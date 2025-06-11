社評：啟德不止盛事地標 更是香港主場福地

港足首戰啟德主場館

逾4萬人入場破紀錄

啟德體育園今年3月啟用，可以容納5萬人的主場館，成為本港最大型的球賽及表演場地。過去3個多月，先後有英國樂隊Coldplay、香港歌手謝霆鋒、台灣組合五月天、新加坡歌手林俊傑等在主場館開演唱會，球賽方面則有國際七人欖球賽。昨晚舉行的亞洲盃外圍賽分組賽，是主場館首度舉行國際A級足球賽事，足總於開賽前一日已宣布門票全部售罄，港隊上下對球迷踴躍入場都非常高興，期望可以踢出漂亮一場，最終亦不負眾望，憑臨完場前一記12碼入球，力挫印度，既為港隊在分組賽打開勝利之門，也為啟德主場館這個香港新主場，帶來一個好開始，確是可喜可賀。

香港大球場是過去30年本港舉行國際級足球賽事的首選場地，最多可容納3.8萬名觀眾，只是爆棚盛况屈指可數。2009年南華在亞協盃四強對科威特競技的賽事有37,459人入場，是本港歷來最多人入場的非表演性質球賽。雖然昨晚主場館並未「坐爆」，但入場人數多達42,570，已刷新本港足球賽事入場人數紀錄，現場一片「紅海」（港隊主場球衣為紅色），數萬球迷不斷為港隊打氣，氣氛熾熱。港隊最終贏波，固然是將士用命，現場數萬球迷作為球隊「第12人」，同樣功不可沒。

近年香港積極推動「盛事經濟」，盼可吸引更多旅客，為本港經濟注入更多活力。啟德體育園落成啟用，標誌香港終於有一個世界級硬件場地，可以跟區內對手競爭，爭取主辦更多大型盛事，有利香港刷亮「盛事之都」招牌。歐洲4支傳統勁旅利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺，下月來港踢季前熱身賽，兩場賽事門票火速售罄；被譽為「韓國格林美獎」的MAMA頒獎禮，相隔7年決定重臨香江，年底於啟德主場館舉行，還有韓國國際級女團BLACKPINK明年初在主場館開騷，同樣備受矚目，可望吸引數以萬計內地及亞洲區「粉絲」來港一睹風采。可是一個盛事之都，不應該一味靠外國「頂流」撐起，本地軟實力的提升，同樣非常重要。啟德體育園除了是舉辦國際盛事的場地，更是香港的主場，相信社會上下都希望有更多香港代表，可以在啟德主場館展露光芒。

無論足球還是娛樂流行文化，香港都曾盛極一時，只是風光歲月早已不再。以足球為例，本地職業聯賽每場平均入場人數，過去10年整體趨勢向下，剛結束的球季，平均每場不足700人入場，屬10年來第二低；港隊方面，世界排名2012年一度跌至最低的第172位，雖然近年有所回升，更於2023年打入亞洲盃決賽周，惟大多數時候的世界排名，亦不過介乎於140多至150多。

2009年港隊憑主場之利，勇奪東亞運足球金牌後，特區政府同意投入更多資源支持本地足運，香港足總在過去15年間，先後提出3個「五年計劃」，包括2010年的《鳳凰計劃》、2015年的《五年策略計劃》，以及2020年的《展望2025策略計劃》，然而多年來一直有聲音質疑這些計劃的成效。港隊前主教練金判坤便曾公開批評，足總對香港足球代表隊欠缺支援，呼籲改善球員福利；審計處2020年更發表報告，批評足總管理不善，政府撥款有大部分是用在足總員工薪酬之上。這些年來，足總定下不少「宏願」，諸如港超聯每場平均5000人入場、港隊世界排名躋身前百、2034或2038年晉身世界盃決賽周等，然而有關方面若不對症下藥，厲行改革，這些「宏願」都不過是空想。

體育凝聚力驚人

香港足運要發憤

體育競技具有凝聚人心的能力，近兩屆奧運港隊表現出色，贏得全港上下支持，正是最佳說明。足球作為「三大球類」之一，球迷眾多，其凝聚力更是不容小覷。前年港隊睽違半世紀再度打入亞洲盃決賽周，就有數以百計本地球迷遠赴東道國卡塔爾，入場為港隊打氣，儘管分組賽三戰皆北，但球員的拼搏精神，依然贏得球迷愛戴。體育的凝聚力，最能體現於主場賽事。昨晚賽事入場人數刷新香港紀錄，雖然不排除有部分觀眾是因為新球場而入場，但球迷萬眾一心撐港隊的體驗，確非筆墨所能形容，唯盼有了啟德這個主場，可以帶動香港足球文化和主場文化，為本地足球發展，注入更多動力。

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