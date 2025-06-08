社評：特馬決裂劇力萬鈞 金權政治反噬美國

稅改推高美國負債

引發特馬公開對罵

特馬決裂的直接導火線是馬斯克抨擊特朗普政府力推的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），公開抨擊它「令人作嘔」。這個法案的名稱很能體現特朗普一貫的的浮誇風格。美國眾議院上月底以一票之差通過法案，目前在參議院審議。法案涵蓋大規模減稅措施，包括將2017年特朗普首個任期內推行的稅務減免延長，同時收緊醫療補助申請資格及取消多項綠能補貼。美國國會預算辦公室預計，法案將在未來十年內減稅3.7萬億美元，但只削減約1.3萬億美元支出來抵消，導致聯邦赤字增加2.4萬億美元。馬斯克直斥法案與特朗普委派他推動的削赤大計背道而馳，抹殺了他為DOGE付出的努力。

馬斯克在5月30日結束「特別政府僱員」職務。他曾揚言要為美國聯邦政府削減2萬億赤字，但埋單計數僅達成不到十分之一。他與特朗普之間出現裂痕早有端倪，稅改法案成為壓垮兩人關係的最後一根稻草。特朗普上周四（6月5日）在白宮會見德國總理默茨，表示對馬斯克批評法案「非常失望」，隨後又在自家社交平台Truth Social聲稱馬斯克真正不滿的是電動車補貼被取消，形容馬斯克為此「簡直瘋了」。馬斯克迅速在旗下社交平台X反擊。特朗普威脅切斷馬斯克名下企業的所有政府合約，馬斯克則稱，若政府終止合作，他將加速淘汰為美國太空任務提供服務的「龍」飛船。他又翻舊帳，表明若沒有他鼎力相助，特朗普根本無法贏得大選；他還語出驚人地宣稱華府之所以不公開已故淫媒、富商愛潑斯坦的「尋歡」名單，是因為特朗普名列其中。他甚至對一則支持彈劾特朗普的網絡帖文點讚。

友誼的小船說翻就翻，赤裸裸地暴露了特、馬二人由利益驅動、金權結合的政治同盟是何等脆弱。馬斯克曾是美國民主黨的支持者，在2016年和2020年大選中都將選票投給了特朗普的對手。然而，去年7月特朗普在競選期間遭遇槍擊後，馬斯克公開表達對他支持，並迅速躋身其核心圈子。馬斯克不僅為特朗普提供巨額競選資金，更親自參與競選活動。特朗普上任後，馬斯克頻繁出入白宮，參與內閣會議，更在白宮展示特斯拉新車型。馬斯克與特朗普在不少社會文化議題上均持保守立場，看法相近，這也許構成了兩人「金權聯姻」的基礎，但其根基本就不純。馬斯克有改變世界的抱負，但他信奉「有錢大晒」，競選期間公然搞「百萬大抽獎」，變相為特朗普買票。特朗普則擅長操弄民粹意識，用空洞的改革承諾籠絡選民。

揚言組溫和第三黨

馬斯克卻非救世主

美國千萬計人口依賴醫療與健康補貼以維持生活，六名諾貝爾經濟學獎得主日前聯署發表公開信，直言《大而美法案》無法解決美國經濟面對的深層挑戰，不僅將導致美國國債高企，也會嚴重衝擊低收入家庭。諷刺的是，在馬斯克與特朗普的爭吵當中，這些低收入人口的福祉似乎並不存在。特朗普的執政團隊從一開始就被外界戲稱為「富人俱樂部」，其閣員個人財富總值遠超美國最貧窮的三分之一家庭的財富總和，本質上就是一個「金權內閣」。特朗普當選後，無論是馬斯克或蘋果、Google、Meta等科技巨頭，還是傳統能源與金融巨鱷，都爭相以不同方式接近特朗普，試圖影響其內外政策。然而，蛋糕無法無限做大，利益衝突何時爆發也只是時間問題。特朗普的政治操作反覆無常，他與盟友的關係同樣無穩定性可言，特馬決裂只是這種特朗普式政治生態的又一例證，類似的鬧劇未來仍可能上演。在這樣的領導體系下，政策的穩定性和延續性淪為權力鬥爭的犧牲品。

在激烈的罵戰之餘，馬斯克揚言是時候創建一個「代表80%中間選民」的新政黨。美國社會對第三黨的討論其來有自，尖銳地揭示了美國政治的結構問題。美國兩黨政治亂象頻生，政治極化問題近年尤其激烈。共和黨在特朗普的裹挾下日益民粹化，淪為服務特朗普個人意志的工具；民主黨則囿於僵化的意識形態之爭，選擇性回應社會多元訴求與經濟不平等加劇的現實。兩黨惡鬥導致社會撕裂加劇，民眾對政治體制的信任崩塌。第三黨的願景縱然美好，在美國政治積重難返的當下，卻更像是一場鏡花水月。馬斯克提出建立第三黨，呼應了美國社會的求變聲音，但美國社會需要的是能夠真正彌合社會分歧的包容能量，而馬斯克是大資本的極致代表，將其視為「救世主」無異於緣木求魚。

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