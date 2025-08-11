明報新聞網
社評

社評：考評局應將DSE推國際 促成香港國際教育樞紐

【明報社評】教育局罕有地勒令香港一間中學停辦，原因是該校管理混亂，引發此舉的確跟違規舉辦DSE課程有關，接二連三發生這樣的事情，不禁令人考慮，香港考試及評核局的角色，以及DSE的功能，是否有改變的必要。香港要打造成為國際教育樞紐，各種有利於促進樞紐作用的措施，都必須配合，DSE可以成為國際認可的資質標準，不再只為本地考生服務，考試局為本地大學挑選合資格考生提供考核成績的單一功能，應該改變。大學挑選學生，DSE成績只是其中一個參考，可以附加其他評核的事項，大學招生的標準也要改變。致力於全球各地更多考生報考DSE，全球更多大學承認DSE的考核成績，將可以擴大DSE的認受性，DSE成就教育樞紐的功能即可期。

考評局做法顯故步自封

嚴防死守不如反守為攻

香港的學校必須按照《教育條例》興辦與運作，任何違反該法例的操作，都是違法，需要嚴懲，以維護法例的權威，這是無可爭議的事情。然而，由此引發的討論要對焦，如何防止香港的學校違規操作是一回事，DSE的功能是另一回事。違規舉辦DSE課程需要懲處，但不應妨礙討論擴大DSE認受性的問題。連續發生違規舉辦DSE課程，以及內地考生的報考需求大增，其動機有可能是走「考生移民」捷徑，但防止的方法並非「斬腳趾避沙蟲」，况且走鋼線或者打擦邊球的做法，層出不窮，與其一味採取鐵腕手段趕盡殺絕，不如考慮釜底抽薪的辦法，徹底解決問題。

DSE成績是香港的大學招生的標準，考評局設計試題以及考試形式，按考生表現評核成績優次，為大學提供一個公正及能反映考生能力的標準，其嚴明和效率有目共睹。這個考試制度不但可以為香港的大學招納本地人才，更多本地以外的考生採用這個成績報考香港的大學，更可以招攬國際人才。按照這個思路，將DSE推廣到全球更多地方，可以更有效地為香港招攬人才服務。美國的大學招生標準之一是參考學術能力評估測試(SAT)的成績，SAT在全球180個國家和地區設置7000個考場，其中目的也是服務於美國大學招攬國際人才。

設立海外考場而要保證考試的公平公正，是必須的考慮，試題的運送如何做到保密，考場的設置如何做到防止作弊，都應該有嚴格的執行細則。考評局幾經「慎重」考核，終於在廣東的3所港人子弟學校設置考場。不禁令人懷疑，考評局對行政效率的自信心是否過於顧慮，其實，現時科技發達，有更高明的手法防止作弊，考評局瞻前顧後的做法，難以令人信服。

公開考試的成績，如果只為本地考生與大學服務，未免成本效益過低，更大的考慮範圍，在於香港成為國際教育樞紐的目標。DSE的功能，就更應該擴大到為國際考生報考國際大學的標準。美國的SAT獲得青睞有國家實力作為支撐，國際文憑課程（IB）異軍突起憑藉瑞士教育家的精心設計，而英國的普通教育文憑（GCE）不進則退而被認為是落後，在在說明，一套考試制度興衰有不同的因素。西方國家以及希望到西方國家升學的學生，自然對SAT與IB趨之若鶩，現時發展中國家正在興起，它們缺乏一套西方國家以外的公開考試標準，香港的DSE是否能夠填補這個空間，無疑值得考慮。若然更多的國際大學，特別是發展中國家的大學，承認DSE的成績，相信更多考生報考DSE也就不成問題。中國內地、香港以及澳門都有很好的教育資源，支撐DSE走向國際，是有利的條件。

大學改革招生制度吸納人才

發展中國家對DSE有所需求

過去香港的大學以DSE成績作為招生標準，擴大DSE的考生範圍以及設置更多海外考場，無疑會造成更多考生符合報讀香港的大學資格，香港的大學招生標準也必須相應改變。特區政府教育局要求考生居港兩年作為附加條件，以免部分考生享受本地學生的同等待遇，是解決收費標準問題，而非應對DSE成績的適用範圍。

大學吸納人才要評核的標準，除了公開考試成績以外，還有其他方式。不同的大學，可以按照自身的辦學理念及目標，對考生的質素提出其他要求，諸如考生在學期間，是否參與學生組織的活動和領導職位，是否參與過社會服務，一些學科可以要求學生提供代表作品集作為附加條件，採用面試更可以避免考生是只會筆試而不擅表達，以及臨場可以發揮多元化才能。

香港要成為國際教育樞紐，需要很多條件，大學的課程實質、師資的質素、研究經費的多寡等等都是重要因素，而公開試的評核方式以及公正性，也可以是成就條件。考評局應該徹底改變思維方向，採用「嚴防死守」的方式去杜絕考生利用DSE成績達到考試以外的目的，只會顯得故步自封。為何不可以反守為攻，將DSE推向國際，發揮其成就香港國際教育樞紐的功能，DSE的考試形式及執行的公正做法，已經獲得一定的國際認受，只要轉變思維方式，DSE有條件可以成為有數的公開試而獲得國際承認與採用。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

