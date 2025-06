社評：風物長宜放眼量 香港復興須努力

【明報社評】摩根士丹利亞洲區前主席羅奇去年一句「香港玩完」,引起甚大迴響。一年過去,羅奇改口稱,中美關係緊張反而令香港得益,並以「一切尚未結束,直至真的完結」(Nothing is over till it's over)打圓場。香港經濟轉型,面臨不少挑戰,惟過去一年本港股市顯著回升,融資活動轉旺,亦屬不爭事實。羅奇當日以「中國因素」作為「香港玩完」的理據,背後折射了「西方中心論」的成見,他的最新說法,實際就是承認「背靠國家、聯通世界」,正是香港重大優勢。世界百年變局,國家在復興之路上穩步向前,關稅戰展現了中國的底氣,風物長宜放眼量,香港最重要是做好自己,堅持多元開放,努力變革求進。