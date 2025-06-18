社評：競爭力重返三甲可喜 提升管治水平多努力

適應定位轉變

發揮自身優勢

競爭力排行榜五花八門，洛桑國際管理學院（IMD）的世界競爭力年報，是較受注目的國際量化比較，涵蓋全球60多個經濟體。IMD的競爭力評估，分為四大範疇，包括經濟表現、政府效率、營商效率及基建軟硬件。每個大範疇各有5支項，每一支項之下又有很多細項。以「政府效率」為例，其下5個支項分別為公共財政、稅務政策、營商立法、制度框架和社會框架，而社會框架下又有逾10個細項，包括政治不穩定風險、堅尼系數、機會平等、新聞自由、社會凝聚力等。評分主要參考公開數據，以及國際機構及企業高管意見調查。數據蒐集方式，意味它主要反映之前一年狀况，未必能夠反映新近發展諸如關稅戰等所帶來的影響。

2017年，香港在IMD競爭力排行榜獨佔鰲頭，其後兩年退居第二，2020年起，一直在第五至第七位之間徘徊，今年是香自2019年後再度重返三甲，比去年升了兩級，屈居瑞士及新加坡之後。行政長官李家超昨天表示，年報結果顯示特區政府「施政方向整體正確」，對政府效率獲評世界第二感到鼓舞；財政司長陳茂波則稱，年報肯定香港營商環境世界一流，亦反映商界領袖對香港競爭力持正面看法，無論法治環境、簡單稅制，以至穩健的金融系統等，均得到商界認同。

IMD的競爭力調查，經濟表現佔一定比重。去年本港整體排名上升，一大原因是疫後復常，經濟表現回升，不過政府效率排名則下跌一級至第三位。相比之下，今年香港在四大範疇的排名皆見長進，當中經濟表現及營商效率排名均升了5級，進佔第六及第二，政府效率重返第二，基建也由第九升至第七，這是一個可喜的發展，IMD便形容香港以全方位手法（broad-based approach）去「吸引私營部門參與者」。

世界百年不遇變局，近年香港內外環境也經歷了深刻變化。以往香港是西方在亞洲利益的橋頭堡，現在則是國家聯通世界的大門，香港定位由「西方的香港」，變成「中國的香港」，這是一次範式轉移。面對如此重大的轉變，難免有人心存疑慮，甚至擔心香港從此「無運行」。早兩年的金融中心遺址論，又或「香港玩完論」，反映的都是這一種情緒，然而事實發展已證明，中國經濟有足夠韌性，應付內部轉型和美國打壓的挑戰；香港背靠國家、聯通世界，只要加緊融入國家發展大局，努力推動經濟升級轉型，在國際新形勢下仍然大有可為。香港世界競爭力排名重返三甲，正是最新佐證。

「政府效率」側重便利營商

維護社會開放應多下工夫

當然，競爭力是一個抽象概念，任何量化調查都有其側重點及局限。IMD競爭力年報顯示香港排名上升，無疑是好事，但不能沾沾自喜。首先，年報主要從宏觀角度評估香港經濟表現，並無微觀分析零售餐飲等行業的情况，未能反映市道，至於企業高管調查，反映的主要也是大企業而非中小企意見；年報提到今年本港「營商效率」排名上升，主要是因為金融業表現理想，企業高管滿意本港股市效率。其次，IMD競爭力評估所謂的「政府效率」，也不是一般人理解的施政效率又或公務員效率，而是側重於政策是否有利營商。

根據IMD說法，「政府效率」是指「政府政策有多大程度促進競爭力」。IMD最新年報肯定香港「政府效率」，強調的是「強力可靠的制度框架對支持企業營商的重要性」，例如商界領袖高度肯定香港法治及規管框架，廉潔評分也很高，「顯示營商環境透明公平」。細看5個支項排名，香港在稅務政策、營商立法方面皆排第一，制度框架及公共財政排名也見上升，位居前十，可是反映社會公平、團結及開放度的「社會框架」卻未見改善，位列30，只屬中游。翻查資料，本港「政府效率」在2015至2019年皆排第一，「社會框架」排名在2020年之前大約排名20位，但近年卻只能在30位上下徘徊。當局有必要在維護社會開放及促進公平方面多下工夫，爭取「政府效率」排名重返第一，同時也要直面外界對官僚效率以及公共行政透明度的關注與批評。

今年香港在基建方面的整體排名只升兩級，但科技（technology）基建和教育這兩個支項均是亮點，前者由第八反彈至第四，後者更由第四升至第二，IMD年報特別提到本港大學評分高，反映近年香港在推動高等教育及科技基建方面，取得一定進展，惟科學（science）基建排名22，顯然仍有提升空間。特朗普留學生政策朝令夕改，嚇窒不少中國學生及學者，特區政府應加強科研基建的投入，提升香港吸引頂尖科研人才的競爭力。

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