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社評

社評：不容「僥倖文化」滋長 建造業要躬身自省

【明報社評】近年牽涉多宗致命工業意外的精進建築有限公司不獲續牌，發展局長宣布精進建築下月20日起將從「一般建築承建商名冊」除名。精進建築涉及的最嚴重地盤意外，是3年前的安達臣道地盤天秤倒塌慘劇。當局調查發現事件存在嚴重違規，事後整項工程輾轉由另一個承建商負責。豈料日前同區另一地盤又爆出鋼筋偷工減料賄賂案，廉署拘捕多人。當然，建築業界可以強調，無論精進建築除牌還是偷工減料賄賂案，均屬「個別事件」，但安達臣道的工程項目相繼出事，現已成為了業界的恥辱柱，業界必須痛定思痛，杜絕行內的「僥倖文化」，當局也有責任切實加強監管。

安達臣道兩個項目

成建造業「恥辱柱」

對本地建造業而言，過去兩天可說是極不光彩的日子。先是廉署周二公布一宗私人住宅項目鋼筋偷工減料案，有地盤紮鐵分判商疑為減省成本，不依圖則施工，並向承建商員工、顧問公司駐工地監督人員提供利市、夜總會款待等「甜頭」，換取寬鬆監管鋼筋工程，迄今有10人被捕，包括總承建商員工、分判商東主及員工，以及顧問公司工程人員。及至昨天，發展局宣布拒絕精進建築續牌申請，6月下旬除名後不得再進行建築工程。發展局長承認拒絕續牌的決定，或會對現有的6個工程項目造成影響，但屋宇署必須確保注重安全和合規守法的承建商才能得到續期。

2022年，涉事安達臣道地盤天秤倒塌，導致3人死亡，當時項目的承建商正是精進建築。勞工處調查發現，出事天秤由審批到施工都有問題，決定向承建商、分判商及個別人等，提出合共67項檢控。翌年油麻地發生地盤工人墮下身亡事故，精進建築再度涉事，當局決定暫停精進建築工務工程投標資格。精進建築的承建商註冊，其實前年4月已屆滿，然而對於是否接納續牌申請，當局遲遲未有決定，直至昨天才有定論，發展局長甯漢豪解釋，精進建築涉及多宗嚴重事故，當局需要時間詳細審視及核實資料，同時亦要確保依足程序辦事。

奪命工業意外一宗嫌多，精進建築負責的工程，3年內先後有5人死亡，反映該公司在職安方面存在重大缺失。獨立專家調查報告清楚顯示，塌天秤事故明顯不止是一兩個人疏忽失誤所致，除了基座設計有誤、焊接工程馬虎，多重把關也失諸交臂，無人及時發現問題，反映把關鬆懈形同虛設。當局沒理由姑息，拒絕續牌是合理做法。至於鋼筋偷工減料賄賂案，案情之嚴重，同樣令人震驚。屋宇署鑿開涉案地盤全數6幢大廈石屎檢查協助蒐證，發現全都出現鋼筋配置「嚴重偏離批准圖則」情况，主力鋼筋數量較批准圖則平均少約一成。雖然屋宇署指情况可補救，未對整體結構構成明顯危險，但事件無可避免損害本港建造業界聲譽。

無論是精進建築不獲續牌，還是鋼筋偷工減料案，政府和業界皆傾向視為「罕見個別事件」，認為不應因為少數害群之馬而一竹篙打一船人；可是業界存在歪風，亦屬不應迴避的事實。本港平均每年發生超過20宗奪命工業意外，建造業是重災區。業界代表不時歸咎前線工人「不重視安全」，工人權益關注團體則指出，建造業界存在「僥倖文化」，為了趕工而忽略安全，總之無人發現問題、無事故發生就可以，工友受制於個別公司的文化和制度，身不由己，唯有調整個人安全的做法。

經濟不景令建造業陷困

非罔顧安全或貪腐藉口

根據政府規定，總承建商須聘用註冊安全主任，就工地安全提供意見，惟有資深安全主任表示，他們沒有實權，把關能力有限，曾有安全主任在趕工期被承建商要求「放大假」，為了應對勞工處巡查，不少地盤更會爭取時間「通水」，指示工友馬上暫停高空工作。另外，行內「責任外判」問題也相當嚴重，判頭「旨意」分判商負責安全相關問題，甚少過問實際情况。雖然政府前年修訂職安健法例加重罰則，惟致命意外不僅未見顯著減少，去年更升至約30宗，問題必須正視。

貪腐問題方面，像今次鋼筋偷工減料般的案件無疑較為少見，可是與建築工程有關的貪腐投訴及案件，卻有增加之勢。廉署過去便曾指出，本港建造業每年工程涉及數以千億元計的龐大金額，加上程序複雜，貪污風險確實較高。根據署方數字，去年有關建造業貪污的投訴，按年上升45%，當中不少涉及業內人員受賄，又或協助工人獲得聘用的貪污投訴。本港建造業受經濟大環境影響，生意近年面對不少挑戰，人手不足及成本問題也困擾業界，然而業界可不能為了壓縮工期省錢，事事以趕工為先，忽略工地安全，更不能為了減省成本而偷工減料，以為可以瞞天過海。從這一角度而論，無論地盤奪命意外頻發還是偷工減料醜聞，背後其實都折射業內存在着心存僥倖的文化。這種文化在生意不景下尤其容易滋長，政府和業界對此必須高度警惕，莫讓歪風蔓延。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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