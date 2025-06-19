社評：保障本地工人優先 打擊輸入外勞亂象

濫用「補充勞工計劃」

現有投訴恐冰山一角

政府近年透過不同計劃擴大輸入外勞，包括院舍輸入護理員特別計劃、行業輸入勞工計劃，以及補充勞工優化計劃。有別於行業輸入勞工計劃，補充勞工優化計劃並無任何配額限制，僱主可向勞工處申請，從香港以外輸入技術級別或以下的勞工，前提是要證明未能在本地招聘到所需人手。

原先的補充勞工計劃，訂明售貨員、侍應、清拆工等26個職位類別，在一般情况下不得輸入勞工，以保障本地基層打工仔飯碗。2023年本港疫後復常，多個行業均有人手不足之嘆，政府同年9月決定優化計劃，暫停執行相關規定。勞工界表示，補充勞工計劃優化後的12個月，本港合共輸入了約2.8萬名外勞。根據勞工處的最新數字，截至今年5月，該計劃接獲逾1.5萬宗申請，涉及12.9萬外勞，已批出的申請有8935宗，涉約6.1萬名外勞，意味最近大半年循計劃輸入外勞的速度正在加快。

政府數據顯示，循優化計劃來港的外勞，超過三分之二是從事以往一般不得輸入勞工的工種，包括9910人任侍應、6979人任初級廚師、4367人任售貨員等。補充勞工優化計劃不設輸入外勞上限，勞工界一直擔心計劃遭濫用，影響本地基層工人飯碗。數月前，社協就表示接獲不止一宗本地餐飲從業員求助個案，有僱員在外勞入職後，即被僱主要求大幅縮減工時，最終無奈離職，亦有廚房助理入職不到一個月，收到同事通知其崗位將由外勞取代，結果要「另謀高就」。另外，雖然當局規定輸入外勞之前，必須先證明本地招聘無果，然而僱主要鑽空子亦非難事。

僱主透過「補充勞工優化計劃」申請輸入外勞，按規定須先在本地招聘4星期，但在勞工處刊登的職位空缺資訊，毋須展示僱主名稱及聯絡方法。最近就有工會幹事以放蛇方式應徵面試，發現一份標明為「零售業售貨員」的職缺，原來是聘請需要劏魚及賣魚的魚檔工人。魚檔方面後來辯稱，職位只需賣魚毋須劏魚，演變成羅生門。有關情况難免令人關注，所謂「4周本地優先招聘」，僱主若想草草了事走過場，其實並不難，只要招聘時含糊其辭，刻意誤導求職者，就算是指定招聘時間延長，也未必請到本地人，屆時僱主自然就有大條道理輸入外勞。

勞福局長孫玉菡本周表示，政府設立了專線電話，處理有關「補充勞工優化計劃」的投訴，過去數周，當局收到38宗電話投訴，疑有僱主聘請外勞後解僱本地工人，當中飲食業界投訴佔超過六成。孫局長稱，投訴數字近半月「快速增長」，主要是因為政府聯絡工會幫助協調，讓疑受影響的員工實名投訴，然而這只說明之前當局的做法不利僱員投訴，現在當局收到的投訴個案，依然有可能是冰山一角。事實上，孫玉菡還提到，之前收到「補充勞工優化計劃」的申請，有四分之一屬半年內多次申請，當中有僱主更在半年內六度申請，就連政府也覺得情况不妥當。「補充勞工優化計劃」濫用問題究竟有多嚴重，實在不宜低估。

港人北上消費成風， 餐飲零售等行業面臨不少壓力。近年商戶結業情况備受關注，然而值得留意的是，不少商戶都表示，結業並非因為無生意，而是「租金談不攏」，業主一見商戶生意好轉就加租，幅度甚至比生意額增長還大。最近就有連鎖服裝零售店旗下分店在櫥窗張貼大字報，控訴商場業主拒絕減租。有意見認為，增加輸入外勞，有助商戶控制工資成本，然而這是否真的能夠令到本地零售餐廳行業重拾競爭力，實屬疑問。

從嚴懲罰違規僱主

收緊輸入不應排除

本港失業率近兩年持續上升，由前年不足3%，升至最新的3.5%，有工會表示，近月收到不少建造業及飲食零售業本地工人反映就業困難，工資受壓及收入減少，對政府不設限輸入外勞表示不滿。勞工處近日就「補充勞工優化計劃」，提出4項新措施，加強保障本地工人優先就業，除了新增網上表格舉報違規僱主、限制僱主半年內只可申請一次輸入外勞，勞工處網站刊登職位空缺及向工會發放職缺資料時，也會公開僱主公司名稱，盼可增加透明度及做好配對；另外，勞工處又表示會加強巡查，確保企業有遵守本地僱員與外勞人手比例的規定。凡此種種，理論上有助打擊亂象，然而力度是否足夠，又是另一回事，需要進一步觀察。

香港人口老化，勞動力萎縮屬長遠趨勢，部分行業勞動力長期不足，適度輸入外勞有其需要，然而當局必須優先保障本地員工飯碗，不應容許僱主濫用「補充勞工優化計劃」。當局有必要加重對違規僱主的懲罰，倘若個別行業濫用情况猖獗，更應考慮採取針對性的措施，收緊相關行業輸入勞工的限制。

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