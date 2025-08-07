明報新聞網
社評

社評：應對職業司機高齡化 收緊體格要求莫再拖

【明報社評】菲律賓遊客命喪車禍，涉事八旬的士司機被捕，事件再度令人關注職業司機高齡化所帶來的交通安全風險。政府兩年前提出具體修例建議，收緊年長職業司機體格證明要求，惟遭業界反對，迄今未見下文。香港人口老化，的士及小巴司機老年化趨勢尤其明顯，雖然現今社會不乏老而彌堅的「少老」（介乎65至74歲），但年紀更大的高齡人士是否仍然適合當職業司機，確有需要商榷。當局應以道路安全為優先，採取有效措施處理司機高齡化情况，不應因為本港職業司機不足又或業界阻力就放棄作為。

遊客酒店門外捱撞亡

八旬的士司機稱頭暈

近年本港一再發生涉及高齡職業司機的嚴重交通意外。2023年3月，一輛的士在炮台山道落斜時衝紅燈，撞向正在橫過馬路的途人，兩名女子重傷，肇事85歲司機去年承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪判囚12個月。今次菲律賓遊客車禍身亡事故，則發生於荃灣，遇事遊客當時剛退房離開酒店，未料遭一輛的士撞向牆邊，送院搶救不治。涉事80歲的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。根據現場片段，遇事遊客當時走到酒店門口一條石柱附近，身處地點理應相當安全，肇事的士高速衝來，完全是飛來橫禍；案中司機報稱事發時頭暈，其身體狀况是否適合駕駛，同樣惹人關注。

本港職業司機老年化，持有的士或小巴駕駛執照者，七成屬50至69歲；70歲以上仍在駕車「搵食」者，同樣大有人在。當然，現今很多年逾60歲的「少老」，依然活力充沛，有人為生計繼續工作，亦有人擔心退休後生活無聊，寧可繼續上班。在香港，鼓勵「少老」就業也是近年大方向，至於高齡人士（75歲或以上）就業，則必須視乎相關工種性質，以及當事人身體狀况，畢竟年紀太大，體力和反應難免有所倒退。職業司機需要「一眼關七」，時刻留意路面狀况，長時間駕車亦容易勞累。今次菲律賓遊客無端喪命，難免令人再度關注職業司機高齡化所帶來的交通安全風險。

根據現行法例，70歲或以上人士申請駕駛執照，須提交由註冊醫生簽署的體格檢驗證明書，駕駛執照有效期最長3年。因應職業司機高齡化情况 ，運輸署2022年6月成立專家小組，檢討司機體檢機制，並於翌年5月，即炮台山道車禍後兩個月，就檢討結果在立法會中討論。當時政府提出修例，將商用車司機提交體格證明的年齡門檻，由70歲降低至65歲，並由「三年一檢」改為「一年一檢」， 體格檢驗證明書內容也會修訂，對商用車司機採用較嚴格的體格標準，例如將視覺和聽覺測試定為必檢項目，司機若拒交醫療報告可被停牌。政府還就修例工作提出明確時間表，包括2024年上半年向立法會提交修例草案，預計同年第三季至年底落實新安排，未料延宕至今，依然未有下文，整件事彷彿已經不了了之，直至近日發生撞死遊客事件，才再度引起談論。

業界對收緊年長職業司機體格證明要求，普遍持保留態度。有的士業代表聲言，修例應該「慢慢來」，政府應先從「健康教育入手」，「鼓勵」職業司機定期體檢，而不是一刀切硬性規定。有關說法難免令人覺得，業界不僅不想政府修例，甚至最好連現有的體檢規管也取消，因為現在70歲劃界，本身就是一刀切。有意見認為年齡大不代表駕駛意外機率高，個別人士的情况也許如此，但外地研究顯示，高齡駕駛的整體安全風險確實較高。

修例加強道路安全

莫因業界阻力卻步

在台灣，有學者分析2011至2023年共42.6萬宗汽車事故，發現75歲以上高齡駕駛造成行人死亡的風險，是年輕族群的2.44倍。在日本，有研究指誤踩油門導致的死傷事故，每年平均超過3800件，其中以高齡駕駛者最常見。在香港，年度數據則顯示，涉及70歲或以上的士司機的意外，比同一年齡層私家車司機的意外宗數，高出近一倍。外界有理由相信，高齡職業司機長時間駕駛，意外風險特別高，收緊年長司機的體格和體檢要求，乃是為了保障乘客、途人以至司機本人的安全，將問題扯上「年齡歧視」是轉移視線。年年做體檢無疑要花錢，但當年政府建議修例時，已提出可以考慮提供津貼，醫學界也認為，政府建議增加的體檢項目，不會令收費顯著增加。相比之下，司機體檢馬虎了事，才是真正需要關注的問題。

放眼世界，出於尊重駕駛者個人出行權利，以年齡限制成年人不得駕駛的做法並不常見，但一刀切禁止高齡司機駕駛的士，並非什麼新鮮事，日本就將職業司機年齡上限設為75歲。本港職業司機不足，有意見擔心收緊體檢要求和引入高齡限制，會令人手「買少見少」，但當局必須以道路安全為優先。為了紓緩小巴司機不足，政府近年容許一些小巴路線引入外勞司機，迄今未見有太大問題；無人駕駛技術日益成熟，當局未來也可考慮在一些合適地區，引入無人駕駛載客方案，負責行走固定路線。因應高齡司機駕駛風險，日本政府近年正積極推動「輔助安全汽車」政策，要求新車必須配備自動緊急煞車系統（AEB），香港也可借鑑日本經驗，逐步要求的士及小巴加裝相關裝置，善用科技減低嚴重交通意外的頻率。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

