社評：銀髮經濟發展須加快 引導市場建良性循環

加強跨部門協調

伙拍商界改觀念

香港是全球人均壽命最長城市之一，根據政府估算，本港65歲以上人口將從2023年的164萬，增長至2043年的267萬，相當於總人口的35%，意味屆時全港消費市場超過三分之一屬銀髮市場。放眼世界，很多發達經濟體以至一些發展中國家，近年都致力促進銀髮經濟，日本是最廣為人知的例子。內地方面，國務院去年也提出要「研究發展銀髮經濟增進老年人福祉的政策舉措」，形容發展銀髮經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措。相比之下，香港發展銀髮經濟，多年來予人感覺都是講多做少，有必要加快腳步，急起直追。

去年《施政報告》宣布成立促進銀髮經濟工作組，由副政務司長出任組長，循五大範疇推出措施，包括促進銀色消費、發展銀色產業、推廣銀色財務及保障安排、釋放銀色生產動力，以及推廣銀色品質保證 。工作組過去半年與業界及持份者商討，審視不同建議後，昨天宣布30項措施，當中超過三分一（11項）屬促進銀色消費措施，包括與飲食界合作，提供迎合長者喜好的餐膳體驗與飲食優惠，以及與社聯合作，與連鎖飲食集團推出專為吞嚥困難人士而設的「軟餐」。另外，政府將開發更多跨境養老保險產品、加強長者的理財及金融防騙教育，勞工處將舉辦更多適合中高齡人士的招聘會，以及探討進一步鼓勵60歲或以上人士就業的措施等。

不同年齡層人士有不同生活需要，嚴格來說，銀髮市場一直存在，問題是長者的需要，有沒有得到照顧及滿浞。以「軟餐」為例，不少長者向來都有這方面需要，日常進膳也傾向多素少葷，然而連鎖快餐店、茶餐廳一類食肆，過去大多聚焦年輕人、工薪族及打工仔市場，所提供的食物，往往以「啖啖肉」為主。另外，很多長者也覺得在商場不易找到合適的衣服購買，背後一大原因是商戶普遍覺得，買衫者多為年輕人及在職人士，入貨時自然也以迎合他們的口味為主，不會特別考慮長者市場。

香港沒有全民退休保障制度，不少低下階層長者都需要政府提供生活上的支援，然而香港也是富裕社會，很多剛屆退休年齡的中產階層長者，仍然有心有力，亦有一定的經濟條件，希望「人生下半場」過得充實和體面。發展銀髮經濟，目的是引導市場滿足長者各方各面的需要，並在這一過程中創造經濟價值。以往政府雖有一些照顧長者需要、有助銀髮經濟的舉措，惟不見通盤策略，不同部門各自為政，措施零零碎碎，效果難免大打折扣，必須加強跨局跨部門統籌協作，才能發揮「1+1大於2」的政策協同效應。不過單靠政府之力，仍不足以成事，必須伙拍商界，推動思維和觀念上的改變，令到市場能夠緊貼銀髮族的需要，提供更多樂齡產品及服務。

促進銀髮經濟工作組昨天提出的30項措施中，諸如加強推廣「HKMC退休三寶」、推動年金市場進一步發展、發展樂齡科技生態圈等，其實都是近年一些既有的措施及政策，談不上很新鮮，工作組主要就是將相關措施統合起來，放在「五大範疇」這一框架之內。尚待推出的措施中，制訂「長者友善銀行服務指引」是消委會的倡議，盼可更好地照顧長者理財的需要；推出專為樂齡產品而設的「銀色Q嘜」、制訂銀髮經濟「灣區標準」，也屬較為重要的措施。因應部分高齡長者對軟餐的需要，近年市面上有售一些被社福界稱為「照護食」（care food）的即食或烹調食材產品，引入「『照護食』灣區標準」，鼓勵食肆和食品生產商採用，有助開拓相關市場，對高齡長者、照顧者和商家都是好事，同時也可彰顯香港在區內的標準制訂角色。

釋放長者消費力

政策須多管齊下

發展銀髮經濟，一方面要引導市場供應，另一方面也要設法釋放長者消費力。本港生活成本高昂，長者退休後失去穩定收入，消費習慣或會轉趨保守，更有人索性改到內地養老。盤活銀髮經濟，必須釋放長者消費力，善用年金債券和逆按揭市場，讓長者自製固定收入是一個方法；另一方法是鼓勵企業機構為有心有力的「少老」長者（young old），提供彈性及自由度高的工作機會。

銀髮經濟五大範疇框架中，推廣銀色財務及保障安排、釋放銀色生產力動力、發展銀色產業、促進銀色消費，其實是緊扣相連，關鍵是如何令到良性循環得以形成。工作組提出與零售飲食業界合作，在購物節及推廣活動中，提供長者專屬優惠，屬於「燒煙花」式的措施，最大效果是喚起各方對銀髮市場的重視。放眼長遠，政府應多在樂齡科技產業發展，以及引導勞動市場改變、方便「少老」長者彈性就業這兩方面多下工夫，為銀髮經濟注入更大動能。

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