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社評

社評：中國拉共體團結大勢所趨 政治經濟文化合作前景闊

【明報社評】十年來第四次召開的中國拉美與加勒比國家（拉共體）部長級會議，上周在北京舉行。雖然是部長級會議，仍有四個國家元首出席，為會議增添分量。在美國發起關稅戰、貿易戰的背景下，會議宣言沒有點名美國，但強調遵循聯合國憲章，以及反對在國際關係中使用或威脅使用武力及實施單邊強制措施，指向美國的惡行十分明顯。中國與拉共體國家同屬發展中國家，各自都有龐大的市場，合作前景十分廣闊，香港正在尋找新市場，以及需要深化國際交往合作，不能忽視拉共體國家。

中國投資過渡到高科技

拉美礦產農產中國所需

拉共體成員國33個，人口6億，無論在國際政治以及經濟，都是一股重要力量，拉美與中國距離兩萬公里，惟地理距離沒有阻礙雙方合作，雙方近年關係更不斷拉近，國家主席習近平訪問一次的拉共體國家有八個，兩次的有兩個，訪問過三次的是巴西。而過去十年，訪問中國的拉共體國家元首平均每年五個（疫情期間除外），2023年更加有八個國家。雙邊貿易額從2000年的120億美元，2024年迅速發展到5150億美元。

這次中國與拉共體部長級會議，中國承諾向拉共體提供660億元人民幣的信貸資金額度，金額雖然只是上次的一半，也足以促成很多中國對拉共體的投資與合作項目。信貸額度不如以往，跟中國經濟發展放緩有關，也跟中國對拉共體的合作方向改變有關。過去大部分是基建項目，修橋築路建水壩，涉及資金龐大且回報期長，而今中國企業的投資方向，更多是在新能源設備、汽車製造、通訊物流以及健康產品等。拉共體國家則仍然希望加強基建投資，諸如鋪設中國至拉美的光纖海底電纜，以及修建橫跨南美洲大陸的巴西沿海城市到秘魯的鐵路，連接新落成的錢凱港，縮短運輸時間以及減輕成本。

中國需要全方位對外開放，自然不能忽視拉共體，特別是美國帶頭的西方國家企圖遏阻中國發展的形勢下，加強跟拉共體的關係更形重要，在一帶一路沿線國家中，非洲的發展水平相對落後，市場仍未成熟，中亞到東歐等國家雖然發展相當，但人口與市場體積都不夠大，拉共體國家不但發展較為成熟，也有互補關係，中國需要進口大量大豆，若與美國打貿易戰停買美國大豆，巴西是最佳的替代國家，而且南美洲有很多礦產資源是中國所需要的，正好可以出口高科技產品來換取。

中國跟拉共體的合作，經濟只是其中一面，政治方面也十分重要。台灣目前只有12個所謂「邦交國」，其中在拉共體就有7個，本來這次中國拉共體會議並不涉及台灣問題，但前來參加會議的有海地和聖盧西亞，跟台灣仍然有外交關係，為會議增添敏感氣氛。而最大的政治問題在於美國，中、南美洲被美國視為「後院」，國務卿魯比奧上任四個月去過16個國家，其中一半是在中美洲和南美洲，他到巴拿馬聲稱要收回運河，並說以後美國軍艦通過可以免費，雖然遭巴拿馬否認，但可見拉美依然是美國的外交重心。對於華府所採取的手段，拉共體峰會上月在洪都拉斯舉行，成員國未能就譴責美國的脅迫手段達成共識，顯示拉共體並非一個立場一致的組織。

中國助拉美選聯合國秘書長

更多國家加入一帶一路倡議

拉共體的對華態度也並非一致，巴西跟中國的貿易額最大，也是得到中國投資最多的拉美國家，總統盧拉親自出席中國拉共體部長級會議，他在大會上表示，拉美的命運並非掌握在任何人手裏，不在習近平主席手裏，也不在美國和歐盟手裏，而是完全取決於拉美是選擇要強大還是繼續弱小。這個要求獨立自主的看法，也影響到巴西至今還沒有宣佈加入中國一帶一路的倡議。然而，這也不妨礙其他國家在應對美國脅逼之下，選擇更加靠近中國，哥倫比亞宣布要加入一帶一路，智利總統博里奇附和中國的主張，高調要求多邊主義以及自由貿易，都在跟美國唱反調。

姑勿論拉共體是否一致對華友好，中國也會支持拉共體的一些政治訴求。明年將舉行聯合國秘書長選舉，聯合國過去九任秘書長只有一人來自拉美國家，中國表示支持拉美國家候選人。特朗普解散國際開發署，停止一直以來對拉美國家在公共衛生和扶貧等方面的援助，在這個特定的時空，拉共體國家踴躍前來中國參加論壇，顯然是要看看中國今後是否會大力支援拉共體國家的發展。

中國加強與拉共體的合作，原因並不一定僅僅是為了對抗美國，而是中國要加大對拉共體國家投資，尋求更大的市場，就要在非經濟領域也加強合作，比如文化交流、民間組織之間的聯繫等等。香港目前一方面要尋找新的市場，為自身的經濟發展探求出路，也需要加強國際交往合作，為國家說好中國故事，這兩方面都要求香港不能忽視中、南美洲國家。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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