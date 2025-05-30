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社評

社評：國際調解院落戶香港 推動全球治理更公平

【明報社評】國際調解院在香港成立，外長王毅與多國代表今天將出席公約簽署儀式。調解是《聯合國憲章》規定的國際爭端解決方式之一，比起訴訟或仲裁，更能體現以和為貴及共贏的精神，然而過去一直沒有專門以調解方式解決爭議的國際機構；西方大國的介入調停，又每每有既定立場或自身利益考慮。調解院由中國牽頭成立，獲得「全球南方」多國響應，可補全球治理之不足，對人類命運共同體構建，具有重要意義。世界百年不遇變局，國際秩序正在重塑，西方不再是世界唯一的中心。調解院落戶香港，彰顯了香港的獨特角色及位置，只要發揮好自身優勢，定能助力國家、貢獻世界。

有別打官司講輸贏

調解紛爭各方共贏

成立國際調解院的構思，跟非洲尼羅河流域修建水壩引發的國際紛爭有關。2011年，東非國家埃塞俄比亞擬在尼羅河上游建水壩，跟下游國家蘇丹和埃及屢起爭執，蘇丹埃及曾提出建立由聯合國、歐盟、美國及非洲聯盟組成的四方調解機制，但埃塞俄比亞反對將大壩爭端國際化。中國與3國均有良好關係，願意居中斡旋，過程中討論了有關國際爭端解決機制等問題。2022年10月 ，中國蘇丹簽署《關於建立國際調解院的聯合聲明》，為成立調解院踏出第一步，之後陸續有其他國家加入，並同意將調解院總部設在香港。經過兩年多籌備，《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式將於今天在港舉行。除了約20個共同發起國外，聯合國等20個國際組織及數十個國家，均會派代表出席儀式。

為了防止戰爭爆發，聯合國提出了多個解決國際糾紛的機制。根據《聯合國憲章》第33條，任何爭端之當事國，在爭端足以危及國際和平與安全之時，應盡可能先以談判、調查、調解、仲裁、司法解決、區域機制等辦法，尋求和平解決。國際法庭（ICJ）是聯合國最主要的司法機構，至於同樣位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA），則是聯合國之外的政府間組織（ intergovernmental organization），負責處理成員國提出的爭端仲裁要求。簡單而言，無論ICJ還是PCA都是打官司的地方，控辯雙方各陳理據，由法官或仲裁員定斷，有贏家亦必有輸家。

相比之下，調解所尋求的是共贏，不會是零和遊戲，性質跟仲裁和司法解決，存在重大分別，可是卻一直沒有專門的國際機構，負責調解紛爭。國際調解院的性質，跟常設仲裁庭一樣，同屬政府間法律組織，正好可以填補現時國際爭端解決機制上所存在的空白。有別於傳統的訴訟和仲裁，調解不會有絕對的輸家，當事各方在中立第三方調停下，總有一些訴求得到滿足，所以調解結果得到遵守的機會，一般都比較高。另外，以調解方式化解紛爭，對於當事方日後保持較為良好的關係也有幫助。成立國際調解院的好處，在此可見一斑。事實上，除了調解國與國之間的爭議，調解院還可以處理國家和另一國家人民之間的爭議，以及涉及到兩個國家不同主體或企業之間的商業糾紛，為當事各方提供多一個解決爭議的渠道和方法。

當然，這不是說調解院成立之前，不存在任何國際性的調解工作。芬蘭已故總統阿蒂赫薩里2008年獲頒諾貝爾和平獎，理由便是他在亞非歐做過不少和平調解的工作。然而很多國家對於西方所謂的「調解」，其實都有戒心，對於西方大國是否中立持平的調停人，尤其存在懷疑。事實上，西方大國往往都是有選擇地介入地區紛爭，目的是要維護自身利益或在區內的影響力，有時甚至還有預設的立場。以阿蒂赫薩里為例，在西方眼中，他是調解前南斯拉夫地區衝突的大功臣，但塞爾維亞卻視他為協助西方將科索沃分裂出去的國家公敵。

此外，常設仲裁法院和國際刑事法庭這兩個政府間組織的中立持平性，過去也受到質疑。在非洲，其中一個常見的批評，就是國際刑事法庭不敢過問西方大人物所作所為，只會追究發展中國家「獨裁者」；9年前的「南海仲裁案」更帶有濃烈的政治操作色彩，仲裁結果公正成疑。國際調解院的第三方調解員由成員國推舉，交由調解個案當事方協商揀選，有助確保調解員中立持平，不會有西方大國為私介入之憂。從這一角度而言，調解院的成立，其實是回應了「全球南方」對全球治理不公的不滿，同時也是對「西方利益本位解決國際爭端」這一傾向的修正。

回應「全球南方」訴求

不以西方利益為中心

調解院創始成員國以發展中國家為主，當中很多都是跟中國友好的亞洲及非洲一帶一路國家，至於來自歐洲的成員國，諸如塞爾維亞及白俄羅斯，都是一些吃過西方苦頭或被排擠的國家。這樣的組合，當然不是偶然，西方國家冷待調解院成立，同樣也不令人意外，然而這並不會影響調解院成立及落戶香港的歷史意義及重要性。北京一再強調，調解院歡迎所有國家參與，並不排他。西方大國若肯放下以己為尊的心態，一樣可以成為調解院成員國。

國家推動構建人類命運共同體，並不是要將現有國際秩序推倒重來，而是希望推進國際關係民主化，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展，令國際秩序更開放更包容。世界百年變局加速演進，「 國際社會等於西方」的認知亟待改變。調解院落戶香港，突顯國家和各創始成員國認同，香港是一個法治成熟兼國際化的地方，香港應繼續致力維護及彰顯自身優勢。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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