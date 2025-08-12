明報新聞網
社評

社評：建立長者資料庫 應對「孤獨死」問題

【明報社評】香港人口老化，獨居長者戶持續增加，家中失救死亡多時無人知曉事件一再出現，突顯當局有必要加強對獨居長者的支援，鼓勵安裝平安鐘、善用樂齡科技產品、加強上門家訪等，無疑可以起一定作用，然而若要有效處理問題，當局實有必要建立「長者資料庫」，配合大數據分析，好讓相關部門及社福機構準確識別高風險長者，提供適切協助。「孤獨死」問題與少子化、老齡化等社會現象緊扣相連，需要制定通盤策略應對，日本政府近年就通過法案，從政策層面入手，處理「孤獨死」問題，值得香港借鑑。

在家失救死亡無人知

獨居長者需更多支援

房署人員上周上門到葵涌葵盛東邨收回一單位，發現七旬獨居婦人倒斃屋內，屍體腐爛發黑，估計死去多時。資料顯示，死者生前有領綜援，一直由社署代交租金，因此沒有欠租紀錄。鄰居表示已有一年多沒見過事主，以為她不在香港，由於單位門窗緊閉沒有異味，沒想過她陳屍家中。類似的獨居長者屍體發現案，近年時有所聞。就在3個月前，葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁，亦被發現死於單位中，警方根據現場骸骨推斷，死者離世超過一年。

「孤獨死」問題在日本及韓國等地相當受關注。以日本為例，當局對「孤獨死」有明確定義，獨居者在家中去世8天以上才被發現，即屬「孤獨死」。根據日本政府數據，去年日本有7.6萬名獨居者在家中去世，其中逾2.1萬人屬「孤獨死」。相比之下，香港並無「孤獨死」數字。雖然房屋署有統計「公屋單位內自然身故個案」數目，但當中有多少屬「孤獨死」長者，則沒有進一步資料。根據房署數字，排除新冠疫情爆發年頭，過去10年公屋單位自然身故個案，每年平均介乎500至600宗左右，今年上半年合計約有280宗，大致保持平穩，然而隨着人口高齡化，獨居長者人數上升，「孤獨死」個案未來很可能顯著增加，問題需要及早正視。

根據2021年人口普查，全港約有18.85萬戶獨居長者及14.7萬戶雙老家庭。房委會數據則顯示，截至去年9月，公屋全長者戶超過20萬個，佔整體公屋租戶近四分之一。雖然部分長者仍然相當活躍，但鄰里關係疏離、少子化趨勢，再加上近年的移民潮，意味很多獨居長者日常生活極少與外界互動，就算在家發生事故，亦往往無人知曉。就以最近葵涌兩宗獨居長者屍體發現案為例，事件都是等到房署職員上門收屋才揭發。

葵盛東邨七旬女死者生前非社署跟進個案，房署方面因為女事主未有如期交回去年10月發出的居住情况申報表，於是多次致電及上門家訪，另外亦曾聯絡社署，惟多番嘗試聯絡戶主及其親屬皆無果。有鄰居則稱，近半年每隔兩三周就有房署職員與保安到事發單位拍門，及向鄰居查詢事主行蹤，若說署方缺乏跟進行動，也許未必公道，不過話說回來，當局理應知道涉事單位屬長者戶，如果房署不是一開始便以「打擊濫用公屋」角度去跟進個案，而是從關注「失聯長者安危」的態度去處理，也許可以在更早時候採取行動，進入單位了解情况。署方應該汲取經驗，若發現長者戶有不尋常情况，就應該盡快確認住戶人身安全。

善用科技識別高危長者

制定政策借鑑外國經驗

因應公屋獨居長者支援問題，房署強調屋邨管理人員有透過日常管理工作接觸租戶，並會特別關注獨居長者，如有需要會轉介個案給其他部門及社福機構，各辦事處亦積極協助關愛隊在屋邨推展關愛活動。除了向合資格長者住戶提供津貼安裝「平安鐘」，今年4月起，當局更在觀塘雲漢邨及何文田常樂邨，試行「長者住戶大門開關訊息系統」計劃，為自願參與的長者住戶安裝智能門磁感應系統，讓指定親友掌握他們進出居所情况，例如會否連續多日未有如常外出。

不少獨居長者生活儉樸，水電煤氣耗用甚少，單憑某一兩項指標，未必可以判斷他們生活情况是否正常，但如果綜合不同方面的資料及數據一起分析，就有機會及早發現問題。長者戶大門安裝開關感應裝置，所費不多，對長者私隱影響亦較為有限，倘若試驗計劃效果理想反應良好，值得加緊推廣。支援獨居長者，關愛隊絕對可以發揮更大作用，未來可多以這方面的工作為重點，不過關愛隊屬義工性質，要求他們天天上門家訪「搜尋」高危獨居長者，亦不現實。政府當務之急是盡快建立「長者資料庫」，整合社署、房署、醫管局等部門及機構的資料，令相關部門可以準確識別高風險長者，持續留意他們的情况，一旦發現異常，可以迅速介入。

「孤獨死」跟「以老護老」、「以老護殘」等問題一樣，都與人口高齡化、少子化等社會現象密切相關，當局若要有效處理這些問題，必須從政策的高度入手，不能頭痛醫頭。日本政府近年就採取多管齊下策略，包括設立專責辦公室，以及通過《孤獨和孤立對策推進法》，推動社會各界共同參與解決長者孤獨死等問題。特區政府可以積極借鑑外地經驗，思考如何加強支援獨居長者。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

