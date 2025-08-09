社評：「高才通」續簽從嚴把關 評估成效須更多數據

來港定居情况惹關注

多讓數據說話減猜測

現屆政府2022年底先後推出多項「搶人才」措施，截至今年6月，各項人才計劃合共接獲50萬份申請，有33萬宗獲批，當局表示已有22萬名人才及其家屬來港，超出原本目標。各項「搶人才」計劃中，以「高才通」反應最熱烈，由於申請人只需符合學歷或年收入門檻，所以獲批率也相當高。根據政府數字，「高才通」推出至今，接獲約13.5萬宗申請，當中約八成、近10.9萬宗獲批，來自內地的佔最多（約10萬人），其次是加拿大、美國及澳洲等，餘下的大多屬於處理中，相信只有少數申請被拒。

「高才通」近期一再成為社會話題，先是入境處搗破一個安排內地居民以假學歷申請「高才通」的本地犯罪集團，合共拘捕18人；及至上周，教育局宣布修訂資助專上課程申請資格，要求人才計劃受養人須符合居港年期規定，外界理解有關安排主要是針對「考試移民」，避免有內地家長藉申請「高才通」等計劃，讓子女成為「受養人」並以「本地生」身分，爭取升讀本港八間資助大學，自己卻無意來港發展。

全國政協副主席、前行政長官梁振英今年初表示，他在內地不同城市不同場合，都遇上以各種人才名義來港報到後馬上返回內地的人，批評有人借人才名義來港，只為子女升學或出入方便，甚或在內地取得「港人港稅」優惠。最近他就發文質疑，大多數輸入人才未有落戶香港，而是拿了身分證後，全家返回內地。勞福局長孫玉菡昨天則發文稱，輸入人才措施，扭轉了本地勞動人口跌勢，去年30至44歲勞動人口較2022年累計上升1.7%，顯著高於整體勞動人口同期增長率（0.3%），另外還帶動了住宅租務市場需求，大部分到港人才已在港成功就業，當局會繼續協助來港人才，了解他們的發展和需要。

評估「搶人才」成效，當然是看實際有多少人才在港生活、工作及發展。人才家庭落戶，必然要找地方居住，不過單以私樓入住量或空置率等數字，很難判斷落戶情況，畢竟過去數年本港出現了移民潮，當中多為青年人，更有不少年輕家庭賣樓移民。「高才通」等措施其中一項作用，正是填補由此造成的人才及勞動力缺口，「一減一加」之下，私樓入住量及空置量過去數年大致平穩，未有大幅變化，似乎也說得通。另外，人才家庭初來甫到，租住多於置業，亦屬常情。這兩年本港樓價疲弱，但租金水平卻持續上升，逼近歷史新高，有市場人士便認為，「搶人才」措施和大學增加非本地生名額，都是帶動租務市場需求的因素。

數年前不少中小學都受移民潮影響，面對收生不足壓力，但近兩年情况明顯有改善，人才家庭子女對於充實生源，相信起到一定作用。事實上，發現身邊多了說普通話的人但又不似遊客，似乎亦是近年不少市民日常生活的體驗。當然，正如梁振英所言，教育、醫療、住屋等規劃，都需要以人口為依據，政府制訂長遠發展策略，必須準確掌握人口趨勢。獲批來港人才有多少真的在港發展，是一個必須搞清楚的問題，政府有責任交代。

完善配套提供支援

「留人才」須多努力

根據「高才通」計劃，獲批者毋須事先受聘，可以來港後再找工作，並於兩年後為簽證續期，續簽審批標準包括證明在港工作收入達到市場水平，如若經營公司，則要證明業務對本港經濟有貢獻，當局會審視投資金額或創造就業等情況。首批「高才通」簽證去年底陸續到期，勞福局形容續簽情况「相當理想」，未來兩周將公布相關數字。香港要成為高端人才集中地，不應因為零星假學歷個案又或「考試移民」，就斬腳趾避沙蟲，給「搶人才」計劃落閘。當局需要做的是從嚴把關，確保當事人有為香港經濟作出貢獻，才能獲得續簽。為了釋除疑惑，當局在交代「高才通」續簽情况時，應盡量詳細，例如說清楚申請續簽者佔簽證到期總人數比例，讓外界掌握同期獲批來港者當中，實際有多少人在港發展。

香港搶人才，吸引人才來港只是第一步，更重要是留住人才。居住及生活成本高企、產業發展未到位缺優質崗位，都是不利本港「留人」的因素。立法會議員、「高才通」人才服務協會會長尚海龍根據協會會員人數推算，約有三成高才和逾萬名「高才通」子女已赴港定居，惟亦有不少人才因職位不足或不匹配、子女未成功叩門入學等原因，暫時未有來港。當局有必要深入調查及分析人才定居意向、在港經歷及去留原因等，對症下藥完善配套，並為願意留港但適應有困難的人才，提供更多支援。

