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社評

社評：從2025邁向2035 中國不僅需要製造升級

【明報社評】剛過去的5月，是中國提出「中國製造2025」滿10周年。自從被特朗普用作遏制中國崛起的藉口後，這項發展戰略由明轉暗推動。經過十年耕耘，外界普遍認同中國基本達成當初訂立的「邁入製造強國行列」目標。中國如何佈局下一個10年的產業升級，會否推出「中國製造2035」，也成為外界新焦點。2035年在中共建設「中國式現代化」的藍圖裏本就是一個關鍵年份。若仔細審視「中國製造2025」，也不難發現2025年從來不是它的終點，2035年一直存在於這項規劃之中。由此觀之，看待中國發展戰略，名稱未必關鍵，更需要關注的是具體要做什麼、如何推動，對中國的發展軌迹、對世界格局又將產生什麼影響。

中國製造2025

迎難而上收碩果

「中國製造2035」近日再度引起討論，源於彭博社報道北京正起草一份未來10年的科技自主規劃，聚焦於晶片製造等關鍵技術，但為了避免引起西方國家針對，新規劃或不會稱為「中國製造2035」。報道引述的消息，不論是中國正在制訂「十五五」規劃，還是中國官員當前的決策焦點，包括如何透過擴大內需刺激消費來提振經濟、如何在晶片與新能源材料等核心技術領域取得突破，實際上都不是秘聞。這則看似無甚新意的報道受到關注，在一定程度上折射出，不少人觀察解讀中國經濟決策時，仍傾向於優先套用地緣政治博弈框架，將中國發展進程簡化為大國競爭的敘事方式，相對忽略了中國自身反覆強調的追求高質量發展的治理邏輯。

國務院在2015年5月8日公布《中國製造2025》，目標是推動中國擺脫「低端世界工廠」標籤，在高端產業鏈佔據一席之地。中共強調「發展就是硬道理」，視產業轉型升級為國家走向強盛的必由之路，但中國的雄心成為西方的夢魘。對中國可能挑戰其科技壟斷地位的深層恐懼，直接導致美國將技術競爭泛安全化與意識形態化。特朗普首個任期內發動貿易戰，猛烈打壓中國，北京選擇避其鋒芒，「中國製造2025」淡出官方論述，但推動步伐並未停歇。去年10月，同樣由彭博社發布的追蹤結果顯示，儘管面對美國關稅打擊、出口管制和金融制裁，「中國製造2025」各項發展目標中，中國仍於無人機、太陽能電池板、高速鐵路、電動汽車和鋰電池等領域取得全球領先地位，並在人工智能、半導體、生物科技等領域快速縮小差距。

頗具歷史諷刺意味的是，美國的科技封鎖成為中國淬煉科技自主能力的催化劑。特朗普首個總統任期內濫施禁令，令中興通訊短暫休克，中國另一通訊網絡巨企華為更被粗暴封殺。面對美國重重封鎖，華為全力自研晶片，2023年重回5G手機市場。在晶片製造最前沿，中芯也在無法獲取最先進光刻機的情况下，通過創新工藝實現7納米製程的量產，並向更尖端製程邁步。這些案例生動詮釋了「打鐵還需自身硬」的道理。外部壓力強化了中國產業鏈協同攻關的集體意志，資源加速向「卡脖子」領域傾斜。這正是彭博社所指北京醞釀科技自主新規劃的題中之義。事實上，中共決策層2020年審議「十四五」規劃時提出的一系列2035年遠景目標中，就包括在關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

美國遏制有增無減

攻堅「卡脖子」打硬仗

「中國製造」戰略從一開始就是分三步走，第一步是力爭到2025年邁入製造強國行列，第二步是2035年達到世界製造強國陣營中等水平，第三步則是到2049年綜合實力進入世界製造強國前列。「中國製造2035」之所以看似敏感，是因為有「2025」遭美國打壓的前車之鑑，但「2025」交出的成績單，足以說明「2035」並非遙不可及。對中國而言，2035年的象徵性絕不止於達成建設製造強國的階段性任務，它是「兩個一百年」奮鬥目標（在2021年中共建黨100年時實現全面建成小康社會，2049年中共建政100年時全面建成社會主義現代化強國）的中間點。它還是「中國標準2035」的收官之年。「中國標準2035」在2018年浮現，到2021年隨着《國家標準化戰略綱要》出台而明確。相較於「中國製造2025」側重技術追趕，「中國標準2035」的核心是建立自主技術標準並向外推廣，爭奪未來全球科技發展的規劃制定權。

美國打壓「中國製造2025」之時，中國步步為營地在科技創新、基礎建設、高等教育與產業規劃等關鍵領域推進結構性改革，着力「補短板」，尋求突破。晶片產業巨擘輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳近日便指出，4年前輝達在中國市佔率近95%，現在只剩50%，另一半就是中國本土的技術，美國出口管制反而刺激中國加速發展。二進宮的特朗普用「對等關稅」向中國攤牌，卻換來強硬反擊，嘗到苦頭。

美國遏制中國科技崛起、維護自身霸權的企圖仍未動搖，最新例證是升級針對中國的晶片出口管制，試圖在全球封殺華為的昇騰人工智能晶片。只要中國仍有關鍵技術被「卡脖子」，美國就不會善罷甘休。中國應對之道唯有篤行不怠，持續強化科技自主與產業韌性，將發展的主動權牢牢掌握在自己手中。

必須強調的是，「中國式現代化」的成效不僅體現於經濟體量與科技實力的躍升，更根本的檢驗在於能否轉化為全體中國人民生活水平的實質性提高。走向2035年，這是比單純的技術追趕更為深刻的追求。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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