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社評

社評：「去中國化」走火入魔 台灣盡變「其餘人口」

【明報社評】台灣行政院網站近日因被揭發把佔全台人口逾96%的漢人稱為「其餘人口」，引起軒然大波，批評者直指民進黨當局推動「文化台獨」。綠營辯稱相關調整旨在促進族群平權，但其邏輯無法服眾，難脫瓜田李下之嫌。事實上，自去年5月20日上台以來，賴清德「去中國化」舉措屢見不鮮，與其過往「務實台獨工作者」的自我定位相互呼應。明日就是賴清德掌權一周年，他上任前曾宣示要推動「國家重建、社會改造、洗滌人心」，這一年裏他不斷踩着綱線衝擊兩岸關係的和平根基，把台灣置於更加危險的境地。

賴清德踩鋼線「謀獨」

國台辦斥荒謬絕倫

網站資料顯示，行政院在今年3月24日已更新「族群」介紹，指台灣「目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群，另外來人口佔1.2％，其餘人口佔96.2％」。台灣總人口2336.5萬，族群介紹詳細區分少數族裔包括16個原住民族與蒙藏族，又根據使用語言劃分出原住民、客家、蒙藏、新住民與移工等，卻隻字不提2200多萬的「其餘人口」如何組成，也不說他們的母語要麼是國語（普通話），要麼是台語（閩南話）。如此欲蓋彌彰，活脫是現代版此地無銀三百両。

行政院辯稱，台灣只有原住民族群須依法登記，其他族群無法分類統計，全數歸為漢人又與事實不盡相符。眾所周知，絕大多數台灣人為大陸移民後裔，而漢是全球共認的中國主體民族，所謂與事實不符，只是掩人耳目的說辭。顯而易見，「漢」之所以敏感，恰恰因為它無時無刻不在突顯兩岸的文化、歷史與血脈連結，觸及綠營的政治忌諱。綠營無法憑空揑造一個「台灣族」，就只能掩耳盜鈴，把祖籍福建漳州的賴清德，以及一眾家譜背景相似的民進黨人都劃為「其餘人口」。國台辦斥責其荒謬絕倫，「不知有何顏面面對列祖列宗」，可謂一針見血。

從全球慣例來看，多數地區採用族群分類統計，但也有國家反其道而行，法國就為了體現「自由、平等、博愛」立國精神，完全不把族裔納作統計元素。人口統計與公共資源分配、社會政策制訂密切相關，這兩種統計方式孰優孰劣難有定論，但像綠營當局那樣以促進平權為名突出極小比例人口，卻同時抹掉大多數人口的族裔背景，實在有違常理。兩岸同文同種、同根同源是不爭的事實，「一中原則」也是眾多國家與國際組織遵循的準則，面對綠營日益猖獗的「台獨」操作，北京軟硬兼施的力度不斷加強。綠營在國際博弈中上不了台面，也無法直接抹掉台灣的中華文化屬性，於是轉求人為扭曲，企圖改變社會認知。這也許才是不惜把自己也變成「其餘人口」的真正目的。

有國民黨立委直斥，把台灣民眾盡皆劃歸「其餘人口」，證明民進黨「去中國化」走火入魔。「獨派」陣營也有人提出質疑。專研少數族裔議題的東華大學原住民民族學院前院長施正鋒便指出，一般國家介紹族群結構由多到寡，剩餘者通稱「其他」，當下民進黨政府卻以平權為藉口，試圖遮掩台灣現有人口都是先後由大陸遷徙而來的事實。他詰問：「綠營人士津津樂道混有日本，甚至荷蘭的成分，竟然自我否定為殘餘的『其他』？」類似質疑最近一年內多次出現在輿論場，矛頭直指賴清德就職演說中把1624年，即荷蘭人征服台南之年，說成是「台灣全球化的開端」，以及發表感念日本殖民統治等言論。

上台一年頻密「抗中」

兩岸關係沉入谷底

賴清德曾以「務實的台獨工作者」自居，掌權以來，他不再把「台獨」高調宣之於口，但「謀獨」動作與同屬民進黨的陳水扁、蔡英文相比，變本加厲。他在上台前曾宣示要做「國家重建、社會改造、洗滌人心」三件事，若用其行為來解讀，所謂「國家重建」，即透過「去中國化」手段重新定義台灣的社會認同，建構一個與大陸切割的實體；「社會改造」是透過修改課綱等方式，改變台灣社會的歷史與文化認知，使其更趨近「台獨」理念；「洗滌人心」則是在意識形態層面強化台灣「民主」對抗大陸「專制」的論述，用各種手段「抹紅」政治對手，把民進黨塑造為台灣選舉政治的唯一正確選擇。

最近數月，民進黨當局在兩岸關係上的民粹操作歇斯底里。除了試圖將台灣人血液中的漢族成分「稀釋」，綠營提出編撰「識讀中國威脅」教材、反對甚至禁止大中小學學生與對岸交流。在內政上，以鼓吹「武統」為由驅逐多名大陸配偶、把對岸列為「境外敵對勢力」，以及把針對國民黨立委的大罷免與「抗中」掛鈎。在國際層面，賴清德月初破天荒舉辦「歐戰勝利日」紀念活動，把原本因應特朗普推行「對等關稅」而拋出的「脫中入北」主張，提升至在歷史認同上迎合西方的層次。

對這些鬼蜮動作，當然不能掉以輕心。任何一方若不斷灌輸對立與敵意，必然破壞兩岸和平統一的根基。另一個危險的警號是，賴清德一系列「去中國化」操作背後有現實政治鬥爭盤算。民進黨目前正無所不用其極推動大罷免，意圖扭轉朝小野大的被動局面。在權力不足時，賴清德尚且不斷玩火，一旦真正全面控制行政與立法機構，難保不會做出更瘋狂的行徑，把兩岸推向萬劫不復的攤牌境地。

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