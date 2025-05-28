明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：銀髮經濟發展須加快 引導市場建良性循環

【明報社評】政府促進銀髮經濟工作組針對五大範疇，提出30項措施，盼與業界合作，促進銀髮族消費、吸引長者投入勞動市場等。香港人口老化，促進銀髮經濟，除了開拓商機創造經濟價值，更重要是因應長者各方各面需要，提供更貼心、更適切的服務及支援，好讓長者生活過得更充實更有意義。發展銀髮經濟，需要在產品服務、工作模式以至科技應用方面，推動觀念改變。以往政府雖有一些鼓勵銀髮經濟的措施，惟流於零碎，成效有限，現在政府嘗試加強跨部門統籌協作，伙拍商界及不同持份者推進其事，唯盼可以帶來實質轉變。

加強跨部門協調

伙拍商界改觀念

香港是全球人均壽命最長城市之一，根據政府估算，本港65歲以上人口將從2023年的164萬，增長至2043年的267萬，相當於總人口的35%，意味屆時全港消費市場超過三分之一屬銀髮市場。放眼世界，很多發達經濟體以至一些發展中國家，近年都致力促進銀髮經濟，日本是最廣為人知的例子。內地方面，國務院去年也提出要「研究發展銀髮經濟增進老年人福祉的政策舉措」，形容發展銀髮經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措。相比之下，香港發展銀髮經濟，多年來予人感覺都是講多做少，有必要加快腳步，急起直追。

去年《施政報告》宣布成立促進銀髮經濟工作組，由副政務司長出任組長，循五大範疇推出措施，包括促進銀色消費、發展銀色產業、推廣銀色財務及保障安排、釋放銀色生產動力，以及推廣銀色品質保證 。工作組過去半年與業界及持份者商討，審視不同建議後，昨天宣布30項措施，當中超過三分一（11項）屬促進銀色消費措施，包括與飲食界合作，提供迎合長者喜好的餐膳體驗與飲食優惠，以及與社聯合作，與連鎖飲食集團推出專為吞嚥困難人士而設的「軟餐」。另外，政府將開發更多跨境養老保險產品、加強長者的理財及金融防騙教育，勞工處將舉辦更多適合中高齡人士的招聘會，以及探討進一步鼓勵60歲或以上人士就業的措施等。

不同年齡層人士有不同生活需要，嚴格來說，銀髮市場一直存在，問題是長者的需要，有沒有得到照顧及滿浞。以「軟餐」為例，不少長者向來都有這方面需要，日常進膳也傾向多素少葷，然而連鎖快餐店、茶餐廳一類食肆，過去大多聚焦年輕人、工薪族及打工仔市場，所提供的食物，往往以「啖啖肉」為主。另外，很多長者也覺得在商場不易找到合適的衣服購買，背後一大原因是商戶普遍覺得，買衫者多為年輕人及在職人士，入貨時自然也以迎合他們的口味為主，不會特別考慮長者市場。

香港沒有全民退休保障制度，不少低下階層長者都需要政府提供生活上的支援，然而香港也是富裕社會，很多剛屆退休年齡的中產階層長者，仍然有心有力，亦有一定的經濟條件，希望「人生下半場」過得充實和體面。發展銀髮經濟，目的是引導市場滿足長者各方各面的需要，並在這一過程中創造經濟價值。以往政府雖有一些照顧長者需要、有助銀髮經濟的舉措，惟不見通盤策略，不同部門各自為政，措施零零碎碎，效果難免大打折扣，必須加強跨局跨部門統籌協作，才能發揮「1+1大於2」的政策協同效應。不過單靠政府之力，仍不足以成事，必須伙拍商界，推動思維和觀念上的改變，令到市場能夠緊貼銀髮族的需要，提供更多樂齡產品及服務。

促進銀髮經濟工作組昨天提出的30項措施中，諸如加強推廣「HKMC退休三寶」、推動年金市場進一步發展、發展樂齡科技生態圈等，其實都是近年一些既有的措施及政策，談不上很新鮮，工作組主要就是將相關措施統合起來，放在「五大範疇」這一框架之內。尚待推出的措施中，制訂「長者友善銀行服務指引」是消委會的倡議，盼可更好地照顧長者理財的需要；推出專為樂齡產品而設的「銀色Q嘜」、制訂銀髮經濟「灣區標準」，也屬較為重要的措施。因應部分高齡長者對軟餐的需要，近年市面上有售一些被社福界稱為「照護食」（care food）的即食或烹調食材產品，引入「『照護食』灣區標準」，鼓勵食肆和食品生產商採用，有助開拓相關市場，對高齡長者、照顧者和商家都是好事，同時也可彰顯香港在區內的標準制訂角色。

釋放長者消費力

政策須多管齊下

發展銀髮經濟，一方面要引導市場供應，另一方面也要設法釋放長者消費力。本港生活成本高昂，長者退休後失去穩定收入，消費習慣或會轉趨保守，更有人索性改到內地養老。盤活銀髮經濟，必須釋放長者消費力，善用年金債券和逆按揭市場，讓長者自製固定收入是一個方法；另一方法是鼓勵企業機構為有心有力的「少老」長者（young old），提供彈性及自由度高的工作機會。

銀髮經濟五大範疇框架中，推廣銀色財務及保障安排、釋放銀色生產力動力、發展銀色產業、促進銀色消費，其實是緊扣相連，關鍵是如何令到良性循環得以形成。工作組提出與零售飲食業界合作，在購物節及推廣活動中，提供長者專屬優惠，屬於「燒煙花」式的措施，最大效果是喚起各方對銀髮市場的重視。放眼長遠，政府應多在樂齡科技產業發展，以及引導勞動市場改變、方便「少老」長者彈性就業這兩方面多下工夫，為銀髮經濟注入更大動能。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞