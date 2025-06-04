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社評

社評：民族復興邁腳步 歷史傷痛妥撫平

【明報社評】今天是六四事件36周年，當年北京大批民眾和學生出於一片愛國丹心走上街頭，表達對已故中共總書記胡耀邦的懷念，以及反官倒、反腐敗的訴求，事件最後以流血告終，不僅令人悲痛，同時亦在百載民族復興之路上，留下了一道深刻的傷疤。三十年河東，三十年河西，當今世界格局，跟當年別若天淵， 中美鬥爭愈演愈烈，海外反華抹黑操作更是鋪天蓋地，然而還當日無辜死難者及其家屬一個公道，不應該受到國際形勢波譎雲詭所影響。

百載復興馬拉松

六四事件遺傷痛

中華民族復興之路，與世界百年不遇變局緊密交織，只是這條復興之路，一點也不平坦，由辛亥革命、抗日戰爭、新中國成立、改革開放，到現在終於走到這場「百載馬拉松」的後段，過程崎嶇跌宕，跌跌撞撞不知凡幾，而六四事件正是改革開放以來，摔得相當痛的一跤。

六四事件源於1989年4月15日胡耀邦逝世，當時改革開放來到第十個年頭，人們既看到改革所帶來的希望，同時也因為腐敗的滋長而感到迷惘，有官方背景的倒買倒賣投機者橫行，利用當時的特殊環境和條件，啄食民脂民膏，尤其令民眾憤恨。胡耀邦一生為民，兩袖清風，思想開明，與當時官場一些歪風對比鮮明，大批北京民衆自發到天安門廣場悼念胡耀邦，藉此表達對官倒貪腐和物價飈升的不滿，其後逐步演成一場由大學生牽頭的愛國民主運動。雖然往後事態發展在國內小氣候與國際大氣候的結合下，變得愈來愈複雜，然而當日參與這場運動的民眾和學生，都是出於一片丹心，希望國家進步，他們的愛國情懷，不應該否定。

八九民運持續了一個多月，過程中出現過不少重大轉折點，不同的決定，大有可能換來不同的結果。當年權力當局內部對於如何處理事件，明顯存在路線和意見分歧，學生們的表現亦有不成熟之處，如果當日能夠好好把握和平解決事件的契機，六四事件並非一場注定發生的悲劇，國家改革開放之路也可以走得更為平穩。

國家卅載成就可觀

向前看也不忘歷史

六四事件後，國家改革開放一度停滯，直至1992年鄧小平南巡，重申改革開放，圍繞國家前路的迷霧，終於得到消除。之後30多年，國家走上高速發展道路，不僅滅貧有成，更成為全球第二大經濟體；反腐方面，權力當局過去10多年所作的努力，也是有目共睹。這些年來，老百姓的生活，得到了顯著改善，科技創新發展，更叫世界刮目相看，由太空到深海、由新能源到人工智能，國家的成就都非常可觀。中華民族復興之路，也許已經走到最後數公里，國家訂下的目標，是在10年後（即2035年）基本實現社會主義現代化，跨過中等收入陷阱，躋身發達國家之列，並於本世紀中葉新中國成立100年時，全面建成社會主義現代化強國。以目前勢頭，只要繼續穩步向前，這些目標絕對有希望實現，然而向前看不等於淡忘歷史，六四事件是民族復興過程中遺下的一根刺，需要妥為拔除。

世界百年變局加速演進，美國為保世界霸權，千方百計遏制中國發展，「認知作戰」正是其中一環。美國防長赫格塞思日前便在新加坡香格里拉對話會上渲染「中國威脅論」，肆意抹黑中國。美國政客和海外各股反華力量假借民主人權之名，操作六四周年議題，司馬昭之心，路人皆見，內地當局多年來也一再重申，反對任何以此為藉口抹黑中國的圖謀。不過話說回來，也有很多人是出於愛國家愛民族之心，希望六四事件所遺下的歷史傷痛得到撫平，絕無操作仇恨又或謀取政治能量之意，不應將他們的赤誠，跟別有用心者混為一談。

過去兩年，華府在加沙戰爭所展現的雙重標準，讓世人清楚看到美國所謂人權外交的偽善本質；特朗普回朝以來在國內外的霸道行徑，更令美國形象插水。近年中國提出「全球三大倡議」，包括全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，將構建人類命運共同體的行動方案，細化為人類發展共同體、人類安全共同體及人類文明共同體三個方向，其實相當切合當今世界需要，然而六四傷痕一日未去，外部敵對力量就繼續有攻擊的話柄，影響到國家在國際事務上的道德權威。

權力當局近年一再強調，對八九年春夏之交所發生的事「早有定論」，但回首這36年，當局對事件的定性，其實並非一成不變，由早期的「反革命暴亂」到後來的「政治風波」，字眼的調整，本身便反映有斟酌調整的空間。六四事件不少死難者是無辜百姓，即使當局對這場政治風波早有定論，依然可以還死者及家屬一個公道。

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