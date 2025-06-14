明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：以軍襲伊朗兵凶戰危 美國縱容責任難推卸

【明報社評】中東局勢惡化，以色列轟炸伊朗核設施及軍事目標，並擊殺伊朗核子科學家及軍方高層。國際原子能機構（IAEA）理事會日前在西方推動下通過決議，認定伊朗未有履行核不擴散義務，不代表以色列有權訴諸武力。美國與伊朗的核談判正處於關鍵時刻，以色列無視國際法發動空襲，有可能令之前的外交談判努力前功盡廢。過去兩年，中東局勢急轉直下，以色列在加沙肆意殺戮，又以軍事入侵及暗殺等手段，打擊區內親伊朗力量。美國一再包庇，令以色列右翼政權膽子愈來愈大、軍國主義傾向變本加厲。以色列這次攻擊就算不是美國直接授權，實際也是華府縱容的結果。

破壞美伊核談判

中東戰禍恐升級

過去1年多，以伊軍事對抗持續升級。除了轟炸伊朗駐敘利亞大使館擊殺革命衛隊多名高層領袖，以軍又攻擊過伊朗空防系統、導彈生產設施等。大多數時候，伊朗都有採取軍事報復，惟為免爆發全面戰爭，兩國通常會「點到即止」。以報復使館受襲為例，伊朗的導彈反擊根本就是事先張揚，以方在美國協助下，有時間做足攔截及疏散準備。可是以軍今次攻擊，無論力度和深入程度皆遠超過往。雖然以方堅稱是針對伊朗核威脅的攻擊，然而除了核設施，就連伊朗革命衛隊總司令等軍事領袖也遭鎖定擊殺，首都德黑蘭有樓宇被炸半邊倒塌，伊朗當局絕對有理由視之為「不宣而戰」。

伊朗受襲後馬上出動過百無人機反擊，又指以軍襲擊是在美國完全知情並支持下進行，誓言向以美兩國「嚴厲果斷還擊」。以色列則指伊朗核威脅「迫在眉睫」，必須「先發制人」，總理內塔尼亞胡表明軍事行動將持續至「威脅消失」。德黑蘭當局之前曾警告，如果以伊衝突爆發，將視區內美軍基地為打擊目標。國際油價和金價急升，反映市場擔心以伊衝突失控，波及整個中東。

伊朗核問題鬧了廿多年。伊朗強調有權和平使用核能，包括在國內提煉濃縮鈾，西方則一直懷疑伊朗想發展核武。2015年，伊朗與安理會「五常國」及德國達成核協議，伊朗同意接受IAEA定期核查及濃縮鈾提煉限制，西方則須逐步撤銷制裁，但特朗普2018年宣布退出核協議，並恢復對伊朗制裁，此後伊朗對IAEA態度也變得不太合作。從這一角度而言，伊朗核問題惡化，正是特朗普所做成。

特朗普回朝以來，對伊朗核問題取態有變，兩國先後展開了5輪談判。上月中，伊朗高官表示，伊朗願意承諾永不製造核武、銷毁高濃縮鈾儲備、同意只將鈾濃縮到民用所需的較低水平，並允許國際核查人員監督，以換取立即解除對伊朗所有制裁。特朗普也稱「非常接近」與伊朗達成核協議。兩國原定明天舉行第6輪談判，惟空襲發生後，伊方已宣布退出談判。以色列與伊朗互相敵視，對內塔尼亞胡而言，美伊關係改善，不符以方利益。以軍這次空襲，顯然起到破壞美伊核談判的效果。

當然，觀乎近周事態，美伊第六輪談判能否取得一定突破，仍屬未知之數，雙方就伊朗可否在國內自行提煉濃縮鈾，依然有分歧，然而無論是伊朗近月加速提煉濃度偏高（60%）的濃縮鈾，還是西方在IAEA所推動的「判定違規」決議，某程度都是施壓手段，旨在增加談判籌碼。60%的鈾濃縮度雖然遠超民用核能需要，但跟核武級的九成濃度仍有距離。以方指伊朗可在數天內製造15個核彈、「核威脅迫在眉睫」之說，是否可信惹人懷疑；就算伊朗真的有核武級濃縮鈾，亦應該交由聯合國安理會處理，而不是由以軍「先發制人」。外界有理由質疑，以色列不過是為了軍事打擊伊朗找藉口。

以色列獲包庇一再動武

軍國主義傾向變本加厲

以軍空襲後，白宮試圖保持距離，聲稱是以色列單方面行動，美國並無參與，警告伊朗不要針對美國利益報復，然而特朗普亦承認，事先知悉以色列的計劃。美國國務院及國防部在IAEA周四通過決議之前一晚，已指示身處中東的非必要人員撤離，反映美方早已料到以軍有此一着，惟並無全力阻止。事實上，近年內塔尼亞胡右翼政權所表現出來的軍國主義傾向，根本就是美國縱容出來，華府豈能說與己無關。

在西方，批評以色列所作所為，隨時被扣上「反猶」帽子，然而主流輿論避而不談，不代表問題不存在。以色列的軍國主義（militarism）傾向正是其中之一。以色列1948年「復國」後，為保安全，整個社會都相當軍事化，由強制服役到生活日常及教育，各方各面都帶有軍事化色彩。以色列政治社會學者Uri Ben-Eliezer數年前的著作《戰爭壓倒和平：以色列軍事化民族主義百載》，就嘗試探討以色列軍國主義。他指出，猶太復國主義及以色列文化中的軍國主義及民族主義意識形態，是以色列與鄰國衝突不絕的一個重要影響因素，當「社會傾向以軍事手段解決政治問題並將之合理法、常態化」，這就是軍國主義，而當它與狹隘民族主義結合，將導致軍方和文人領袖傾向戰爭多於和平，並有意識地推動一些令戰爭更有可能發生的政策。

以色列以民主國家自居，有關以色列軍國主義的討論，無可避免觸動一些人的意識形態神經，然而由以軍在加沙殺戮不休、以民用傳呼機作為掩飾在黎巴嫩發動連環炸彈襲擊、趁敘利亞亂局入侵敘南建立據點，還有各種各樣的暗殺攻擊，全世界都看到以色列無視國際法，挾軍力優勢，運用軍事手段去達到其目的，而美國對以色列的縱容，則令到內塔尼亞胡政府更加肆意而為。中東兵凶戰危，以伊由「暗戰」逐步走向「明戰」，情况實在令人憂慮。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞