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社評

社評：重新上架申訴報告 公開透明莫開倒車

【明報社評】申訴專員公署下架2023年前的調查報告及資料，惹來廣泛關注，申訴專員否認做法失當，有議員則表示會在立法會跟進事件。良政善治須重視透明度、公眾參與和問責，以為將過去公共行政缺失及市民投訴個案「收收埋埋」，就是「促進社會和諧」，更是大錯特錯。申訴署首要角色是監察公共行政，作為把關《公開資料守則》的法定機構，申訴署應樹立公開透明榜樣，沒理由開倒車。公署連日來的解說，予人感覺只是砌辭詭辯，缺乏說服力，署方應聽立法會議員和社會意見，回復原先安排，將資料重新上架。

議員要求重新上架

申訴署詭辯難服眾

本報上周披露申訴專員公署網站移除2023年前的調查資料、新聞稿及年報，並刪除市民以《公開資料守則》申訴個案的欄目，署方回覆稱有關做法是要「方便找到最新報告」。多名立法會議員均表示，署方應重新在網上公開相關資料。特首李家超昨天回應事件，指申訴署獨立運作，政府不會參與，相信公署會做好現有法例賦予的工作和責任，處理好社會意見。

因應資料下架爭議，署方本周重申，下架資料是為了「確保網站內容準確合時」。署方辯稱，近年給予政府部門及公營機構的建議一般在兩年多內已落實，故2023年4月之前發布的調查報告已「不合時宜，甚或對公眾有所誤導」，移除可「避免網站上有過多過時資訊阻礙公眾查閱及搜尋」。至於刪除《公開資料守則》申訴個案欄目，署方說將一如以往按《申訴專員條例》考慮公布調查報告，包括違反《公開資料守則》個案，故毋須再設相關欄目。申訴專員陳積志稱，網站放「太多」資料，速度一定變慢，署方3年前決定只保留近10年資料，今次下架更多資料，做法「類似」，認為公署並無失當，只是「針無兩頭利」。

署方最新說法，論點跟之前分別不大，當然也看不到比之前的解說更具說服力。政府網站一下子有大量用戶登入，伺服器應接不暇，導致網絡癱瘓或當機，以往偶有所聞，然而申訴署的網上搜查系統，實在難以想像會發生如此「墟冚」場面，更何况公署的報告資料，大都是PDF類型檔案，所需儲存空間有限。就算伺服器空間真的不夠用，添置相關硬件，也花不了多少錢，專員卻將「放多些」還是「放少些」資料說成是「兩難」，揚言「針無兩頭利」須取捨，云云，實屬牽強。專員稱公署主要職能為處理申訴，而非提供網站讓市民查閱舊報告，彷彿兩者是「對立」關係，無法同時做好甚至不可共存，同樣匪夷所思。

申訴署多年來所做的調查報告，對於了解政府公共行政問題以及比較今昔狀况，具有重要價值，署方應該盡可能方便市民在網上查閱，而非「收收埋埋」。政府致力建設「智慧政府」方便市民，申訴署作為法定機構，卻以「技術困難」為由下架大量舊報告，公眾若要查閱，需依程序申請並親赴公署，如此不便的做法，跟「智慧政府」明顯背道而馳。若專員認為現時網站架構「太複雜」和「不便」市民申訴，合理做法應該是找IT專家改善網站架構，而非大量下架舊報告。

今時今日，市民仍可隨時上網找到20多年前的立法會文件或審計報告，之前申訴署決定網站只保留近10年的調查報告，本來就值得斟酌，現在以3年為限，時間之短，完全不合理。署方辯稱，調查報告的建議，一般兩年多內已落實，然而就以屋宇署「強制驗窗計劃」為例，申訴署2019年雖曾發表調查報告並提出建議，惟審計署上月發表的報告，正正顯示驗窗令不獲遵從問題未解決。申訴署昔日的調查報告，作為背景參考材料，不存在「過氣」；只要清楚註明年份，也不存在「誤導公眾」問題。

前申訴專員劉燕卿曾表示，設立《公開資料守則》投訴欄目，旨在讓各部門引以為鑑，「避免不合理地拒絕公開資料」。現任立法會議員張欣宇亦稱，有時找政府部門索取資料，會參考《公開資料守則》個案欄目，確保「不會那麼容易被人耍」。不管署方怎樣辯解，取消有關欄目，外界觀感一定是署方無意突出相關問題，議員和市民索取政府資料時，也少了一個重要參考憑據。

根據申訴署網站介紹，公署「專責監察香港的公共行政」，角色包括「調查有關行政失當的申訴、辨識行政體制上的不足之處，以及建議補救和改善措施，解決市民的不滿，並改善公共行政」。曾任署理民政事務局長的陳積志，去年接任申訴專員後，對公署工作目標有一個新論述，就是「促進社會和諧」。陳專員提出的策略方向，包括着力推動以調解方式處理市民申訴，以及宣揚「正面看投訴」理念。為官者應有胸襟正面看待投訴及批評，不過觀乎陳專員的說法，「正面看投訴」的呼籲對象不是官員，而是認為市民表達意見，應抱「正面」心態，以「改善公共行政」為出發點。

促進和諧只是果

做好監察才是本

市民有關行政失當的投訴，若是出於誤會，調解確是一條出路，前提是要確保調解過程中，投訴人不會有被迫妥協的壓力，又或容許遭投訴的一方有錯不認，含糊帶過。申訴署跟進投訴，若能有效解決市民的不滿，當然有促進社會和諧之效，惟署方不應將效果與職責混淆。申訴署首先的職責是監察公共行政，查明是非曲直，捍衛公眾知情權；比起「教育」公眾不要「刁難」行政部門，公署更應多向政府部門宣揚勇於認錯而非推卸責任的意識。公共行政透明開放是申訴署帶頭把關的價值，若連公署也降低標準，有可能在官場引起骨牌效應，不利於推動良政善治。

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