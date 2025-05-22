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社評

社評：中小學削撥款出手重 調整開班要求影響深

【明報社評】教育局計劃削減公營中小學撥款，當中「擴大/營辦津貼」將削減約一成，另外局方還打算調整中學開班線，預料將有更多學校因此面臨殺校壓力 。政府面對財赤，各部門均要削減開支。當局早前已取消中小學生每人2500元的津貼，今次更直接削減中小學資源，雖說營辦津貼主要牽涉學校後勤運作，對教學「直接影響」相對較小，學校也可動用儲備應急，惟削減幅度高達一成，無可避免加重學校財政壓力，資源調動容易捉襟見肘，至於調高中學開班要求，更將令到弱勢學校更難生存。政府再窮也不應窮教育，這次當局削減學校津貼資助力度太大，對學校運作及教學的影響，難免令人擔憂。

營辦津貼削一成

學校財政壓力增

特區政府連年財赤，《財政預算案》提出，由2024/25至2027/28年度，各部門均須合共減少7%開支，教育、社福和醫療開支亦不能倖免。本年度教育開支預算1124億元，按年少1.2個百分點，佔政府開支總額13.7%，就算只計經常開支，佔比也只為17.5%，屬20年來最低水平。早前教育局便以8間資助大學儲備充足為由，要求八大合共「回水」40億元，同時又削減八大最新的3年期撥款。中小學及幼兒教育方面，政府取消對每名學生的2500元津貼，惹來不少非議，局方則表示，取消學生津貼一年可省20億元教育開支，不過這跟預算案的削支要求（一年削減約60億元），還有顯著差距，到頭來仍得向中小學資源開刀。

教育局本周與辦學團體及學校代表會晤，披露多項削減資助安排。9月新學年起，所有分項津貼不會再按通脹調整，公營中小學的營辦津貼總額將減少一成，「有特殊教育需要（SEN）非華語學生支援津貼」門檻則會提升，意味獲得相關津助的學校很可能減少。此外，局方還打算調整姊妹學校津貼、全方位學習津貼等安排，大方向是縮減資助規模，各校所得津貼總額，一定不會高於本學年。

根據與會代表說法，局方在會上強調，新安排乃是為了「優化和整合資源運用」，要求學校根據校本及實際需要，靈活運用各項津貼，互補互通，以及運用盈餘應付不同開支，可是對學校而言，當局這次削支力度着實不輕。以營辦津貼為例，有關津貼在政府撥款所佔比重甚大，一間開20多班的中學，每年所獲營辦津貼可達700萬至800萬元，削減一成就是減少70萬至80萬元，對於一般津校來說實非小數目。

教育下一代，就是投資未來，國家最新頒布的《教育強國建設規劃綱要》，提到各級政府應確保公共預算教育支出逐年只增不減。特區政府以一刀切方式要求所有部門削支，未有因應教育需要酌情處理，本身就是一個問題。今次教育局提出的削支方案，教職員薪金津貼保持不變，可是大幅削減營辦津貼，無可避免影響學校財政。有學界人士便稱，學校日後不僅要設法節流，可能還要積極開源「賺錢」幫補。

學校營辦津貼涵蓋聘任編制外員工、設施保養，以及培訓津貼等。不少學校每年都不會用盡營辦津貼，累積下來的資金儲備，估計可應付4至6個月需要，加上營辦開支主要用在學校後勤運作，例如聘請工友或文書助理等，對教學的即時直接影響，理論上未至於太大，可是學校開源節流壓力一定增加。有議員便關注，部分學校或會減少花費較大的校外研習活動及外購到校服務。另外，營辦津貼削減，學校減少聘請非教學人員，教師會否需要兼顧更多文書行政工作，也是未知之數。開源方面，學校借出場地予機構舉辦晚間課程或假日活動，又或開放校舍車位供校巴停泊等，收入所得有限，還要顧及校園安全及保安等問題，期望學校開源可以解決問題，只怕不切實際。

早前教育局收緊小學「救校」安排，刪去「特別視學」選項，學校一旦「派0班」，想翻身避過殺校的難度顯著增加。教育局本周與辦學團體及學校代表會晤期間，進一步提出調整中學開班安排，包括劃一每班派位人數上限，以及上調開班線。簡單而言，現時受家長歡迎的中學，可以開更多班，弱勢中學收生要達到開班線的難度則變相提高，此長彼消下，必然導致「強者愈強，弱者愈弱」，弱勢學校收生變得更困難，殺校壓力也將隨之增加。

開班安排增殺校壓力

弱勢學校恐更難生存

本港少子化趨勢難逆，學齡人口下降屬結構性，未來學額需求減少，勢所難免，當局有必要及早籌謀，然而當局一邊削減教育開支，一邊提高開班門檻，難免令人有「加緊殺校助滅赤」之感。本港教育制度過度重視競爭，學童壓力巨大，近年自殺個案趨增，情况令人憂慮。隨着殺校壓力增加，學校為了催谷學生成績，操練文化會否變本加厲，同樣惹人關注。今次教育局提出的削減撥款及調整開班安排，並不是一般的政策微調，而是影響甚大的改動，當局必須多聽教育界意見，慎重考慮政策影響。

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