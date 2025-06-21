社評：打造「留學香港」品牌 更須加強科研設施

吸引更多留學生

拆牆鬆綁增宿舍

本港大學近年在很多世界大學排行榜，均有亮麗成績，以最近公布的「QS世界大學排名2026」為例，本港有5間大學位列百大，當中港大、中大和理大排名均創新高。本港大學知名度上升，政府近年也銳意打造「留學香港」品牌，致力吸引更多留學生來港，具體措施包括擴大八間資助大學非本地學生限額、擴大獎學金計劃，以及發展「北都大學教育城」，鼓勵本地院校與中外知名學府加強合作，通過區內共享資源和產業聯動提升協同效應，推動香港成為國際教育樞紐。可是隨着留學生人數增加，配套不足問題也愈益明顯，宿位正是其一。

目前八大學生與宿位比例平均為3.4比1，就連本地生也要「爭崩頭」，遑論可以滿足留學生需要。有本地機構估計，2023/24學年非本地學生宿位短缺超過4.76萬個，較2020/21學年增加近1倍。雖然政府提出3年內增加逾萬個學生宿位，然而單是擴大非本地生限額所帶來的額外宿位需求，可能已多達1.5萬個。大學宿位不足，不少留學生只好相約在附近找租盤，可是除了租金不便宜、合租爭拗多，還有可能推高大學周邊私樓租金，影響本地居民。近年有本地大學和私人公司就想到購買酒店，為學生提供宿位，惟受制於法規，要將酒店商廈改裝成為學生宿舍，並不容易。

現行法例下，學生宿舍被歸類為「住宿機構」用途，改裝酒店商廈作學生宿舍，需要申請規劃許可。去年《施政報告》提出拆牆鬆綁，鼓勵市場將酒店商廈改為學生宿舍，發展局昨天交代具體構思，包括擴闊「酒店」用途定義，涵蓋合資格的自資私營學生宿舍，讓大多數酒店商廈毋須走規劃程序就能改裝成為學生宿舍，另外又打算在計算地積比率和上蓋面積時，將學生宿舍視為「非住用建築物」，毋須拆除「過餘樓面面積」。倘若一切順利，教育局下月起將接受專上院校、私人發展商或營辦商申請。

改裝酒店成為學生宿舍，難度不高，當局預料工程1年內就可以完成，意味最快2026/27學年就有完成改裝的宿舍投入使用，不失為短時間內增加學生宿位供應的方法，同時也有助紓緩部分三、四星級酒店空置率偏高的問題。當然，政府也要留意拆牆鬆綁後，會否出現亂象，商廈改裝成學生宿舍，消防安全措施必須做足；另外，當局也要持續留意宿舍單位的質素，以及政策對本地酒店房間整體供應的影響。

對大學而言，更多留學生入讀，意味更多收入。有意見甚至認為，當局應發展「留學經濟」，促進住房、飲食和零售等領域發展，云云。多些留學生來港，確可為香港帶來一些即時性的經濟效益，然而各方不能本末倒置，只將高等教育視為一門經濟產業甚或短期提振市道的手段，忘記其在香港以至國家長遠發展所扮演的重要角色。

建設國際教育樞紐

事關科教興國戰略

科教興國是國家重要發展戰略，今年政府工作報告就提到要深入實施科教興國戰略，推進教育發展、科技創新、人才培養，築牢中國式現代化的基礎。香港作為國家門戶，高度開放又接軌國際，在科教興國戰略中可以發揮重要作用，中央也希望香港成為國際高端人才聚集高地，而大學正是凝聚國際高端人才的主要地方。港澳辦主任夏寶龍近日來港調研，特意安排跟本地大學校長會晤，突顯中央對本港高等院校的重視。有關本港國際教育樞紐建設的問題，必須放在這一背景下討論，以免只見樹木不見森林。

近年本港大學在各項世界大學排行榜上都有出色表現，然而這是否等於本港多間研究型大學的實力，已經足以跟美國哈佛、史丹福又或英國牛津、劍橋等相提並論，各方恐怕也心中有數。香港要成為國際教育樞紐及高端人才聚集高地，必須致力提升本地科研實力。大學需要更多最頂尖的科研硬件設施，才能吸引到更多最頂尖的世界知名學者，以及最優秀的精英留學生。當本地大學想興建重量級基礎科研設施、為海外學者提供宿舍，卻因為資金不足，甚或區內居民反對起樓，遇上各種各樣的困難及阻力，導致宏圖大計難產，試問又如何吸引更多有分量的學者來投？北都大學城發展，目前仍未見清晰方向和策略，如果最後只是由政府給本地各間大學「分餅仔」，實際作用也不大。提升科研實力，必須放眼長遠，持續投入資源，政府應思考如何伙拍商界，積極支持本地大學科研硬件建設。

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