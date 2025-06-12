社評：的士業須面對現實 無理要求徒惹反感

倡回購獅子開大口

一廂情願令人側目

本港的士服務屢惹詬病，引入車隊制度是推動業界改革的手段。政府去年7月接納5間營辦商的申請，並給予一年時間籌備，今年7月底前，各支車隊的士數目至少要達到申請營辦規模六成，才可獲正式營運牌照。現時距離7月底的死線，只餘個多月，惟尚未有任何一間營辦商達到正式營運門檻，有車隊表示物色司機有困難，亦有車隊稱部分車主無錢換新車，未能符合政府相關要求。

的士業以往都是自由身租車制度，部分司機對受僱於車隊有保留，惟重賞之下必有勇夫。說到底，近年的士生意不景，司機向的士車主租車營運，收入並不穩定，運氣差的日子，一更所得收入可能只夠支付車租，相當於「白做」；受僱於車隊，司機有底薪有分紅，每月收入理論上較有保障。根據業界說法，現時的士司機月入大約2萬元，倘若車隊開出的底薪僅得數千元、營業額分成不多、獎金又難得到，對司機當然缺乏吸引力。隨着死線臨近，最近陸續有車隊舉行招聘會，以每月1萬元或以上的底薪，另加不同水平的獎金及營業額分成去招攬司機。有關水平最終能否幫車隊覓得足夠司機，還看市場反應。無論如何，各支車隊若要趕及全面投入服務，就一定要面對現實，開出較具吸引力的僱用條件。

本港的士牌屬永久制，1990年代中以來一直維持約1.8萬個。隨着政府不再增發市區及新界的士牌照，的士牌也異化為投資炒賣工具，部分車主關心牌價上落多於經營。及至10年前，網約車興起，大受市民歡迎，的士牌價也顯著受壓，近年本港經濟欠佳，牌價跌勢更甚。的士牌價過去10年累跌逾七成，市區牌由高峰期700多萬跌至約200萬元。政府擬於今年內就規管網約車制定法律框架，有小車主早前聲言要眾籌興訟，就政府「保護的士專營權不力」提出司法覆核、就「打擊白牌車不力」提出民事索償。有的士車行代表近日更稱，政府「有責任」為蒙受損失的牌主「提供保障」，應該考慮以「公道價格」回購全港所有的士牌。行政長官李家超本周談及「回購要求」，強調動用公帑須極度謹慎，又指市民對的士服務未達要求有很多意見，業界須重視。

的士業界所謂的「公道」回購倡議，看在一般市民眼裏，只怕跟公道沾不上邊。政府發牌初衷，只是為了的士合法有序營運，而不是讓牌主炒賣牟利。市場大環境不會永恆不變，科技發展對市場所帶來的顛覆效果，更是無從預知。既然車主長期將的士牌當成投資工具，就必須承擔市場環境變化、資產價格可升亦可跌的風險。的士牌價升至700萬元高位時，不見牌主提出跟政府「對分」資產價格上升的紅利，現在卻要政府「分擔」牌價下跌所導致的身家損失，根本就說不過去。

有業界人士主張，政府應以當年投標價為基礎，追加歷年通脹，釐定回購價，然而只要計一下數，當可發現這是一個「搵笨」的提議。過去30年，本港物價累計至少翻了一倍多，假設年均通脹率為3%，原本價值200元的東西，現在大約相當於480元。有車主負責人就估算，如按歷年通脹計，大部分的士牌回購價約為400萬元，也就是現時牌價水平的一倍，聽進公眾耳裏，這根本就是獅子開大口。倘若政府真的以此價格回購所有的士牌，涉及公帑將高達720億元，然而有車行代表竟稱，回購成本對政府而言是「濕濕碎」，當局回購後出租亦有收益。當下政府財政緊絀，醫療、社福、教育開支全要緊縮，看不到當局有可能同意花數百億元回購的士牌。業界依然提出這樣的訴求，想法之離地和一廂情願，實在令人側目。

搞好車隊提升競爭力

的士與網約車可並存

網約車與的士皆提供點對點交通服務，但只有的士可以隨時接載「街客」，兩者市場並不完全相同。放眼其他大城市，網約車與的士可以並存，如何規管網約車，也有很多經驗可供香港借鑑。有學者就認為可以透過徵收營業稅，控制網約車在路面行駛的數量，毋須限制發牌，亦有意見主張適量發牌讓網約私家車服務市民，具體如何處理，還看政府決定，然而李家超日前已表明，網約車是世界趨勢，「不能逆轉」，政府考慮立法規管網約平台，目的是讓網約的士及「其他點對點車輛」合法服務。的士業界應面對現實，搞好的士車隊，致力提升行業競爭力，而不是再向政府開天索價，又或以威脅手段，阻止網約私家車服務合法化。

歡迎回應 editorial@mingpao.com