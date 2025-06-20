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社評

社評：簡樸房立法邁步 阻嚇力還看執法

【明報社評】房屋局提交《簡樸房條例草案》，目標今年內完成立法。按當局進度，劣質劏房應於4年多後全面取締，業主違反認證制度及糾正要求，最高可罰款30萬元及監禁3年，罰則不算輕，能否起到預期阻嚇作用，則要看日後執法力度，以及當局能否提供足夠誘因，鼓勵住戶舉報違規劏房業主，不用擔心因為當局執法而流離失所。經營劏房收入豐厚，政府沒理由為簡樸房單位改裝向業主提供資助。草案不僅提出豁免12個月登記期內的登記費，認證申請費也公道合理，劏房業主不應將簡樸房規管帶來的成本，全數轉嫁給住戶。政府有必要密切留意修例後劏房市場變化，特別是業主會否伺機加租或逼遷。

收回成本屬原則

豁免費用僅權宜

全港劏房單位約11萬個，住了約22萬人，人均居所面積中位數僅為6平方米（約65平方呎），部分劏房居住環境更相當惡劣。「告別劏房」是中央對香港的期許，也是社會上下的目標。政府去年提出取締劣質劏房方案，日後業主若要經營及出租分間單位，必須確保單位滿足一系列條件，包括面積不得小於8平方米（約86方呎）、有可開啟的窗戶及獨立廁所等。單位獲認證合規，就可以「簡樸房」名義經營。因應公開諮詢的意見，政府早前微調方案，包括放寬天井窗要求，以及為已登記業主提供多些寬限期，以便有更充裕時間改裝單位。政府昨天提交條例草案，下月9日交予立法會首讀，標誌取締劣質劏房的立法程序正式展開。

條例草案內容跟政府之前交代的規管方案大致相同，另外也詳列了推行時間、各項收費、續期規定等過去未有闡述的細節。根據草案，登記制度明年3月推行，為時一年，期內全額豁免745元登記申請費，業主完成登記即可享有36個月寬限期，以便改造單位及申請有效期為5年的簡樸房認證，首次認證申請費為每個分間單位3000元，日後續期申請費會便宜一些。業主若在條例生效後首兩年內申請認證，還有全額寬免優惠。

規管劏房面對的最大問題，是一下子管得太嚴，可能令大批劏房被取締，倘若政府未能即時提供足夠單位安置，從嚴規管反而有可能害了劏房戶。根據政府估算，全港七成劏房只需稍作修整，例如加裝煙霧感應器等，已可符合簡樸房要求，所需花費也很有限；餘下三成不符規定的單位，預料三分之二將被淘汰，三分之一在「大執」後將留在市場。換言之，真正需要大裝修的分間單位只有數千個。連同登記期及寬限期，條例草案為業主提供長達4年的過渡時間，簡樸房規管要等到2030年2月底才能全面落實，確是有點姍姍來遲，然而正因為時間非常充裕，如果單位改裝還是拖拖拉拉，就是業主的問題。

簡樸房制度立法，劏房經營者其中一個關注點是成本開支。早前就有業界代表稱，就算不計裝修費，只計聘請專業人士為單位認證，以及向政府繳交認證費等，動輒便要數萬元，希望政府向業主「提供支援」，云云。劏房生意好賺，部分劏房呎租甚至可比豪宅，政府沒理由為業主改裝單位做生意提供任何資助，以用者自付原則向簡樸房經營者收回行政及人力成本，亦屬合理。修例草案所定的登記費及認證費，本來就談不上昂貴；每隔5年才需花一兩萬元找專業人士為整個單位認證，與可觀的放租收入相比，也算不上什麼。政府為了鼓勵劏房業主早日達到簡樸房的規管要求，還有「早鳥」優惠，變相可以完全豁免登記費及認證費，有關做法已嫌太過慷慨，沒理由還要納稅人分擔簡樸房經營者的支出。

提防劣質劏房地下化

鼓勵租客舉報需誘因

修例草案就不同違規情况定下罰則，涵蓋面算是全面，如果業主因為違規而要終止租賃，租客還可追討法定賠償；業主違規可被監禁，罰則也不算輕，然而實際阻嚇力如何，始終要看執法是否到位。全港出租分間單位數以萬計，就算政府日後願意派人逐一上門巡查是否符合簡樸房規格，也不知要花多長時間，揭發業主違規，到頭來相信還得靠住客舉報。問題是租客甘願入住違規分間房，極可能是因為他們財政有困難，租不起合規簡樸房，若當局不提供足夠誘因，未必能夠鼓勵他們舉報。

就着簡樸房違規執法，當局強調會確保不會令住戶流離失所，如有需要會透過社工隊協助受影響租客在私人市場尋找居所搬遷，亦會「靈活調配其他房屋資源」，提供暫時安置，但受影響租客不會因此獲得提早編配公屋，以免對其他輪候公屋人士不公平。當局有此決定，從公平分配資源的角度，當然可以理解，然而租客決定是否舉報違規，難免多了顧慮、少了誘因。當局若要鼓勵租客舉報違規，必須消除他們對無處棲身的疑懼。政府盼以簡樸房制度取締劣質劏房，然而由於違規分間房隱蔽性相當高，當局必須提防劣質劏房「地下化」的可能。

另外，簡樸房業主將開支成本轉嫁到租客身上，也是很多租客非常擔心的問題。雖然當局強調引入簡樸房制度後，合規分間房供應不會顯著減少，所以租金也不會上升，云云，然而實際情况如何，還得走着瞧。以劏房租管為例，條例實施至今3年，不時有社區組織表示，由於政府不設起始租金，劏房業主仍有很多方法鑽空子。簡樸房制度實施，不代表本港基層住屋問題得到解決，政府必須繼續努力，增加公營房屋供應，讓有需要人士早日上樓，同時亦要留意分間房市場情況，提防加租逼遷等亂象。

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