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社評

社評：風物長宜放眼量 香港復興須努力

【明報社評】摩根士丹利亞洲區前主席羅奇去年一句「香港玩完」，引起甚大迴響。一年過去，羅奇改口稱，中美關係緊張反而令香港得益，並以「一切尚未結束，直至真的完結」（Nothing is over till it's over）打圓場。香港經濟轉型，面臨不少挑戰，惟過去一年本港股市顯著回升，融資活動轉旺，亦屬不爭事實。羅奇當日以「中國因素」作為「香港玩完」的理據，背後折射了「西方中心論」的成見，他的最新說法，實際就是承認「背靠國家、聯通世界」，正是香港重大優勢。世界百年變局，國家在復興之路上穩步向前，關稅戰展現了中國的底氣，風物長宜放眼量，香港最重要是做好自己，堅持多元開放，努力變革求進。

羅奇修正「香港玩完論」

具「中國特色」變正面因素

羅奇去年2月在《金融時報》發文，揚言「香港已玩完」（Hong Kong is over）。由於羅奇曾在香港工作多年，過去又長期被視為中國「大好友」，文章一出，各方議論紛紛。由反修例風暴到國安法實施，香港內外環境出現了重大變化。以往香港是西方在亞洲伸張利益的橋頭堡，現在則是國家聯通世界的大門，香港的定位，由「西方的香港」，變成「中國的香港」，羅奇的「香港玩完論」，觸動了本地一些悲觀情緒，同時亦跟西方輿論場的政治意識形態產生了共鳴，因而引起了廣泛迴響，然而情緒歸情緒，一套論述是否站得住腳，始終要看是否經得起事實檢驗。

雖然本港樓市仍然疲軟，零售業也持續面對不少壓力，但金融市場表現明顯好轉。今年以來，資金流入香港，恒指上漲了16%，短短5個月，香港股市上市融資額已達到770億元，屬2021年以來最高，寧德時代更是目前為止本年全球最大IPO，評級機構穆迪近日更將本港信用評級展望從「負面」上調為「穩定」。羅奇若不修正其「香港玩完論」，只會顯得其觀點脫離現實。

羅奇先前的「香港玩完論」，建基於三個因素，包括香港身處中美競爭漩渦之中、北京以國安法律加強對香港局面的控制，以及香港與內地經濟聯繫日益緊密，但內地經濟增長卻面臨嚴峻挑戰。羅奇所謂「三個因素」，背後其實都是「中國因素」，若要一言蔽之，就是認為香港定位再非依託於西方，乃是「站錯邊」。羅奇最新說法，依然強調後兩項因素「令人擔憂」，但中美衝突加劇未有重創香港，反而帶來更多機會，卻是預期之外。羅奇還表示，香港或許正在經歷一場復興，因為它「具有中國特色」，而不是「儘管有中國特色」。

羅奇的最新說法，有幾點值得留意。首先，雖然他並無揚棄「三個因素」這一分析框架，但單是「中美衝突對港影響」這一因素有別預期，原來已經足以戳破「香港玩完論」，這本身就說明了「香港玩完論」之薄弱，同時也說明政治氛圍並非國際資金來不來香港的決定性因素。其次是羅奇承認「中國因素」對新時期香港具有正面性。羅奇指出，中美衝突加劇，香港反而可能從中受益，「因為它是中國通往國際金融的最重要窗口，地位獨特」，除了金融領域，香港這一優勢還可延伸到其他層面，例如特朗普政府撤銷中國留學生簽證、打擊哈佛等精英學府，便可能促使人才流向香港。

羅奇之前將香港內地經濟聯繫日益緊密，作為看淡香港的因素，背後的邏輯是「中國經濟見頂論」。中國經濟轉型，內房問題拖累經濟表現，當然是事實，但新能源等領域的發展，同樣惹人注目。DeepSeek今年橫空出世，更說明中美人工智能實力差距，遠遠不如西方想像般大。

羅奇當日提出「香港玩完論」，就是只看眼下內地經濟轉型困難的一面，不看內地經濟長遠發展潛力的另一面，才會認定「香港經濟只會受累於內地」。羅奇這一以偏概全的想法，說到底還是囿於「西方中心論」的狹隘視角。「西方中心論」假設了西方發達工業國永遠是世界經濟唯一中心，其他新興經濟體離不開對西方的依附。在西方，有關香港沒落玩完之說，由97回歸前一直談到現在，正是因為很多人認為香港脫離環繞西方運轉的軌迹就「無運行」，然而世界百年變局加速演進、中國繼續朝躋身發達工業國家這一目標邁進，世界經濟未來出現另一個中心，並非不可能的事；近月的關稅戰更顯示，中國有底氣跟美國周旋。香港若能加快融入國家發展大局，提升自身競爭力，長遠仍大有可為。

維護多元開放氛圍

加緊推動經濟轉型

美國阻撓中國發展，香港成了打壓對象，華府近年不少舉措，都是要否定香港的獨特性及國際性。羅奇去年談及新時期香港「更有中國特色的兩制」，也有明顯的保留和質疑，然而今回羅奇至少肯定了「中國特色」在某些方面或有助香港復興，這是值得留意的第三點。最近一項在港瑞典企業年度調查顯示，受訪瑞典企業認為本港政治發展及國安法律對營商環境影響，由近年較多認為「負面」轉為「中性」，營商環境評分亦較去年有改善，反映香港在外商眼中的形象有所改善，惟調查同時亦顯示，受訪外商對香港言論自由空間仍有關注。香港的獨特性，不僅在於法治、普通法制度、又或有自己的貨幣，還見諸多元開放的社會氛圍，這也是外商相當注重的地方，特區政府必須致力維護，同時亦要加緊推動本地經濟轉型，為發展注入更多動能。

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