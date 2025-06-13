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社評

社評：美對華關稅施壓技窮 「精神勝利法」難掩失敗

【明報社評】中美經貿磋商取得進展，綜合各方說法，兩國同意就稀土、乙烷、飛機引擎零部件等各自採取一些出口放寬措施，美方也將撤銷對中國留學生的簽證限制，惟具體細節尚未清晰，就算全面得到落實，充其量也只是回到4月初中美關稅大戰之前的狀態，特朗普無法自吹自擂，只能靠「精神勝利法」，將上任期對中國貨加徵的關稅，跟現任期的相加，以所謂「美方收55%關稅、中方只收10%」之說，企圖令支持者相信美方是「贏家」。特朗普這兩個月花了那麼多力氣對華進攻，到頭來不僅未嘗甜頭，反而突顯中方手握稀土這張王牌，特朗普最愛的關稅勒索手段，對中國已經不管用。

經貿磋商定框架原則

稀土才是談判真王牌

一連兩日在倫敦舉行的中美經貿磋商機制會議，當地時間周二深夜結束。事後特朗普聲稱，「Our deal with China is done」，有待「習主席及我最後拍板」。相比之下，中方說法其實有點不同。根據央視新聞報道，雙方就落實兩國元首6月5日通電話重要共識、鞏固上月中旬日內瓦經貿會談成果的措施框架「達成原則一致」。事實上，會後兩國官方提及的細節也相當有限，不排除特朗普口中所謂的「刁」（ deal），只屬一些框架性的大原則。

這次中美經貿磋商的背景，是上月中旬兩國同意關稅戰「休戰」90天，將4月初以來所加徵的關稅率，按幅度對等原則齊齊下調至10%，多項與關稅戰直接相關的反制措施，諸如中方暫停購買波音客機等也予以取消或暫緩，然而未幾兩國爭端又起。美方宣布對華實施全球晶片禁令，又取消中國留學生簽證，惹來北京強烈反彈。另一方面，美方則要求中方取消稀土出口限制。習近平本月初應邀與特朗普通電話，再為兩國紛爭降溫，同時也成為今次經貿磋商的基礎。

特朗普欲以關稅戰脅迫各國在開放市場、縮窄對美貿易順差等議題上讓步，惟嚴格來說，迄今跟美國有達成貿易協議的主要經濟體，就只有英國。今次特朗普所說的「刁」，顯然也不是4月初特朗普向華發動關稅戰時所想要的「刁」。綜合各方說法及報道，中美只是回到之前所達成的「休戰」框架，各自放寬近期採取的一些措施，例如美方同意讓中國留學生繼續到美國大學就讀，以及放寬對華出口用於生產塑膠的乙烷及飛機引擎與相關零部件，而中方則會加快發出許可證，讓企業向美國出口稀土產品。簡言之，兩國只是同意採取措施為近期摩擦降溫，性質不能跟美英貿易協議混為一談。

中國稀土開採佔全球供應六成，另外還負責了全球近九成稀土產品加工。中國出台並嚴格執行稀土出口管制，美方認為這是中方關稅戰反制手段；中方則強調措施並非針對特定國家，而是因應稀土的軍民兩用屬性而實施的劃一出口管制，不具歧視性，目標只是履行國際防擴散義務「規範出口」而非「禁止出口」，更不是「一時興起」的戰術反制。事實上，早在去年6月，中方已公布建立稀土產品信息追蹤系統的規劃，希望強化行業管控，打擊走私、非法開採等行為，不過中方在這個時間點落實加強管控，確實戳中特朗普關稅戰的軟肋。倘若中方真的決意打「稀土牌」，美國汽車、電子消費品以至軍事裝備所需的稀土供應都會出問題。特朗普「酷愛」關稅，以為利用它可憑空創造籌碼極限施壓，但原來中國手上的稀土，才是中美貿易角力的真正「王牌」。

中美經貿會談後，特朗普稱中方將恢復供應稀土及磁鐵，中國稀土巨頭金力永磁本周亦證實獲發許可證，可向歐美和東南亞出口產品；《華爾街日報》則引述消息稱，中方只是同意「恢復對美供應稀土半年」。美國財長貝森特則強調，美方不會放寬高端AI晶片的出口管制，換取中國稀土供應。特朗普為人反口覆舌，就算中方真的在稀土問題「留一手」，亦無可厚非，尤其是美方仍想脅迫盟友構建「供應鏈同盟」對付中國，稀土出口許可證以半年為期逐次批核，理論上可以起到牽制作用，「提醒」特朗普不要亂來。

特朗普回朝以來，一再以關稅措施向華施壓，先是「20%芬太尼關稅」，之後又有「對等關稅」。特朗普的邏輯一直是貿易逆差方損失較少，所以「必勝」，現實卻證明中美經濟相互依賴，中方忍痛力更強，反制手段也比美方原先想像更厲害，美方出招愈重，反噬力度愈大，白宮唯有放軟，形成了一個「摩擦升級—談判降溫」的循環。

「55%對10%」特式自欺

美糾纏關稅戰浪費時間

關稅戰打了兩個多月，特朗普未嘗甜頭，零售業及不少美企受關稅政策影響，更是叫苦連天。特朗普好贏愛面子，今次中美經貿磋商後，卻沒有高調「稱勝」，只提到連同他上個任期的關稅，現在美國對中國貨關稅率為55%，中方只收10%。也許特朗普想告訴支持者，55%對10%就是其「勝果」，但華府的關稅收入實際是由入口方支付，當中很大部分最終都是要美國企業和消費者埋單，將25%的舊關稅也算進來，說成是「55%對10%」，不過是「特」式精神勝利法。

這些年美國嚴限對華高科技出口，相信北京也沒想過特朗普會讓步。英偉達創辦人黃仁勳更一再指出，美方禁止高端晶片輸美，只會迫使中方加快自立自強，結果是美方將龐大的中國市場，讓予中國企業。當然，特朗普不會因為關稅戰無果，就放棄打壓中國發展，又或不再尋求談判縮窄貿易逆差，北京仍須提防美方再耍陰招，然而事態發展清楚顯示，以關稅戰逼中國簽「城下之盟」根本行不通，特朗普繼續糾纏，不過是浪費時間。

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