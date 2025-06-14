社評：以軍襲伊朗兵凶戰危 美國縱容責任難推卸

破壞美伊核談判

中東戰禍恐升級

過去1年多，以伊軍事對抗持續升級。除了轟炸伊朗駐敘利亞大使館擊殺革命衛隊多名高層領袖，以軍又攻擊過伊朗空防系統、導彈生產設施等。大多數時候，伊朗都有採取軍事報復，惟為免爆發全面戰爭，兩國通常會「點到即止」。以報復使館受襲為例，伊朗的導彈反擊根本就是事先張揚，以方在美國協助下，有時間做足攔截及疏散準備。可是以軍今次攻擊，無論力度和深入程度皆遠超過往。雖然以方堅稱是針對伊朗核威脅的攻擊，然而除了核設施，就連伊朗革命衛隊總司令等軍事領袖也遭鎖定擊殺，首都德黑蘭有樓宇被炸半邊倒塌，伊朗當局絕對有理由視之為「不宣而戰」。

伊朗受襲後馬上出動過百無人機反擊，又指以軍襲擊是在美國完全知情並支持下進行，誓言向以美兩國「嚴厲果斷還擊」。以色列則指伊朗核威脅「迫在眉睫」，必須「先發制人」，總理內塔尼亞胡表明軍事行動將持續至「威脅消失」。德黑蘭當局之前曾警告，如果以伊衝突爆發，將視區內美軍基地為打擊目標。國際油價和金價急升，反映市場擔心以伊衝突失控，波及整個中東。

伊朗核問題鬧了廿多年。伊朗強調有權和平使用核能，包括在國內提煉濃縮鈾，西方則一直懷疑伊朗想發展核武。2015年，伊朗與安理會「五常國」及德國達成核協議，伊朗同意接受IAEA定期核查及濃縮鈾提煉限制，西方則須逐步撤銷制裁，但特朗普2018年宣布退出核協議，並恢復對伊朗制裁，此後伊朗對IAEA態度也變得不太合作。從這一角度而言，伊朗核問題惡化，正是特朗普所做成。

特朗普回朝以來，對伊朗核問題取態有變，兩國先後展開了5輪談判。上月中，伊朗高官表示，伊朗願意承諾永不製造核武、銷毁高濃縮鈾儲備、同意只將鈾濃縮到民用所需的較低水平，並允許國際核查人員監督，以換取立即解除對伊朗所有制裁。特朗普也稱「非常接近」與伊朗達成核協議。兩國原定明天舉行第6輪談判，惟空襲發生後，伊方已宣布退出談判。以色列與伊朗互相敵視，對內塔尼亞胡而言，美伊關係改善，不符以方利益。以軍這次空襲，顯然起到破壞美伊核談判的效果。

當然，觀乎近周事態，美伊第六輪談判能否取得一定突破，仍屬未知之數，雙方就伊朗可否在國內自行提煉濃縮鈾，依然有分歧，然而無論是伊朗近月加速提煉濃度偏高（60%）的濃縮鈾，還是西方在IAEA所推動的「判定違規」決議，某程度都是施壓手段，旨在增加談判籌碼。60%的鈾濃縮度雖然遠超民用核能需要，但跟核武級的九成濃度仍有距離。以方指伊朗可在數天內製造15個核彈、「核威脅迫在眉睫」之說，是否可信惹人懷疑；就算伊朗真的有核武級濃縮鈾，亦應該交由聯合國安理會處理，而不是由以軍「先發制人」。外界有理由質疑，以色列不過是為了軍事打擊伊朗找藉口。

以色列獲包庇一再動武

軍國主義傾向變本加厲

以軍空襲後，白宮試圖保持距離，聲稱是以色列單方面行動，美國並無參與，警告伊朗不要針對美國利益報復，然而特朗普亦承認，事先知悉以色列的計劃。美國國務院及國防部在IAEA周四通過決議之前一晚，已指示身處中東的非必要人員撤離，反映美方早已料到以軍有此一着，惟並無全力阻止。事實上，近年內塔尼亞胡右翼政權所表現出來的軍國主義傾向，根本就是美國縱容出來，華府豈能說與己無關。

在西方，批評以色列所作所為，隨時被扣上「反猶」帽子，然而主流輿論避而不談，不代表問題不存在。以色列的軍國主義（militarism）傾向正是其中之一。以色列1948年「復國」後，為保安全，整個社會都相當軍事化，由強制服役到生活日常及教育，各方各面都帶有軍事化色彩。以色列政治社會學者Uri Ben-Eliezer數年前的著作《戰爭壓倒和平：以色列軍事化民族主義百載》，就嘗試探討以色列軍國主義。他指出，猶太復國主義及以色列文化中的軍國主義及民族主義意識形態，是以色列與鄰國衝突不絕的一個重要影響因素，當「社會傾向以軍事手段解決政治問題並將之合理法、常態化」，這就是軍國主義，而當它與狹隘民族主義結合，將導致軍方和文人領袖傾向戰爭多於和平，並有意識地推動一些令戰爭更有可能發生的政策。

以色列以民主國家自居，有關以色列軍國主義的討論，無可避免觸動一些人的意識形態神經，然而由以軍在加沙殺戮不休、以民用傳呼機作為掩飾在黎巴嫩發動連環炸彈襲擊、趁敘利亞亂局入侵敘南建立據點，還有各種各樣的暗殺攻擊，全世界都看到以色列無視國際法，挾軍力優勢，運用軍事手段去達到其目的，而美國對以色列的縱容，則令到內塔尼亞胡政府更加肆意而為。中東兵凶戰危，以伊由「暗戰」逐步走向「明戰」，情况實在令人憂慮。

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