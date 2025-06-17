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社評

社評：「殭屍屬會」問題依舊 泳總改革須見實質轉變

【明報社評】中國香港游泳總會（泳總）屬會管理制度去年引起爭議，一年過去，「殭屍屬會」問題依然惹人關注，儘管泳總承諾以計分制決定屬會升降，然而新制度下，10個連續5年零分的屬會，全部沒有降級，至於唯一升級的屬會，在競賽屬會評分排名第5，為何排名更前的屬會無緣升班，同樣令人疑惑。香港體育發展要更上層樓，必須改善體育總會管治；沒有帶來實質改變的「改革」，不過是做做樣子走過場。港協暨奧委會有責任督促各總會切實改革，不能光說不練又或換湯不換藥。

「零分」屬會未見降級

升降標準不清不楚

泳總有過百屬會，按級別高低分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」，當中只有正式屬會在泳總會員大會有投票權，至於競賽屬會則在多方面都受到掣肘。去年中，港隊前泳將方力申旗下泳會一名小將，雖然實力達到參加本地錦標賽的標準，卻因為「競賽屬會泳手無資格參賽」的規定，一度被拒諸門外。事件惹來外界廣泛議論，同時亦令到泳總屬會三級制所存在的種種問題，成為各方關注焦點。

泳總之下有73間正式屬會，翻查近10年泳總屬會名單，只有一間由觀察屬會晉升為正式屬會，由競賽屬會升為觀察屬會的個案，也少如鳳毛麟角。根據泳總屬會申請程序，正式屬會及觀察屬會都要有成員退會，下一級的屬會才能申請遞補晉升，經泳總會員大會通過才能升級，然而諷刺的是，部分泳總「正式屬會」長期沒有運作、沒舉辦或協辦比賽，甚至沒有教練及運動員，其代表依然可以在泳總會員大會投票。過去大半年，泳總因應外間關注，推出了一些改革，包括容許競賽屬會申請租用泳線、改革屬會升降制度、實施計分新安排等，然而這些措施帶來了多少實質改變，卻值得關注。

泳總早前公布2024/25年度屬會評分表實施新制度，以往不設評分的競賽屬會也納入評分制，同時列明正式屬會未達分數要求「可以降級」，惟沒有交代標準。外界看到的情况是，不計基本會史得分，該年度合共有13個正式屬會及觀察屬會所得分數為零，意即註冊泳員、參賽人數及比賽成績等全部未達得分標準，但全都毋須降級，僅得一間泳會由競賽屬會升為觀察屬會，但它在2024/25年度競賽屬會評分只排第5。另外，關於各級屬會數目不設上限的承諾，也未見下文。根據今年更新的泳總屬會申請指引，各級屬會數目仍設上限，須有屬會退出，下級屬會才能晉升。

任何升降制度，都應該有一套公開透明準則，不應該是小撮人說了算。評分制度可以提供一個較為客觀的標準。競賽屬會評分第5的有得升，前4卻無份，外界固然不明白；「零分」正式屬會統統「保級」，就更難理解。泳總方面解釋，屬會升降會考慮「整體表現」，不是看一年兩年，又指部分零分泳會在訓練泳員、參與義工服務的範疇「有貢獻」。如果泳總認為應參考義工服務等貢獻，大可將之列入評分標準，並在屬會評分註明貢獻為何，讓外界清楚得知；如果有關「貢獻」根本微不足道，連具體量化也有困難，其實就沒有理由納入所謂「整體表現」之內。泳總稱不應只看屬會一年兩年情况定升降，問題是現在13間「零分」正式屬會及觀察屬會中，有10間已是連續5年「零分」。看到這樣的結果，外界絕對有理由質疑，殭屍屬會問題並未出現實質改變。

康文署透過「中央分配泳線計劃」編配公眾泳池泳線，交由各體育總會協調和分配屬會使用。以往泳總不准「競賽屬會」申請泳線，及至今年4月起改採新規則，容許擁有至少24名註冊泳員的競賽屬會申請租用，然而由於泳線分配優先次序是按級別高低而定，當泳總拒絕預留一定數量泳線給下級泳會，泳線資源遭上級泳會壟斷的情况，會否出現實質改變，當然也是一大疑問；如果只是點綴式讓個別下級屬會「成功申請」，不過是門面裝飾。

管治改革須到位

「需要時間」非藉口

泳線分配說白了就是利益分配。泳總握有泳線分配權，而正式屬會則握有會員大會投票權，錯綜複雜的利害關係，會否影響改革，一直是外界關注的問題。問及「各級屬會不設上限」承諾未有兌現，泳總方面現在的說法是「泳線供不應求，屬會數目不可以無限量」。有關說法其實正正反映了踐行計分制度決定屬會升降的重要性，好讓表現出色的下級屬會可以晉升，取代殭屍屬會，令泳線資源分配更合理更公平。

體育總會管治問題近年備受關注，小圈子「圍威喂」文化及利益固化藩籬，必須打破。審計署2020年發表報告，批評港協暨奧委會及屬下體育總會有管治問題。事隔4年，港協終於去年公布體育總會管治檢討結果及《機構管治守則》，要求屬下各總會兩年內落實，社會上下也期望，體育總會管治改革不會做做樣子走過場，也不會以「改革需時」等藉口拖拖拉拉，忽悠公眾。

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