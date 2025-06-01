社評：就業市場已經變化 出國留學要換思路

留美學生成為熱窩螞蟻

審查社媒紀錄面見無期

美國總統特朗普向哈佛大學開刀，提出的理由是針對學生的反猶行動，點燃的火頭蔓延到針對所有中國留學生。現時成為熱窩上螞蟻的是在美的20多萬中國留學生，不知道何時突然被撤銷簽證而要捲鋪蓋打道回府。

同樣焦慮的還有那些已經獲得大學錄取通知書，等待簽證面見的準留學生，國務院發言人在被問及何時恢復面見預約，只是要求學生不斷上網查閱有關安排。即使獲得面見安排，他們也在焦慮，是否會因為莫名其妙的原因而被拒簽，因為美國已經下令要檢查申請者的社交媒體，但又沒有向領事館下達檢查的具體辦法和標準，在沒有具體標準的情况下，可能會因為不同的領事官員加入個人意見而出現隨意性。

美國國務院發言人拒絕給出何時發出審查社交媒體標準的指引，只是反覆強調確保美國國家安全的重要性。從定性中國留學生都有可能危害美國國家安全的說法，可以預計，有關指引將會十分嚴厲，而簽證申請者對於與中共有聯繫的指控或猜測，肯定是百辭莫辯。

2024年赴美的中國留學生已經比上一年下跌4%，現在美國出狠招，今年能夠成行的人數，肯定會進一步下降。然而，美國對於留學生來說，仍然有很大的吸引力，畢竟美國大學的整體學術水平，仍然是首屈一指，而且獎學金的金額與數量，也是最多。即使美國的狠招帶來很多不確定因素，還會有不少中國學生「鋌而走險」，特別是哪些準備攻讀非敏感學科的學生。然而，美國在一夜之間大轉彎，中國留學生成為「不受歡迎人物」，而且還要承受各種不斷加碼的風險，鋌而走險的成本驟然提高，到美國留學可說已經成為畏途。

出國留學有眾多考慮因素，學校的學術水平、學費生活費高低、獎學金機會多寡，以及未來就業前景如何，都會影響去哪裏讀什麼學科的決定。美國在各方面都有很大吸引力，而且近年還延長畢業生找工作年限，對於那些有意在畢業後留在美國工作，甚至長期居留的學生來說，成為趨之若鶩的因素。可是，現在連入學的第一步已經被卡死，可能的就業或者長期居留的機會也變得不可能。

東盟非洲南美市場漸活躍

外語人才培訓應及早開始

從學術水平的角度看，美國執牛耳，英國和歐洲不少大學也有很高的排名，英國的中國留學生人數，一直排第三，去年還是唯一人數有所增長的西方國家。2024年數據顯示，加拿大、德國和法國的名次也在上升。

從整體的數據看，2024年有70萬中國內地學生出國留學，比2018年90萬的高峰，下跌了不少。出國留學人數減少，跟中國的經濟環境有莫大關係，有錢出國的人數可能會減少，但更大的因素在於中國的科技水平不斷攀升，DeepSeek的研發團隊，全部是沒有留學經歷的「土炮」，令學生在出國與否的問題上，考慮是否有必要，以及將來的就業機會在哪裏。

從就業機會的角度考慮，美國不留人，自有留人處。中國跟東盟國家關係日趨頻繁，很多知名品牌都看準東盟市場，新加坡從來都是留學熱門國家，近年去馬來西亞升學的學生有所增加，除了就業市場因素外，很多西方高水平大學在馬來西亞設分校，也成為很多學生選擇的替代考慮。至於學習過柬埔寨語、老撾語及越南語等小語種的學生，都會成為搶手貨。

目前選擇去歐洲國家留學的人數還不多，其實，德國有很多一流大學且學費低廉甚至免費，但中國學德語的學生不多。法國也有很好的學校，同樣因為學法語的學生不多。其實，掌握法語能力以及有法國生活的經歷和聯繫，對於就業也有很大裨益，因為中國在非洲有很多投資以及項目，都需要懂法語的人才，同樣道理，內地民企近年在南美洲的投資十分活躍，需要很多懂西班牙語的人才。

內地的外語培訓課程，都放在大學，所以有機會學法語或西班牙語的學生很少。現時幾乎是全民學英語，這個政策可以保留，但也應該及早在中小學階段開設多種外語的課程，讓學生提早接觸法語、德語或者西班牙語，為準備出國留學的學生，多一個非英語國家不可的選擇。

歡迎回應 editorial@mingpao.com