社評：大灣區大學應有大灣區精神 產學研企創新機制應有建樹

借外力培育人才

學科設置要特色

廣東長期以來在高等教育和科研方面投放的力量，與人口大省、經濟大省的地位並不匹配，近年一方面引入香港的高校在大灣區設置分校或校區，另一方面投入龐大資金與力量，自行創辦一些高質量的大學，也卓有成效。

大灣區大學2019年開始籌辦，在東莞松山湖興建的校區已經落成，今年開始招生，在東莞威遠島的濱海灣校區也將於明年落成，計劃在2030年達到在校生一萬人。大灣區大學籌建負責人、中科院院士田剛教授表示，大灣區大學將借鑑麻省理工學院、加州理工學院等以理工科為主、重視基礎研究的大學。從官網資料顯示，該校已經聘請多位不同學科的領軍人物坐鎮，相信在科研與教學能力方面，將會有一番建樹。

大灣區大學先聲奪人，校區還沒有正式啟用，已經與香港中文大學和南方科技大學簽約，分別合作培養博士和碩士，為正式全面啟動大學奠定基礎，並計劃繼續與更多大學合作培養博士。

借助其他知名大學的力量，合作培養人才，本身是一種開放、改革的做法，既然要與其他大學特別是港澳的大學合作，就要有與合作方共同執行合作條款的準備，更何况大灣區大學準備以麻省理工和加州理工作為對照，更加要遵循國際學術機構的運作規範，未來的合作與交流如何進行或者取得什麼成果，有待觀察。而從一件小事看來，大灣區大學的英文名稱，Great Bay University，卻沒有採用廣泛使用的Greater Bay，似乎在接軌國際規範方面有「不拘小節」之嫌，英文用字問題事小，合作精神以及開放精神事大，不可不察。

大灣區大學今年首次招收本科生，分別是在數學與應用數學、物理學、電腦科學與技術、材料科學與工程和工業工程等5個專業。這與該校培養理工人才的目標吻合，這些專業以及將來設置的理工科專業，也是大灣區需要的人才。然而，該校又表明與麻省理工對照，觀乎麻省理工學院的學科設置，除了蜚聲中外的理工科外，還有「人文、藝術與社會科學」學院，下設人類學、哲學、文學和媒體比較研究等等專業，也有在全球享負盛名的大師在該學院任教。

大灣區需要的人才，理工科固然重要，人文與社會科學方面的人才也可以為大灣區發展成一個人文融合的地區相輔相成。對於大灣區大學在這方面的成就，人們是有所期待的。

靈活合作機制

扮演獨特角色

大灣區大學是廣東省與東莞市合辦的官立大學，既然以大灣區冠名，而且坐落大灣區，就應該與大灣區的開放、改革與創新的精神一致。目前教育部對於大學的管理，是一套放之於四海皆準的統一規條，當中有些制度是亟待改革的，大灣區大學應該有所創新，在既符合全國統一要求的規章之外，可以實行一些創新的做法，相信中央政府在考慮到建設大灣區需要有所創新的角度，能夠給予大灣區大學一些靈活措施，為這所大學更好地與國際接軌創造條件。

建設大灣區需要廣東九個城市與港澳加速融合，在學術機構方面，亟待解決的問題是如何加速在「產學研企」的融合。香港的大學，在學術與研發方面都有建樹，惟香港沒有工業產業，更加缺乏與企業的聯繫，讓科研成果轉化為有競爭力的商品。東莞曾經以「世界工廠」聞名，目前也有諸多外向型企業，可以承接學研的成果，大灣區大學今後如何在這方面，以獨特的優勢，扮演更加積極的角色，外界對此拭目以待。

目前大灣區大學與香港的大學已經在培養碩士與博士方面有所合作，相信未來在選擇科研項目，合作申請國家與香港的科研經費方面，有更多與更深層次的合作，為大灣區的企業創造一些在學術科研方面能夠叫得響，在產業價值方面能夠有創新的產品，實現名利雙收。

大灣區大學仍處於初創階段，有無限的想象空間，人們對於這所大學有所期許，其實是會關注一間新型的大學，在培養什麼人才，如何培養這些人才，在制度創新方面有何特色。從更高層面的角度考慮，是對大灣區融合，特別是在學術機構方面的合作與交流，如何促進融合有所期許。希望大灣區大學不負所託，為培育大灣區各式人才，以及在大灣區融合方面作出應有的貢獻。

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