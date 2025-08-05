社評：打造韌性防洪城市 應付極端天氣趨頻

7日內三度黑雨創紀錄

暴雨警報次數近高位

過去一個月，本港天氣極不穩定，暴雨警告信號頻傳，昨天中午及晚上，天文台又兩度發出「紅雨」信號，深夜更發出黑雨警報。根據天文台預測，今明兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民外出還是隨時帶備雨傘為妙。

天文台於1990年代引入暴雨警告機制，迄今發出最多黑雨警報的年份為2000及2006年，各有3次，至於發出最多暴雨警告（包括黃紅黑雨）的一年，則是去年（2024年），合共45次。今年以來，天文台已先後發過44次暴雨警報，單是過去7日內就三度發出黑雨警報，是歷來未見，全年警報次數破紀錄的機率，可謂非常之高。

暴雨天氣出現有其隨機性，然而全球暖化下極端天氣趨頻，卻是毋庸置疑。7月以來，美國南部、中國華北等地都暴雨成災，美國得州洪災有過百人死亡，北京也有數十人死於洪澇災害。紐約市過去一個月兩度因為暴雨導致多處嚴重水浸，需要進入緊急狀態，片段顯示部分路段水深有汽車一半高，洪水湧入地鐵站月台，更令不少乘客被困。當然，全球暖化帶來的極端天氣，遠不止於特大暴雨或超強風暴，還有嚴重乾旱、極端酷熱或嚴寒等。去年是全球有紀錄以來最熱的一年，也是香港自1884年以來最暖的一年。乾旱及高溫天氣影響糧產，導致糧價上漲，更對國際社會特別是窮國，帶來極大隱憂。

遏阻全球暖化，需要各地攜手努力，只是觀乎目前美國政府的不合作態度，情况實在令人不敢樂觀，香港必須設法提高防災韌性，為應對極端天氣趨頻，引入更多新措施新安排。勞工處近年引入「暑熱警告」，提示僱主安排戶外工人及時休息，實際成效雖受質疑，但總算為應對頻密的酷熱天氣踏前了一步。防洪方面，2023年9月一場「世紀黑雨」後，當局也加緊採取應對措施，包括增建蓄洪池、倍增緊急應對隊伍規模、引入排水機械人、清淤機械人等，然而市民對於部分水浸黑點會否一遇暴雨便成澤國，還是有不少憂慮。不少黃大仙居民對於兩年前水淹港鐵站一幕，還是記憶猶新；上月底黑雨，柴灣環翠停車場又再嚴重水浸，水深一度幾乎及膝，雖然渠務署不久後已派出「龍吸水」機械人清理了積水，但容易水浸的問題，仍令車主相當不安，昨晚將軍澳敬賢里就又上演了水淹汽車一幕。

上月中，因應熱帶氣旋丹娜絲殘餘雨帶可能對香港帶來大量降雨，政府「應對極端天氣督導委員會」提早一天宣布停課，未料翌日早上全港大部分地區無錄得雨量，政府「超前部署」的做法引起爭議。當局事後解釋，根據天文台評估，殘餘雨帶在極端情况下全日降雨量有可能超過390毫米，最後暴雨未有出現，是因香港巧合「避開」了雨帶。及至7月29日早上，天文台發出黑雨警報，督導委員會事前沒有開會，又惹來不少議論。政府事後解釋開會準則，當預測到極端天氣可能對香港造成廣泛和嚴重破壞，需要提前就位關注，督導委員會才會預先召開會議，但當天暴雨發展較快，難作清楚預測。

應付極端天氣定策略

闡述暴雨應對減誤解

極端天氣趨頻，公眾期望當局「精準應對」，惟暴雨來去匆匆，以現時科技無法準確預測雨勢影響，也是客觀現實，天文台可以分析風暴雨帶可能帶來的降雨量，但無法準確預測降在哪區，對於突然發展起來的暴雨，也是束手無策。暴雨存在較大隨機性，意味任何「超前部署」都有出錯風險，當局充其量只能按或然率高低去下判斷，但如果沿用一貫做法，等確定暴雨來襲才發警報，結果每每都是「倒瀉籮蟹」，通勤繁忙時間尤其如此。

極端天氣驟來，必須要由當局發布警報或指示，若交由家長、學校、老闆或僱員自行決定，不是所謂「尊重個人自由」，而是不負責任，隨時引發更大混亂及危險。當局需要讓公眾明白，以現時科技無法準確預測暴雨，不同應對模式各有局限；至於哪種做法較佳、如何處理較好，某程度只能靠經驗累積。因應暴雨來襲難以準確預測，天文台現時會在發出紅雨及黑雨前，先發出「特別天氣提示」，但市民是否意識到這變相是紅雨黑雨的「預告機制」，又是另一回事，就正如現在還有一些市民不明白暴雨「五百年一遇」是統計學概念，而非真的500年才會發生一次。當局應該多向公眾講解暴雨應對安排及理由，以免市民誤解。

微觀天氣變化難測，面對暴雨趨頻，最重要是做好防洪規劃。政府根據渠務署及土木工程署去年完成的研究，按照不同氣候變化情境下香港長遠面臨的水浸風險，制定「應對氣候變化的長遠防洪和海岸管理策略」，將增強城市「防洪韌性」納入城市規劃，例如推動「藍綠排水建設」（「藍」指河道及水體，「綠」指綠化景觀），意即在極端降雨情况下，利用一些公共空間或休憩設施土地作蓄洪用途，像海綿般發揮吸水作用，適當時再將多餘雨水排入大海。建設「韌性防洪城市」，不能頭痛醫頭，需要有通盤策略，制定長遠防洪和海岸管理策略是重要一步，唯盼當局切實付諸行動，莫讓策略流於紙上談兵。

