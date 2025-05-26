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社評

社評：特朗普教育圖先破後立 自廢武功難再強大還生亂

【明報社評】美國總統特朗普又出奇招，禁止哈佛大學招收外國學生。美國過去依靠外來人才提高科技、管理等等水平，而今為控制大學不惜出狠招，自毁吸引和培養人才的長城。特朗普上台以來退出國際組織，是放棄承擔國際義務，除傷害美國聲譽外，對內部結構影響甚微，而今勸退外國學生來美就讀，長遠會令美國人才庫傷筋動骨。特朗普要「讓美國再次偉大」，或許有通盤計劃，並以先破後立的手段達至目標，現在制度已經被他破壞，要重新建立新制度令美國再強大，則肯定不可能在他任內完成，這是美國人的事情，但對美國造成混亂將禍及全球，則要其他國家陪美國過緊日子，為特朗普的任性手段買單。

沒聯邦撥款哈佛基金收益頂上

禁招留學生難以維持學術領先

特朗普要控制大學，並非始於今天，自從美國大學出現為巴勒斯坦人民討回公道的社會運動，美國國會召開聆聽會，拷問3間頂尖大學的校長如何遏制此股風潮，結果哈佛大學和賓夕法尼亞大學校長辭職，引發社會巨大迴響。特朗普上任後變本加厲，先後採取嚴查大學捐贈基金投資收益免稅額，並凍結聯邦政府給予哈佛的22億美元撥款，要求哈佛交出曾經參與支持巴勒斯坦示威的學生名單及視頻，但哈佛仍然企硬頂住，因為哈佛擁有530億美元捐贈基金，毋須依靠聯邦撥款也能維持運作，而今特朗普使出狠招，以國家安全為由禁止哈佛招收國際學生，這是對哈佛等常春藤大學賴以建立人才庫一劍封喉的絕招。

現在近7000多名憑簽證到哈佛的留學生和教員或交流人員，將面臨強制離境，或者另覓學校收留，數千新生則成「棄子」，哈佛已經對聯邦政府興訴，法庭頒發臨時禁制執行令，哈佛勸喻留學生不要離開校園，有留學生自嘲為「哈佛難民」。其實，去年聖誕節前，很多美國大學都已經向留學生發出「溫馨提示」，不要離開美國，避免再入境時可能遇到即場遣返的風險。

美國目前有112萬外國留學生，佔美國大學學生總數的5.9%，每年為美國大學帶來440億美元的收益，哈佛大學的外國學生佔26%。禁止哈佛招收外國學生，的確有殺雞儆猴的作用，而禁止招收外國學生，影響並非止於財政收入。

美國今天的強大，很大程度是依靠外來人才的貢獻，外來人才落戶美國，為美國學術界和企業做出貢獻，人數不知凡幾。2025年美國電機電子工程師學會（IEEE）年度傑出工程師得獎者有21名，10人並非在美國出生，其中普渡大學校長蔣濛是香港1996年十優狀元。單是哈佛大學獲得諾貝爾獎的11名物理學家當中，3人並非美國出生。將外來人才拒於千里之外，對維持人才庫無疑是自毁長城，其中即時影響，是原定今年9月舉行的全美亞裔傑出工程師頒獎禮已經宣布取消。

美國學術界之所以陷入草木皆兵，皆因特朗普企圖要將大學納入他完全掌控之中。清理校園出現針對猶太勢力的社會運動，有猶太人背景的財團施壓因素，但也只是表面原因，深層因素是美國大學長期奉行的包容哲學和自由學風，僅以學生種族成分就可說明。哈佛50年前的學生構成比例，80%白人，14%黑人，6%亞裔或拉丁美洲裔，2024年新生當中，白人僅佔33%，黑人還是14%，亞裔37%，拉丁美洲裔16%。師生信奉伊斯蘭教或性小眾者不計其數，顛覆了「英裔新教徒（WASP）」為美國主流的傳統。

美大學不留人自有留人處

金融體系倘生亂無一倖免

特朗普的讓美國再次偉大「宏圖大計」是美國選民的選擇，但這次向哈佛開刀的藉口，指控留學生扶植反猶太教主義，及與中共合謀，有破壞美國國家安全風險，則為很多美國人所不齒，哈佛的傳統是不與任何政黨合謀，即使要選擇與政黨合作，斷然也不會選擇中共。

美國濫用國家安全威脅理由也並非始於特朗普，拜登總統是以國家安全風險為由，拒絕批准日本鋼鐵收購美國鋼鐵公司。現在特朗普下令再調查一下，又「發現」不會構成國家安全，準備批准收購，隨意性可見一斑。

特朗普要令美國再強大，目前看到的各種手段，是以先破後立的策略，即破壞現有制度，然後再建立新制度。盡情破壞容易，努力興建困難，而且也不可能在其任內可以完成，這種做法實在是將美國的「中興」大計建築在別國的痛苦之上。

特朗普破壞教育制度已經造成一片混亂，禁止招收留學生做法可能還會蔓延到其他「不聽話」的大學，但美國頂尖大學林立，留學生總能找到容身之所，美國不留人，自有眾多國際卓越大學留人處。美國以加徵關稅作為脅迫手段，一些國家會就範，一些國家會掙扎求存，一些國家會選擇新市場，但美國已經陷入四面楚歌局面。美國金融體系出現問題，黃金可以作為避險工具，然而，一旦波及全球的金融系統，即會哀鴻遍野，中國加快實施本幣交易和人民幣國際化，是有效應對措施，但也難以完全獨善其身。美國要再強大，卻要全球為它買單，特朗普是不會擔負道德責任的。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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