社評：防災工作不能鬆懈 水浸黑點加強治理

8日四發黑雨警告

控災有進步可更好

本港近期天氣極不穩定，暴雨警告信號頻傳。新一輪暴雨前晚開始，黑雨警告午夜前發出，雖然其後雨勢一度減弱，天文台先後改發紅雨黃雨警告，惟清晨時分雨勢又再加劇，黑雨警告在早上5時50分再度發出，一直維持至下午5時05分才解除，及至晚上10時55分又發出黃雨警告。天文台8日內四度發出黑色暴雨警告，不僅史無前例，還打破了歷來一年內發出最多黑雨警告的紀錄。

2023年9月7日，天文台發出黑雨警告，為時長達16小時35分鐘，天文台總部24小時內錄得超過600毫米雨量，相當於全年平均總雨量四分之一，事後渠務署按統計學「重現期」概念，形容雨量屬「500年一遇」（意即任何一年發生此情况的機率只有五百分之一），超出本港主要渠道設計200年一遇的容量。昨天黑雨歷時11小時15分鐘，屬歷來第二長，昨日天文台錄得368.9毫米雨量，打破1884年以來8月單日雨量最高紀錄，全港多區均有水浸報告，多處山澗變成「急流」、「瀑布」，大量黃泥水湧出馬路。港島瑪麗醫院外道路早上一度嚴重水浸，救護車出入受阻，有市民更稱醫院大堂曾有水湧入，可幸當局處理及時，急症室服務只短暫受影響，中午已恢復。

上月中，因應熱帶氣旋「丹娜絲」殘餘雨帶在「極端情况」有可能帶來超過390毫米全日降雨量，政府「應對極端天氣督導委員會」決定提前一天宣布停課，未料翌日早上全港大部分地區並無落雨，引起不少爭議。當局事後解釋，暴雨未有出現，是因為香港巧合「避過」殘餘雨帶。有別於風暴吹襲，暴雨存在較大隨機性，較難準確預測。上周黑雨，督導委員會事前未有開會，當局大致也是以「可預測性」的問題作為解釋。今次黑雨，督導委員會同樣沒有事前開會，當局沿用一貫做法，啟動緊急事故監察及支援中心，協調跨部門應對黑雨。

「超前部署」絕非不可為之，具體拿揑好不好，才是關鍵所在。回看這次黑雨，天文台前天下午已有特別警示，變相預告有一定概率發出紅雨黑雨警告，「超前部署」是否適用於這一情况，值得賽後檢討。當局可以透過累積經驗，探討「打風」以外還有哪些狀况適合由督導委員會開會跟進、哪些情形下作「超前部署」有較大把握。無論如何，昨天的黑雨已說明，氣候變化下，單日降雨量300多毫米的「極端情况」，發生機率可能比過去想像高，上月中香港未有遇上，可能真的純屬幸運。

前年「世紀暴雨」，全港多區嚴重水浸，黃大仙港鐵站災情尤其嚴重，連接商場店舖幾乎「沒頂」畫面，至今歷歷在目。相比之下，今次黑雨災情，整體而言未算太嚴重。當局昨晚表示，全港確認有30宗水浸事故，遍及10區不同地點，以往曾經出現嚴重水浸的地方，例如黃大仙、柴灣等，水浸情况有「明顯改善」，渠務署大都能在一兩小時內完成處理，整體情况可控；山泥傾瀉方面，當局收到約20宗報告，大多為規模較小的個案，未有釀成嚴重傷亡。

汲取上次「世紀暴雨」教訓，當局近兩年採取了多項措施，提高本港防洪韌性。除了引入排水機械人及清淤機械人，渠務署又將緊急應變隊數目倍增至180隊。此外，署方也加緊在各區安裝逾300個遠程監測裝置，包括水位監測器、雨量監測器、內澇監察器等，以便實時監察各區雨量、馬路積水深度，以及主要河道和水道的水位。港鐵方面也加強防洪部署，昨天黑雨期間，港鐵就一度封閉部分車站出入口及安裝防洪板，防止洪水湧入。凡此種種，確實有助控制暴雨災情，然而亦有一些地方持續受水浸威脅。上次「世紀暴雨」期間遭殃的荔枝角九華徑，今回同樣受災，有黃泥水湧入民居，導致家具電器報廢，居民大感無奈。另外，將軍澳寶林敬賢里露天停車場昨天兩度水浸，積水最深的位置，有的士一半車身被浸，情况同樣嚴重。

紅山塌坡前車可鑑

警惕山泥傾瀉風險

部分地區和地庫設施由於地勢等因素，一遇暴雨容易水浸，當局應加強防洪治理，減少反覆受災情况。醫院是重要設施，急症室服務暫停，即使為時短暫亦不理想，類似昨天瑪麗醫院的事態，必須設法避免。渠務署引入排水機械人及擴大應變隊規模，對於災情控制，頗有立竿見影之效，值得進一步推擴，當然政府也得從城市規劃等方面入手，落實應對氣候變化防洪管理策略。昨天黑雨雖未造成重大傷亡及財產損毁，然而經歷連場暴雨，嚴重山泥傾瀉的風險，絕對不能低估，紅山半島塌坡事故，正是在「世紀暴雨」後發生。當局必須盡快巡查全港高危斜坡，更要特別留意一些可能存在違規僭建的山坡，提防致命意外發生。

