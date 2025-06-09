社評：隧道收費須合理 理據解說要清晰

全面檢視收費政策

不同隧道情况各異

近年政府財政惡化，開源節流問題備受關注。今年初《財政預算案》提到，政府3年前取消了一些主要隧道幹道收費，部分隧道收費亦超過30年未有調整，鑑於政府投入龐大資金興建這些基建，為體現「用者自付」原則，運物局會檢視各政府隧道及主幹道收費。政府預料檢討工作今年內完成並訽諮立法會。運物局長陳美寶上周在立法會上，點名香港仔隧道和城門隧道收費多年未變，將率先考慮調整。另外，她又提及即將建成的中九龍繞道，表明會「積極探索是否收隧道費」。

中九龍繞道是連接西九龍油麻地交匯處和東九龍啟德交匯處的隧道，長約3.9公里，屬中九龍幹線的核心部分，耗資423.6億元興建。政府當年向立法會申請撥款，並未提及會考慮收費。時移世易，當下政府財政緊絀，雖然隧道收費一年收益有限，收回成本更是遙遙無期，但對政府而言，隧道收費開源，對庫房幫得多少是多少；比起調高現有隧道收費，新隧道引入收費安排，也相對地較容易為市民接受。事實上，目前外界更關注是現有隧道未來會否「免費變收費」又或大幅加價。

本港各條主要隧道，過去並非每條均由政府擁有，收費安排也未能完全操於政府手中。及至前年夏天，政府收回西隧，再加上今年5月底剛剛收回的大欖隧道，各條主要隧道收費安排，終於可以由政府全權決定。對當局而言，現在確是全面檢討隧道收費安排的合適時機。目前政府各條隧道，既有免費的亦有收費的。根據政府向立法會提交的文件，2023/24年度8條政府主要收費隧道及幹道，收益合計19.69億元，當中3條過海隧道收益介乎5.3億至6.6億元，以紅隧最多。另外，大老山隧道及獅子山隧道同樣有錢賺。至於城門隧道、香港仔隧道，以及8號幹線（赤鱲角至沙田）收費隧道路段則錄得虧損，金額介乎千多萬至數千萬元不等。

隧道收費調整，事關庫房收入及市民荷包，不同持份者難免議論紛紛，惟收費政策同時也是調節使用需求的手段。政府前年落實「三隧分流」，東隧紅隧加價，西隧則減價，不少用慣紅隧東隧過海的私家車主，對大幅加價皆有怨言，但相關措施確實有助引導部分車輛改用西隧，對紓緩過海交通擠塞，起到一定作用。當局近日收回大欖隧道並實施新收費，所有車種一律減價，減幅介乎22%至80%，主要目的就是希望善用大欖隧道的「剩餘容量」，吸引更多車輛使用，從而達至分流效果，紓緩替代路線諸如屯門公路繁忙時間的車流。

「有車階級」以中產市民為主，大多有納稅。政府以公帑修橋築路建隧道，用的都是納稅人的錢，不排除有人以此為由反對隧道收費「用者自付」，然而必須指出，新加坡等不少城市皆有引入「用者自付」措施，諸如電子道路收費等，減輕路面使用壓力。本港私家車數目增長速度，一直遠高於道路容量增長，當局並未採取措施限制車輛增長，若要遏抑路面使用需求，「用者自付」確是一個處理方法。本港各條主要隧道，大部分都有擠塞問題，新建隧道成本開支龐大也是事實。合理合度的收費，可以體現「用者自付」，同時亦可令市民思考，是否一定要駕車而不乘搭公共交通工具出行。

政府實施「易通行」引入不停車繳費技術，迄今已有兩年，車主大都已習慣新的繳費模式，以往車輛排隊付款加劇交通擠塞的疑慮，已經不復存在。當然，每條隧道的地理位置、使用情况及可替代性，都不盡相同，何謂合理合度的收費水平，必須視乎個別情况逐一衡量。以香港仔隧道為例，雖然它跟城門隧道一樣，34年來未有調整收費，同時也錄得營運赤字，但它是南區出入港九傳統旺區的幹道大動脈，無論駕車還是搭巴士，若不想繞遠路，基本上「只此一途」。政府研究上調隧道費時，當然需要考慮多年未有加價的情况，惟亦須顧及缺乏替代路線的問題，倘若加價幅度太大，很可能惹來南區居民反彈，質疑政策對他們不公。

隧道收費準則難劃一

須避免有理由說不清

根據政府說法，釐定隧道收費準則有三，包括用者自付、交通管理考慮，以及市民負擔能力。隧道收費調整難有一條標準方程式，並不是有賺就可以減、營運虧蝕就要加。當局釐定收費水平時，針對不同隧道可能有不同的優先考慮，不過政府亦要明白，如此複雜的考慮，公眾未必明白，一定會有人質問，為何某條隧道繼續免費、另一條隧道卻要收錢；為何這條隧道加幅輕微，另一條卻大幅加價。當局日後決定收費安排時，必須清晰交代不同隧道收費調整背後的理據，以及盡可能提供客觀數據評估，例如不同收費水平下車流估算模型等，以免陷入有理說不清的困境。

■歡迎回應editorial@mingpao.com