地補習機構「摘星教育」早前聲稱與本地私校崇正中學合辦DSE課程，招收下學年中四五港籍學生，標榜崇正會提供「正規學籍」及校舍，摘星則提供全科DSE課程教學及升學輔導，中六生可以本地日校考生身分報考DSE。崇正過往曾辦DSE課程，並在考評局今年DSE「與考學校」名單之列，至於摘星在內地則以操練考生聞名，然而教育局指出，摘星非本地註冊學校，局方亦無接獲摘星於崇正中學營辦學校或開辦教育課程的申請，意味摘星不能以該機構名義在港提供課程招生。教育局之後更宣布，崇正校董行為「並不令人滿意」，按《教育條例》暫停崇正營辦，摘星接着也中止有關招生活動。

目前本港不少學校（包括資助學校）都有跟境外機構合辦人工智能教育或STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學)等增潤課程，有教育界人士形容情况「常見」，惟如果校方將開辦DSE課程的工作，全部「外判」予境外機構負責，明顯有違規違法問題。摘星崇正爆出課程風波後，摘星負責人改稱僅獲崇正授權在內地「招生」，並展示蓋有崇正中學印章的「授權書」，同時承認宣傳中提及「提供課程」是「用字不好」；崇正校長及校監則堅稱對合作一事「不知情」亦無答允。最耐人尋味是摘星負責人也表示，不認識崇正校長及校監，之前一直都是崇正「學校管理層」接洽。整件事充斥不少謎團，當局必須查個明白並追究違規責任。

摘星涉嫌違規透過崇正在港「借殼辦學」，引起各界關注內地教育機構與本港學校合辦DSE相關課程的情况，連日來有多間本地學校捲入爭議之中，當中除了私校，還有直資中學以至津中，然而不同個案的情節和問題，並不完全一樣，有個案懷疑涉及「雙重學籍」問題，亦有個案主要牽涉失實宣傳又或未經授權發布不確信息，合辦課程本身未必存在問題。例如有網上流傳招生章程，指本港一間直資中學與內地姊妹學校「合辦DSE課程」，招收中五六港籍學生，但如果章程細節所言實屬，即直資學校提供本地學籍，而內地合作方只是提供課後DSE補習，有關做法不一定違規，畢竟直資學校有權招收合資格港籍學生。至於有內地補習機構聲稱與本港一間津貼中學「合辦DSE課程」，涉事中學則強調從未授權亦無跟該機構簽署任何辦學收生協議，真相如何有待查證。

內地生符合特定條件可以自修生身分報考DSE，有關安排主要是為了方便內地港人子弟或港籍學生（例如「雙非」兒童）在港升學；因應大灣區融合，內地開設了不少港人子弟學校，近年特區政府還允許在內地應考DSE。隨着政府推出搶人才措施，DSE又多了一批來自內地的潛在考生，即「高才通」計劃下的受養子女，部分內地中介鼓吹「考試移民」，強調受養子女毋須在港讀書，一樣可以本地生身分，循自修途徑考DSE。

觀乎今年DSE應考情况，自修生數目多了2000多人，增幅顯著，引起有關「爭學位」的議論，教育局早前宣布，收緊申請八大資助學額的居港年期要求，變相封了很多受養人以自修生身分考DSE之路，高才家長擔心無法及時安排子女來港讀書，所謂「DSE合作辦學模式」最近突然炒熱，正是在此背景下出現。對於習慣內地考試補習模式的高才受養人及雙非學生而言，這類合辦課程有一定吸引力，參與合辦的內地教育機構和私校，也有機會大賺一筆，但內地港人子弟學校營辦方則有可能流失學生而成為輸家。對本地教育界而言，少子化等現象導致本地生源持續萎縮，不少中學面臨收生壓力，開拓內地生源是一個選項，只是普通學校要吸引高才子弟並不容易，因為高才家長往往傾向為子女報讀本地名校，不排除有直資或津校認為，與內地補習機構合作，有利吸引高才子女入讀。

有內地補習社唯利是圖

本地私校監管過於寬鬆

本地大學當然樂於招收更多成績優異的內地生入讀，畢竟這可提升整體學術水平，但本地家長擔心大學學額競爭更趨激烈，影響子女入讀八大機會，也屬人之常情。整件事牽涉到太多不同持份者的利益，當局需要設法尋求平衡，以免引發本地生和內地生激烈矛盾。內地與香港學校當然有合作空間，關鍵是要有規有矩，唯利是圖的做法，絕不應該鼓勵，「借殼辦學」等違規情况，更必須從嚴整治。過去政府對私校管束相當寬鬆，然而接連有兩間私校鬧出「合辦DSE課程」爭議，其中一諾中學（九龍塘）更因為財政及管理存在問題，遭教育局拒絕註冊，當局實有必要考慮加強規管，要求私校提高透明度。

■歡迎回應editorial@mingpao.com