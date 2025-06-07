社評：中美領袖邊打邊談難落實 特朗普信口雌黃起伏頻生

一日前簽禁哈佛令單挑中國

通電話後表示歡迎中國學生

媒體對於中美元首通電話十分期待，原因是中美之間確實有很多問題需要解決，二是因為特朗普多番表示要通電話，但遲遲沒有實現，各方都把通電話看成中美關係的晴雨表。

驟晴驟雨的中美關係，特朗普跟習近平通電話，只能看作大雨轉中雨，有理由相信是特朗普特別想通電話但中方一直不同意，因為在美方不斷加碼遏制中國下，對話也是枉然。特朗普在通話後對記者表示，歡迎中國留學生，還重複no problem兩次，而實際上，在通話前一天，他簽署涉外行政命令，在列舉禁止哈佛大學招收外國學生原因時，提出很多對哈佛大學的指控，通篇卻只提到一個國家，就是中國，而且還在兩處將哈佛跟中共扯上關係。特朗普的這種「邊打邊談」的做法，很難令人相信，他在對話或者協議中的承諾，有多少會落實。

特朗普近期在國內經濟和對外關係上都遇上瓶頸。表面上看，美國的通脹率和失業率數字都利好，實際上暗湧處處，由於貿易戰導致供應鏈受到嚴重破壞，很多工廠因為零部件和半製成品供應斷鏈而面臨停工，裁員數字四月份急升，聯邦赤字問題看不到有解決的良方，美國橋水基金創始人達利奧甚至形容美國正在步入經濟「死亡螺旋」。

外交方面，特朗普上台後主動出擊，但與俄羅斯關係跌跌撞撞、與伊朗就核武問題談判進展不大，還要因為死撐以色列而跟全球反目。就增加軍費開支問題，上周在新加坡勸誘亞洲國家提高國防開支到5%GDP，沒有得到積極回應，本月底召開的北太平洋公約組織峰會，其歐洲盟友相信也會以各種方法盡量拖延。

中國掌控全球的稀土供應，美國缺貨意味着整個電子行業、汽車製造業，甚至軍工行業都要停工。現在特朗普「宣布」稀土不再是問題，但沒有解釋跟中國解決了什麼問題。中國要管制軍民兩用的稀土生產與出口，可以作為一張牌來打，也可以是作為爭取更大利益的一個政策。美國有求於中國，就要拿出交換條件，但美國偏偏要在中國的「紅線」上來回起舞，聲言這一屆政府對台軍售金額會超過上一屆，國防部長海格塞斯在香格里拉對話會上警告中國不得以武力征服台灣。可以肯定，美國要是繼續打台灣牌，中國也會打稀土牌。

現在萬眾期待的是中美就貿易戰和關稅問題盡快召開第二輪會議，因為自從5月12日第一輪會議後，很多經濟數據都有好轉，相信在兩國元首的期許之下，以及談判代表名單定案之後，第二輪會談可以進入實質性談判。

特朗普以利相交利盡則散

美國不懂中國人思維邏輯

由特朗普這幾個月的表現看，特朗普的着眼點往往放在眼前的利益，中國古人云，以利相交，利盡則散。國與國之間講究利益也不是問題，但不能只講蠅頭小利而置更大的長遠利益不顧，對於中美兩國來說，有序的公平競爭才是有利於兩國和兩國人民的長遠利益。

特朗普單方面提出的「對等關稅」，就是為了多收關稅而將全球的供應鏈和產業鏈造成混亂，最後反噬美國本身。現在美國對全球其他國家打出免戰牌（仍然加徵10%），留下中國作為單獨對手，中美關係仍然處於「如火如荼」狀態，剛剛進行的元首通電話也好，即將舉行的貿易問題談判也好，即使有利好消息，也只能起到降溫作用，對於徹底解決兩國之間的關係問題，相信也不會有多大的幫助。

西方媒體也看出中美之間就解決問題的方法上有分歧，英國廣播公司指出特朗普希望親自介入談判，但中方更願意先由低級官員談判，達成共識才由最高層領導出面「握手言歡」。這種分析有一定道理，但只是問題的一面，真正的問題是特朗普聽不懂習近平說什麼，其他官員不認識中國人的思維邏輯，這種不解與誤解，就是造成中美關係驟晴驟雨、起伏無常的根本原因。而觀乎特朗普只顧眼前利益而不顧政治道德底線的手法，寄希望於他也只會是緣木求魚。

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