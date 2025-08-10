明報新聞網
社評

社評：綠營內訌扯上納粹 仇恨政治反噬台灣

【明報社評】台灣有句俗語叫「歹戲拖棚」，比喻有些事情明明厭惡，當事人卻繼續拖拉不休，引起更大的反感，仍未收場的「大罷免」正是一齣現實歹戲，其「歹」不僅在於過程的拖延，更在於其所揭露的極端化傾向正在侵蝕台灣政治。作為大罷免始作俑者，民進黨過去一年多放任甚至主動煽動社會對立與仇恨，如今也在為齷齪政治操作自食其果：「罷團」搞手公開指斥民進黨鼓動罷免卻又不想蹚渾水，流露對賴清德「割韭菜」的不滿。罷免行動內部更上演令人咋舌的內訌，有人揭發曾經的「戰友」模仿納粹操控群眾。這場風波突顯台灣民粹政治已踩踏國際共識的紅線，變得愈發危險，不能只視為歹戲一笑置之。

反共網紅發納粹夢

極端行為危險升級

7月26日的「大罷免」投票結果，對民進黨無疑是一記重擊。儘管綠營發起大規模宣傳和動員，試圖把這次投票塑造為另一場「抗中保台」護衛戰，選民卻明確選擇了「不同意」。罷免陣營未能突破同溫層，反而把中間選民推向了對立面。賴清德極力渲染罷免屬「公民團體自發民主行為」，但隨着投票失敗，深度參與大罷免的商人曹興誠公開指控民進黨操控罷免卻未全力以赴，揭示了所謂的「民主糾錯機制」實際上被政治野心家利用為謀取個人私利的工具。

罷免團體更上演荒謬的「鬼咬鬼」戲碼。上周日（8月3日）深夜，罷團風頭人物之一、網名「閩南狼」的YouTuber陳柏源發片與昔日「戰友」、原名溫子渝的另一反共網紅「八炯」切割。陳柏源直指溫子渝思想極端，大爆其曾聲稱「要把某個群體變成猶太人」以煽動群眾，更揚言設立「納粹衝鋒隊」發動革命。溫子渝還向陳泊源透露，今年4月大罷免集會上採用的老鷹標誌，源自納粹老鷹圖騰。德國在台協會就此作出不點名譴責，民進黨也開腔「譴責任何消費、運用納粹符號的行為」。國民黨則把握機會翻舊帳，指出當中集會裏多名民進黨激進派立委曾在納粹標誌前鼓吹對立。國民黨同時斥責，賴清德叫嚷在8月23日第二波罷免裏「與罷團繼續同行」，顯示民進黨持續在台灣社會製造仇恨。

陳柏源與溫子渝同屬「青鳥」，這個群體源自去年5月一場反對數項立法院審議法案的社會運動，因賴清德公開喊出「放飛」而被視為民進黨「側翼」，也是大罷免重要推手。溫子渝就納粹指控公開道歉，辯稱自己因長期遭藍白陣營貼上「納粹」標籤，因此在低潮時說出「帶着自嘲意味的玩笑話」。然而，將人類歷史上最黑暗殘暴的極權行徑視為可供借鑑的策略，絕不是一句「自嘲」或「開玩笑」就可開脫。

事實上，關於納粹的爭議在台灣並非首次出現。無論是藍營還是綠營，都曾因對納粹符號及歷史的輕率利用或解讀，引發過外界批評。「八炯」風波的嚴重性在於，竟然有人會真的想把納粹做法付諸實行，暴露出極度扭曲的價值觀。這種態度不僅是對歷史的褻瀆，亦對台灣民主構成實實在在的威脅。更令人不安的是，溫子渝道歉短片的留言者多數是鼓勵其重回罷免陣營，而非譴責其極端思想，還有人叫囂「台灣要有自己的黨衛軍」、「民主太軟弱了」。

崇拜納粹並非孤例

肢解歷史種下惡果

台灣社會存在納粹崇拜者的問題早已引起一些學者關注。2016年新竹就有中學生扮演納粹黨衛軍，掀起軒然大波。大罷免角力期間，藍營也有人公開戴納粹臂章、持希特勒自傳。諸如此類無視人類文明底線的事情一再出現，與歷史認知的扭曲與缺失有莫大關係。在這方面，長期操弄「台獨史觀」的民進黨難辭其咎。民進黨為求鞏固其政治敘事，選擇性解構與重塑台灣歷史，賴清德在大罷免拉票期內推動的「團結國家十講」就是鮮明例子，但其演說內容錯漏百出，劣評如潮。只講了「四講」便沒有下文，淪為笑柄。

推動大罷免期間，「青鳥」大搞網絡公審、「出征」不配合其行動的商戶等極端行為，有評論家直言，這類極右行徑嚇走了中間選民。首波投票失利後，這群大罷免「急先鋒」未見反省聲音，反而有人怪罪「選民愚蠢」，有人在社交平台廣發「降智圖卡」，還有人聲稱「選舉要贏，格調要低」。民進黨元老呂秀蓮點評大罷免結果時，「青鳥」成為她力數的罪證之一。她同時直言，大罷免本就背離憲制，加上過去一年多宗政治相關案件被質疑「司法雙標」都令民進黨失民心。她還強調，推動政治目標要遵守人性、理性和良性的原則，詰問「現在掌權的人真的知道什麼是民主嗎？」

台灣當前亂局是民進黨煽動意識形態對立的結果，而仇恨政治對台灣造成的傷害已清晰可見。這兩天新爆出的爭議事件是一名年約七旬的父親因表明「我是中國人」，遭到其「青鳥」女兒毆打，還被拍攝影片於網絡公審。香港社會對政治對立深入家庭、撕裂基本親情倫理並不會感到陌生。當政治鬥爭繼續建立在扭曲歷史和煽動對立的基礎上，在人與人之間製造更多的猜忌與敵意，台灣社會的撕裂只會日益加劇，其民主根基也將進一步受到侵蝕。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

