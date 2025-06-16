社評：洛城風暴加劇政爭 美國「內戰」虛中有實

特朗普繞權調兵

挑戰聯邦分權制

6月6日，美國移民與海關執法局等聯邦機構，在洛杉磯拉美裔社區拘捕逾百無證移民。當局聲稱被捕者不少有販毒、虐童、家暴、搶劫等案底，是「最惡劣的一群」。拘捕行動引發激烈反抗，示威者堵路、燒車，更包圍洛杉磯聯邦政府大樓。特朗普強硬回應，調派2000名國民警衛隊到洛城。國民警衛隊屬地方武裝，總統下令部署以應對緊急事態並不少見，但直接繞過州長管轄權卻極罕有。特朗普引用《美國法典》第10條，該法例賦權總統在其認為有必要時繞過州長調兵擊退入侵或鎮壓叛亂。洛杉磯示威固然夾雜暴力抗爭，但「叛亂」指控言過其實，調兵之舉不僅激化了衝突，也衝擊地方自治權。特朗普卻似乎唯恐天下不亂，一邊與紐森大打口水戰，一邊增派一倍國民警衛隊，國防部長海格塞斯更以紐森未保護聯邦執法人員為名，加派700名海軍陸戰隊。華府擺出如臨大敵的軍事姿態，不知就裏的人怎會不以為「內戰」一觸即發？

打擊非移民是特朗普「MAGA」（讓美國再次偉大）陣營的核心訴求。特朗普競選時承諾展開「史上最大規模罪犯驅逐行動」，上任後迅速兌現，驅逐對象涵蓋犯罪者、勞工與反以色列學生。截至6月初，已有約5.1萬人被拘留，刷新特朗普首個任期內創下的最高紀錄。寧枉勿縱的粗暴執法觸發一系列司法訴訟，但此前並未在社會層面遭遇激烈抵抗。話雖如此，加州的抵制卻不讓人感到意外。作為美國最大經濟體，加州外來移民數量達1060萬人，居各州之首，據2022年估算，當中約17%缺乏合法居留證件，而加州勞力有7%為無證移民。特朗普在全美嚴打無證移民，加州民調卻顯示多數當地人認為無證移民對經濟至關重要。特朗普關注的毒品氾濫、罪案高企等問題都是事實，但一味歸咎無證移民，全面污名化，卻是典型的諉過式民粹操作，難以服眾。執法人員隨意闖私宅抓人，反而令當地居民感覺個人權利受到威脅。

加州成為對抗前線

反特浪潮蔓延全國

事實上，這場衝突不僅關乎如何處理無證移民及聯邦與州權角力，更是美國兩黨政治權力與意識形態鬥爭的又一次爆發。加州是美國自由派堡壘，特朗普認為由民主黨把持的加州州政府與洛杉磯市政府公然抗命，於是用強硬手段樹立權威，但其做法不僅侵犯州權，也直接踐踏民主黨主張的自由價值。特朗普抱持狹隘美國利益，加州作為美國對外貿易與文化輸出重鎮，徹底站在其對立面。自特朗普重返白宮以來，加州在諸多政策上與其對立，更成為首個興訟控告特朗普關稅政策違法的州份，紐森也被視為民主黨問鼎下屆總統寶座的有力人選。

有人猜測，特朗普刻意小事化大，旨在「殺雞儆猴」，藉突顯加州政府的無能來提升自己權威，打擊政敵。這種陰謀論調放在特朗普身上並不違和，他本身就曾散播非法移民偷吃寵物貓狗的陰謀論。特朗普將洛杉磯騷亂定性為「叛亂」，自由派則指控他濫權專制。在這場輿論戰中，真正的「主菜」並非無證移民。特朗普圖謀通過「極限施壓」遏制反對其政策的內部政治勢力，與特朗普交鋒時節節敗退的自由派則需要把握機會反戈一擊。司法戰場也硝煙再起：加州政府狀告特朗普違憲越權，聯邦法院頒下臨時禁制令，特朗普政府隨即上訴。法律再度淪為黨爭工具，惡性循環持續上演。

路透社上周四公布的民調顯示，美國人對特朗普調兵做法反應兩極。認同與反對總統應在抗議演變為暴力時「部署軍隊恢復街頭秩序」的受訪者，分別佔48%與41%，但只有35%受訪者認同特朗普對洛杉磯示威的回應，約50%不支持。民意的撕裂，清晰可見。上周六（6月14日）是特朗普79歲生日，也是美國陸軍建軍250周年，華盛頓舉行了美國數十年未見的大規模閱兵儀式。與此同時，民間發起「不要國王」抗議，在全美串連數以千計示威遊行。特朗普今年2月曾在社交網頁發布一張自己頭戴皇冠的AI生成圖，白宮隨即轉發，「不要國王」遂成為反特朗普口號。特朗普急於改造美國，集權思想溢於言表，不惜弄權。2021年的國會山莊暴亂在很大程度上就是受其鼓動，而其性質之惡劣遠甚於當前的洛杉磯騷亂。國會暴亂已證明，美國內部政治與文化戰爭隨時可以升級至暴力對抗，洛杉磯騷亂與之相比小巫見大巫，但同樣敲響警鐘：「內戰」擔憂虛中有實，它也許不會體現於軍事廝殺，而是政治制度與社會價值的持續崩解。

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