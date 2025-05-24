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社評

社評：港鐵維修保養惹關注 將軍澳「孤島」風險待解

【明報社評】港鐵將軍澳線周四傍晚因電力供應及信號系統故障，一度全線癱瘓，事件再度令人關注港鐵維修保養是否存在缺失，當局有必要深入檢視，同時加快鐵路設施更新，提高整個系統的韌性。將軍澳出入高度依賴港鐵，今次事故適逢下班繁忙時間，將軍澳淪為「孤島」，居民固然大受影響，多區路面交通亦受牽連，由於少了一條過海鐵路，不少需要往來港島與東九龍的市民都大失預算，凡此種種都跟整體交通規劃不周有關，政府和港鐵均須汲取教訓，制訂「Plan B」應付各種可能出現的惡劣情况。隨着將軍澳人口持續增加，政府更應重新考慮將軍澳與區外交通的規劃，包括將東九龍輕軌與港鐵將軍澳線連接。

將軍澳線全癱

疑團有待釐清

今年以來，港鐵屢次發生嚴重事故，繼2月及4月東鐵線先後發生工程車故障，導致列車要單軌雙程行車後，將軍澳線本周四傍晚更一度全線癱瘓。根據港鐵說法，下午5時許，北角至油塘站隧道段疑有架空電纜組件移位，引致短路「跳掣」，電力供應受阻下，來往兩站服務需暫停，其後將軍澳線北角至寶琳及康城的信號系統又發生問題，全線須暫停服務。搶修後，將軍澳線於8時40分恢復大部分服務，惟北角至調景嶺段過海段，則要等到10時半才恢復。

今次將軍澳線出事，由於正值下班時間，沿線多個車站出事後一度擠滿人群，場面混亂。港鐵表示故障期間已加派約130名職員於受影響車站協助乘客，又安排接駁巴士服務，惟因事故涉及多個車站，平均每站多了十多名職員，不足以應付大批滯留乘客。調景嶺站和油塘站外均有成百上千市民在等候巴士，現場人山人海，怨聲載道，不少市民都批評港鐵支援不足，接駁巴指示不清，延誤又嚴重。

港鐵2022年接連發生列車「甩門」及「甩卡」事故後，2023年宣布未來5年投放650億元更新鐵路設施及保養維修，今次事故卻再次令人關注港鐵在維修保養方面的問題。首先，架空電纜組件移位，本身一定是硬件問題。組件何解移位？跟設備老化是否有關？為何平日保養維修未能發現問題？港鐵有必要查明原因並公開交代。其次就是供電系統故障與信號系統故障的關係。曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇指出，供電及信號系統是兩套獨立系統，理應不會同時故障，如果問題是電力系統故障導致連鎖反應，影響到信號系統，那便可能涉及設計上的缺陷。

港鐵維修保養人手短缺，近年故障接二連三是否與此有關，惹人關注。東鐵線今年初發生的兩宗工程車事故，均涉及工程車在路軌上完成維修保養工作後，設備未能正常運作，未能及時在列車服務開始前駛離。港鐵就今年2月工程車事故提交的報告顯示，維修團隊缺乏應對相關情况的指引和經驗，不知道可透過緊急模式重置系統，自行嘗試復修，反而令事態惡化，導致復修時間延長。今次將軍澳線出事，港鐵花逾5小時處理，立法會議員田北辰稱，據他了解，港鐵方面初時未能迅速找到故障源頭。如果問題真的與維修團體當值人手緊缺、經驗不足有關，港鐵就有必要對症下藥，包括加強人手及培訓，以及添置超聲波或紅外線等監測儀器，借助科技提高日常保養檢查能力，補肉眼及人手之不足。另外，港鐵也應加快落實更新鐵路設施。

「不幸巧合」曝規劃問題

將軍澳集體運輸須「出路」

將軍澳地理位置特殊，區內40萬居民來往港島九龍，高度依賴港鐵。將軍澳線繁忙時間全線癱瘓，區內居民固然叫苦連天，來往港島與九龍的市民，受影響者也不少。北角/鰂魚涌至油塘的過海段中斷，不少市民要麼只能乘搭港鐵「兜大圈」往來港島與東九龍，要麼改乘其他交通工具，導致當晚北角、觀塘一帶交通甚為混亂。將軍澳線癱瘓所引發的交通問題外溢，正正反映政府交通運輸規劃有問題。

本港公共運輸政策向鐵路高度傾斜，港鐵若能做到服務「零」失誤，當然不會有問題，然而現實證明這是一廂情願。正如梅菲定律所言，「凡是可能出錯的事，都會出錯」。陰差陽錯下形成的「完美風暴」，永遠有可能來臨，無論政府還是港鐵都不能心存僥倖，以為最壞情况發生機會很低，就不去做好應對預案，也不尋求長治久安的方法。這次將軍澳線出事，先是電線短路、繼而信號故障，導致全線癱瘓，發生時間又偏偏遇上平日繁忙時間，某程度是一次「不幸的巧合」，但如果港鐵和政府有及早制訂預案，應付各種可能出現的惡劣情况，一定可以減少對市民和交通的影響。

未來數年，港鐵將有多條鐵路工程上馬，當局必須督促港鐵做好車務工作，確保鐵路運作安全可靠。與此同時，政府亦須檢討交通運輸規劃。將軍澳康城以南的第137區，日後將發展成為可住十多萬人的新社區，若不及早化解「孤島」風險，未來港鐵將軍澳線一旦出事，影響將更為嚴重。就算當局認為「將軍澳南延線過海」不符成本效益，現階段不會考慮，至少亦應該考慮將擬建的東九龍高架捷運系統，與港鐵寶琳站連接起來，讓區內居民有多一條集體運輸「出路」。

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