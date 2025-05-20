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社評

社評：普及中小學AI教育 官產學研攜手合作

【明報社評】人工智能（AI）革命正以驚人速度滲透日常生活各方各面，如何裝備下一代適應AI時代，是迫切的教育課題。國家教育部提出6年內基本普及中小學AI教育，香港大學校長張翔亦認為，AI教育需要由中小學做起，大學可以發揮支援角色，協助本港中小學掌握AI。特區政府近年在推動中小學STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育方面，取得一定成效，當局可以此為基礎，伙拍大學及AI業界翹楚，與教育界持份者成立專家小組，檢討現有課程框架，制訂AI教育發展策略，加強相關師資培訓，推動中小學將人工智能逐漸融入到日常課堂之中，同時注重AI教育應用倫理，讓下一代具備應有的「AI素養」。

培養下一代AI素養

政府須有通盤藍圖

港大校長張翔不時以「AI海嘯」形容人工智能發展，日前他接受本報專訪，提到這場「海嘯」來得比想像中更快，AI已改變大學的教學、研究以至行政模式，港大去年已設立計算與數據科學學院，下學年起還將要求所有新生必修「人工智能素養微證書」，盼讓學生掌握AI概念，並學習批判地評估AI帶來的影響。張翔指出，大學需要逐步適應AI時代，中小學教育亦然，愈年幼接觸愈易學習，為此他曾跟教育局溝通，又稱港大願意擔當領導角色，協助中小學發展AI教育，例如由教育學者構思合適的課程內容，讓中小學受惠。有立法會議員亦提倡，當局應從小學開始推動AI教育。

人工智能是本港創科發展重點之一，無論《施政報告》還是《財政預算案》近年均強調要推動AI產業，吸引更多相關企業和人才落戶香江。根據國際大學排名，本港有5間大學在AI和數據科學方面躋身全球前50；另外，本港也有16家達到世界級水平的AI和機械人實驗室。這些都是本港在AI浪潮中的優勢，然而面對人工智能革命，香港不僅需要更多頂尖AI專家，同時也需要盡力裝備下一代適應「AI時代」。AI教育尖端化與普及化，兩者同樣重要，為此整個教育制度都要與時並進。

人工智能革命將深深影響未來教育需要，原因不僅在於很多工種將面臨淘汰，下一代需要掌握新的就業技能，更因為AI的普及，將直接衝擊教學模式及學習習慣本身。當學生自小所學習的知識，人工智能在轉眼之間已能全部運算出來，中小學教育的重點，就不應該再是機械式的操練，而是必須更加重視創造力及獨立思考能力，懂得如何正確駕馭AI工具。國家教育部推動教育改革，包括規定高中實行周末雙休、取消了「晚自習」，同時又提出要2030年前「基本普及中小學人工智能教育」，正是由於當局認為，未來社會需要的是擁抱人工智能、具有創新能力的人才，而非「答題機器」。香港顯然也需要檢討現行中小學教育，制訂普及AI教育的藍圖。

近年特區政府推動中小學STEAM教育，取得一定成績，下學年開始，全港小學更將開設科學科，教育局亦更新初中科學科課程，希望加強科學教育銜接。因應近年AI技術爆發式成長，政府宣布推出教學先導計劃，以初中科學科為試點，支援學校將AI融入學與教；獲優質教育基金（基金）撥款支持的 「『智』為學理」計劃，目的則是希望加強科學科教師運用AI輔助教學的能力。優質教育基金早前撥出5億元推動「電子學習配套計劃」，當中也有部分項目與人工智能有關。另外，教育局亦成立了「數字教育策略發展督導委員會」，為推動數碼教育出謀獻策。

人工智能革命將重塑各行各業形態以至普羅大眾日常生活，本港未來需要的不僅是AI專才，而是每個科目的人都要懂得運用人工智能。普及AI教育，目的不是令到人人成為專家，而是確保下一代具備應有「AI素養」：日後所有學生都需要掌握一些AI基本應用，一如現在需要具備一定中英數能力那樣；與此同時，學生也必須懂得批判地看待AI，例如明白演算法可能帶來的歧視與偏見、認識深度偽造（Deep Fake）風險，以及覆核AI生成資料準確與否的重要性，以至對AI所帶來的倫理及法律問題，有一些基本的了解。這將是一個相當浩大的教育課程改革，由教學硬件到師資培訓都要下大量工夫，當局必須有通盤策略。政府目前雖有一些推動中小學AI教育的舉措，但予人感覺仍是較為零碎，有必要加強整合和統籌。

普及AI教育不乏有心人

特區政府可借鑑內地做法

普及AI教育不乏有心人。港大校長張翔表示大學願意支援中小學推動AI教育，內地互聯網巨企騰訊早前也在港成立「WeTech Academy」，開放線上科技資源，以及編程、AI大模型工具等內容供中小學生使用，推動本地學生接觸AI及編程。財政司長表示，政府有邀請在港大型科企及小規模前沿公司，將最前線資源匯聚到中小學，包括到校展示產品等，亦可幫助AI學習。普及AI教育，由官僚推動恐有局限，搭建多方合作平台，結合產學研力量攜手推動，無疑是較為可取的做法。國家教育部訂下6年內普及AI教育宏圖，包括制訂AI通識教育指南和普及讀本，以及由各地教育部門成立AI教育領導小組，負責規劃、協調、推進和評估工作。北京市早前已宣布，今年全市中小學將開設AI通識課程。凡此種種，皆值得特區政府借鑑和考慮。

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