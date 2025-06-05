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社評

社評：食水不容雜質 把關不容馬虎

【明報社評】粉嶺皇后山邨及毗鄰居屋山麗苑食水出現黑色雜質，政府表示已採取應對措施，以及追溯問題源頭，惟暫難估計雜質何時會完全消失。食水安全事關重大，住戶扭開水龍頭，清清楚楚見到食水中存在黑色異物，水務署強調屋苑水缸化驗樣本顯示水質安全，聽在居民耳裏，難免覺得說法官僚兼離地，未有回應他們的關切。當局必須盡快查清源頭，確保自來水不再存在黑色雜質，居民才有可能安心。皇后山邨及山麗苑皆屬近年入伙，不存在老化情况，黑色雜質來源未明，問題若非涉及水務署外部供水系統，而是跟喉管問題有關，房屋署就有責任解釋，當中會否涉及建築質量問題。

黑色雜質肉眼可見

食水安全將心比心

談到屋邨食水安全風波，相信不少市民仍記得10年前的鉛水事件。當時啟德啟晴邨率先被發現食水含有污染物，其後接連有10多個屋邨相繼發現食水安全問題，有居民更驗出血鉛超標。政府其後成立專責委員會，調查食水含鉛量超標問題，以及為受影響屋邨陸續安排換喉。調查報告指水務署、房委會及承建商等「集體失職」，惟無人因此受懲處，政府聲稱「錯在制度不在個人」，事件中兩名被控的分判商人員，審訊後亦脫罪。鉛水風波後，政府2017年推出「提升香港食水安全行動計劃」，包括加強水質監察、規管水喉物料及新建裝置驗收等，然而最近粉嶺皇后山邨及山麗苑發生的食水混入黑色雜質事件，卻令到食水安全問題再度成為公眾關注焦點。

上周五起，皇后山邨陸續有住戶反映食水出現黑色雜質，毗鄰山麗苑亦有居民發現同樣情况，房屋署合共收到百多宗反映水質有異的個案，有區議員表示，山麗苑各座均有住戶投訴，顯示雜質問題並非局限於某一兩座。事隔5天，黑色雜質是什麼、究竟從何而來，仍然未有明確答案。發展局長甯漢豪昨天表示，初步相信雜質或來自皇后山範圍內的內部水管，水務署已第一時間監測水質，確保食水符合安全標準，政府化驗所正檢測有關黑色雜質，預料本周內有結果，水務署及屋苑管理處將會根據結果追溯源頭，惟暫時無法估計雜質何時才會完全消失。

雜質溯源工作講科學，不能一味求快或靠估，當局需要時間來化驗，雖說可以理解，可是從居民角度，事件發生多日，仍然搞不清問題所在，擔驚受怕亦屬必然，政府連日來的解說及安撫民情工作，明顯存在不足，有必要檢討。

屋邨食水出問題，最有可能涉事的部門，一是水務署，一是房屋署。皇后山邨問題上周五曝光，水務署長本周一才首度開腔回應，對居民來說固然是姍姍來遲；署方其後表示，已在皇后山邨外的政府喉管及各座水缸抽取樣本化驗，結果均顯示水質安全，顯然也不足以消除居民疑慮。說到底，本港自來水根本就不應該有肉眼清晰可見的雜質異物，就算相關物質一如署長所言屬惰性物料，「不會危害人體」，但將心比心，誰會想吞下還未搞清楚是什麼的物質？邨外政府喉管食水樣本沒問題，某程度只是說雜質跟水務署外部供水系統無關而已。

山麗苑與皇后山邨的食水供應，源自同一內部供水系統。水務署表示，各座水缸抽樣化驗結果無問題，惟水缸發現有沉積物，屋苑方面連日清洗水缸及喉管後，食水中的雜質已見減少。房屋署則表示，已參考水務署的技術建議，在皇后山邨總水表房入水口以及屋苑另外9處，加裝過濾格或過濾網。假設黑色雜質就是殘留在水缸及水管內的沉積物，但這些沉積物又是從何而來？食水安全諮詢委員會主席陳漢輝估計，黑色雜質可能來自地下公共喉管的防鏽物料或瀝青，亦有管線專家懷疑雜質或屬喉管內部脫落的塑膠配件，經循環系統被「打碎」後流向住戶。

「鉛水」十年教訓難忘

喉管把關必須到位

皇后山邨及山麗苑均屬近年才入伙的屋邨屋苑，理應不會出現喉管物料老化剝落一類情况。倘若問題真如專家估計，涉及物料脫落，又或入伙前喉管等未有冲洗乾淨，外界就有理由追問房屋署及相關部門，驗收工作有否存在缺失、建築質量有沒有問題。鉛水風波後，政府在水喉物料及新建裝置驗收方面，把關理應更嚴格，皇后山邨及山麗苑近日出現的狀况，是否跟執行不到位有關？如何確保其他新建屋邨屋苑，日後不會出現類似問題？凡此種種，政府有必要深入檢視並向公眾交代，就算雜質化驗結果證實不會危害人體、源頭得到根治，當局依然有責任跟進上述問題，以及銘記當年鉛水風波的教訓。

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