社評

社評：特朗普以關稅治世 美國經濟禍福難料

【明報社評】美國「對等關稅」昨天正式生效，部分貿易伙伴與白宮談判後稅率得以降低，亦有貿易伙伴反遭加碼。美國總統特朗普深信關稅「萬能」，既可作為勒索手段，又可大增國庫收入。「對等關稅」之戰打了4個月，對特朗普及支持者而言，現在的情况可說是「求仁得仁」，但特朗普自詡的「勝利」，是否真的等於美國的勝利，又是另一回事，就業數據顯著轉弱已敲響了經濟警鐘，有智庫警告美國家庭生活成本將大幅上漲；白宮與貿易伙伴就所謂「數千億美元投資美國協議」，也出現截然不同的詮釋。「對等關稅」顛覆國際自由貿易、破壞美國與多國關係，長遠影響更是難以估量。

對等關稅正式生效

國際貿易迎轉捩點

「對等關稅」4月初公布以來，事態發展峰迴路轉，特朗普一再延後實施日期，跟部分貿易伙伴展開談判，稅率一改再改，終於昨天（8月7日）正式生效。最先跟美國達成貿易協議的英國，以及對美貿易沒有順差的伙伴，需面對10%關稅。其他主要貿易伙伴方面，中國與美國激烈角力後，「對等關稅」稅率現為10%（20%芬太尼關稅另計），兩國貿易談判仍在進行中。歐盟、日本、韓國跟美國談判並妥協後，稅率均獲下調至15%，低於4月初公布的20%至25%。東南亞多國談判後的稅率降至 20%左右，顯著低於最初的三成至近五成水平，但「轉運貨品」赴美則收四成關稅，外界普遍解讀美方此舉是針對所謂「洗產地」的中國貨。

印度、巴西和瑞士則是少數遭調高稅率的國家。特朗普分別以「不應購買俄羅斯原油」及所謂「政治逼害前總統博索納羅」為由，向印度及巴西「加碼」，關稅率合計達到50%，至於瑞士則被指「未放寬對美貿易壁壘」，關稅率由31%上調到39%。三國都大為不滿，巴西總統盧拉建議巴中印三國一起以金磚名義回應，外媒指印度總理莫迪短期內會訪華，「對等關稅」問題勢成各方焦點。

美國「對等關稅」正式生效，是國際自由貿易體系發展一個歷史轉捩點。特朗普的「對等關稅」政策，推翻了美國自己親手建立的自由貿易規則，以「差別待遇」取代「一視同仁」對待所有貿易伙伴。白宮聲稱新關稅是「新貿易體系」一部分，目標是優先追求「公平與均衡的貿易」，實際是以叢林法則代替規則為本國際秩序，弱肉強食邏輯下，軟弱者最可欺，愈依賴美國，愈易受壓榨。過去數月美國與不同貿易伙伴的談判情況，已充分證明這一點。

中國手握稀土等王牌，以強力反制措施，成功迫使美國在「對等關稅」問題上對華作出重大讓步；一些勢力單薄的小國，則只能忍氣吞聲，給美國送上好處。不過最慘的還是美國盟友。美日貿易談判，雙方官員明明已就投資合作金額達成共識，未料特朗普在白宮隨手寫幾筆，4000億美元，馬上變成「5」字頭，彷彿日本就是一部「提款機」，想撳多少錢，動動手指便是。歐盟在談判桌上的軟弱表現，同樣惹來不少成員國抨擊，法國總理貝魯便指現時的協議失衡，令歐洲吃虧，批評歐盟向美國屈服，迎來「黑暗一天」。相比之下，巴西經濟體量雖不如歐盟，跟美國周旋的本錢也難跟中國相比，但至少敢向特朗普霸凌說不，表現有骨氣得多。

當然，「對等關稅」正式生效，不代表「特式」關稅敲詐已完。特朗普本周談及向印度加碼徵稅一事，就突然拋出所謂「二級關稅」概念，明言之後會有更多「二級關稅」措施。特朗普執迷於關稅，視之為「振興美國」的萬靈丹，亦是要脅勒索貿易伙伴的利器。特朗普政府一再聲言，高關稅政策令「美國再度富有」，今年以來，進口關稅已為美國帶來逾千億美元收入，佔美國聯邦收入5%，顯著高於之前的2%，新近貿易數字亦顯示，美國對外貿易逆差明顯收窄；另外，美方以關稅霸凌手段成功迫使多國讓步，包括承諾開放市場及投資美國，也被特朗普及其支持者視為「重大勝利」。特朗普的一些政策目標，似乎得到了實現，但這是否等於「美國勝利」，卻大有商榷餘地。

關稅大部分成本由入口方承擔、最終轉嫁到消費者身上，專家們早已說了千遍萬遍。美國第2季經濟增長強勁、通脹未見明顯惡化，某程度只是因為關稅政策負面影響未浮現。耶魯大學預算實驗室的研究便指出，特朗普的關稅措施，預料將使美國家庭全年平均開支增加2400美元。不少專家也指出，特朗普揚言的豐厚關稅收入，並不足以填補其經濟政策所帶來的巨大財政赤字。美國兩名前財長保爾森和蓋特納近日便齊聲指出，現時的財政路徑不可持續，須提防債市面臨系統性危機，高關稅政策長遠只會損害美國工業。另外，近期美國與多個貿易伙伴所達成的協議，特朗普有否誇大成果，同樣惹人關注。

貿易協議說法不一

「巨額投資」虛與委蛇

以投資承諾為例，特朗普聲稱韓國將在美國投資3500億美元、日本是5500億美元、歐洲是6000億美元，每個金額都是天文數字，可是事後韓日歐的說法，卻跟華府說法有很大出入。例如日本便稱，所謂5500億美元投資，絕大部分只是日本金融機構所提供的貸款和貸款擔保，只會有1%至2%是實際投資；韓國說法也相似。歐盟則澄清，6000億美元投資承諾，要看「私人企業意向」，布魯塞爾無權強制。就連菲律賓和印尼亦指，特朗普稱兩國同意讓美國貨零關稅入口「說法不正確」。特朗普愛贏好威，誇誇其談司空見慣，大部分貿易協議都未見細節，甚至只有兩三頁，有美國學者便懷疑，部分貿易伙伴不想與美國鬧僵，於是虛與委蛇，利用特朗普的性格，以「一份協議兩種解讀」跟美國周旋，誰知道這些「投資承諾」，最終有多少是說說便算。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

