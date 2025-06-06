社評：瀝青何來不清不楚 食水雜質疑問未消

化驗結果姍姍來遲

政府應對未符期望

政府昨天召開記者會，交代皇后山食水出現黑色沉積物的情况以及跟進措施。水務署長表示，當局合共收集了126個樣本，化驗結果顯示，黑色沉積物主要為瀝青，另外亦混集了疑從供水系統閘掣塗層脫落的樹脂。署長強調，瀝青是一種惰性物料，不溶於水，署方曾於2020年聘請專家顧問，將10克瀝青材料放在3公升熱水中煮，證實不會釋出任何有毒物質，而現時皇后山邨所取樣本中的沉積物，只是當時實驗分量的三千分之一，即使水中有瀝青，也對人體「無害」，呼籲市民「毋須擔心」。可是在皇后山邨，仍有不少居民寧可到超市購買樽裝水飲用。

皇后山邨上周五驚傳食水出現黑色雜質，事隔差不多一周，當局才確認雜質為何物，對憂心忡忡的居民而言，未免姍姍來遲。事實上，就在政府昨天公布化驗結果前一天，有本地傳媒已報道，他們委託本地大學所做的化驗，顯示黑色物質「很大機會」是瀝青。報道還提到，相關化驗半日內已有初步結果。誠然，傳媒報道講速度，相比之下，官方溯源調查，由取樣規模到化驗過程，必須更科學更嚴格，然而從危機管理的角度，盡快告訴居民雜質「大致」是什麼，比起等到近乎100%確定結果後才公布，明顯是更為理想的做法。根據署方說法，上周五收到水質報告後，已即時調查並取水樣本，惟本周二（6月3日）才交給化驗所檢測成分，外界有理由質疑，若非官僚作風誤事，就是署方未有「急居民所急」。

瀝青以往常用於水管塗層作防鏽之用，惟容易剝落，水務署考慮到食水「觀感問題」，早於10多年前已禁用瀝青作為喉管塗層。根據署長說法，本港2005年後的水管已經沒有使用瀝青塗層，然則今次皇后山邨食水的瀝青又是源自哪兒？為什麼會現在出現？當局最新解說，並未給出圓滿的答案。署長表示，根據紀錄，皇后山邨和山麗苑相關供水水管不含瀝青物料，與此同時，由於水務署2022年底在皇后山邨對出安裝了密度為0.1毫米的濾網，而現時在屋苑發現的沉澱物大小遠遠超過0.1毫米，所以相信它們是在相關濾網安裝前，已經被冲進水管並殘留其中。

翻查區議會文件，兩屋苑2022年分批入伙不久後，曾有住戶投訴食水夾雜黃泥沙狀物及「不明黑點」。當時水務署解釋，皇后山邨落成後曾被用作隔離設施，閒置一段時間後才入伙，或因此有物質殘留，安裝0.1毫米濾網正是事後安排。沒料到兩年多後「黑點」捲土重來，影響範圍更廣更大。觀乎當局最新說法，皇后山今次出事乃是連串「巧合」所致。水務署長昨天稱，皇后山的個案較為「特別」，因為附近所用的喉管直徑較粗，加上屋苑又非一次過入伙，初期人口不多，水流較慢，導致沉積物在喉管內積聚，當之後人口增加，水流速度出現變化，管內沉積物便揚起。

署方有關說法，理論上是成立的，惟嚴格而言，這也只是當局目前提出的一個潛在解釋或假設。若說這些瀝青是在2022年底之前，從上游喉管冲來的，那麼鄰近地區會否也有類似風險？當局是否應該設法找出涉事上游喉管並替換，而不是僅僅在皇后山屋苑加裝濾網堵截？10年前的鉛水事件，獨立調查委員會報告批評，房屋署只用文件查核方式監管施工質素，所謂多重屏障審查制度，實際淪為紙上制度。今回房署斬釘截鐵表示，皇后山邨及山麗苑喉管均無採用瀝青物料，除了文件外，是否還有其他佐證？有議員關注當局如何確保皇后山水管完全不含瀝青，要求房署公布供應商及承建商資料，以及交代所用水管物料，當局可否回應相關訴求？今次事件，外界仍有很多疑問，需要政府進一步解說。

水管老舊惹關注

加快更換莫拖延

確保食水不含雜質異物是政府責任。當局在今次事件中的應對及解說，未能符合公眾期望，官員回應不當又沒道歉，難免令人關注當局會否好好汲取教訓。政府昨天表示，未來會在兩屋苑加強冲洗喉管，務求清除殘留瀝青物料，另一方面會加強樣本取樣工作，每日做恆常檢測，直至樣本沒有發現黑點為止，然而居民何時才能飲用再無混入瀝青雜質的自來水，仍是未知之數。當局有必要採取更有效的措施，挽回居民對食水安全的信心，官員主動與居民一起「共飲」，雖然有點戲劇化，但不失為「同甘共苦」做法，有助安撫居民情緒。本港不少水管老化，爆水管問題趨頻，舊水管瀝青剝落更被視為今次事件「元兇」。雖然政府有持續替換舊水管，但根據當局數年前的估計，本港仍有總長700公里的舊水管有瀝青塗層，當局有必要加快更換舊水管。

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