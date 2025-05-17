社評：網站移除大量舊報告 申訴署解釋欠說服力

僅保留最近三年資料

投訴政府欄目同被刪

申訴專員公署是獨立法定機構，職責是監察各政府部門和公營機構的公共行政及服務表現。如果公眾認為當局行政失當，包括未有適當執行《公開資料守則》等，可以向申訴專員投訴，由署方獨立調查。另外，公署亦會就廣受關注的課題主動調研。舉例說，公署早前便因應嚴重工業意外頻生，主動調查建造業職安健監管情况，報告揭發有合資格人士未做完安全檢查，便簽署指定表格確認安全。由於事態嚴重，行政長官李家超已指示政務司長陳國基領導工作小組深入檢視報告，懷疑個案亦已轉介警方刑事調查。申訴署所能發揮的作用，在此可見一斑。

申訴署肩負查找政府部門缺失及督促提高透明度的職責，資訊更應透明公開，以起示範作用，可是署方早前更新網站，卻將大量調查報告移除。翻查網站紀錄，今年4月中，網頁仍留有署方2013年起的調查報告全文或摘要、新聞稿及年報，以及《公開資料守則》個案欄目，可是網站更新後，只保留2023年4月之後的調查報告、新聞稿、調解協作實例及最近兩份年報，移除的資料涉及至少230項調查報告內容，《公開資料守則》個案欄目也被刪去。有關欄目以往會公開一些投訴政府違反《守則》的個案，諸如地政總署拒絕提供寮屋巡查紀錄等。

根據政府內部《政府網頁發放資料指引》，已「過時」或廢棄的政府網站應移除，以免市民獲取過時或錯誤資訊，但這並無影響一些政府部門在網站公開歷年資料。以審計署為例，署方定期就政策局及政府部門工作發表衡工量值審計報告，其網站仍載列自1999年至今的報告書，供公眾閱覽。另外，私隱專員公署網站亦詳列由1997年至今的年報，以及遠至1998年的意見調查報告。

申訴署多年來所做的調查報告，對於了解政府公共行政問題、以及比較今昔狀况，具有重要價值。既然審計署和私隱專員公署網站皆能羅列廿多年的報告，申訴署網站技術上沒理由做不到。就算當局認為應將一些「年代久遠」的報告下架，以免佔用伺服器空間，也沒理由僅僅保留近兩三年的報告及相關新聞稿。申訴署現在移除資料的情况，跟署方一向提倡的公開透明原則格格不入，署方的解釋也缺乏說服力。

署方回覆本報查詢，今次更新網站是為了「確保網站內容準確」、「方便找到最新和最相關報告」，云云，然而舊報告的存在，本身不會影響網站內容的「準確性」，有心查閱的市民，自然也會留意報告註明的年份，不會誤將舊報告當新材料。至於「方便找到最新報告」，其實只需做好基本的檔案搜尋索引、網頁安排清楚一些，已可做到。署方表示，市民仍可書面要求索取不在網站上的資料，惟未有交代具體程序。2014年，時任申訴專員黎年主動調查《公開資料守則》落實情况，報告明確指出，資訊自由一項基本原則，是公眾在索取資料方面的限制和不便，應該愈小愈好。明明以往可以上網看到報告，如今卻要書面申請索閱，無論怎麼說都是增加了關卡和不便。

政府運作公開透明

良政善治重要一環

2016年，申訴署網站設立《公開資料守則》個案欄目，選錄一些市民投訴個案。時任專員劉燕卿表示，目的是幫助公眾明白索取政府資料的權利，讓各部門引以為鑑，「避免不合理地拒絕公開資料」，希望假以時日，該專欄會成為「有關公開資料課題的參考資料庫」。現在署方取消該欄目，網站「常見問題」中，「選錄一些與《公開資料守則》有關的投訴個案」一句亦刪除，取而代之是「發布調解成功及跨部門協作實例選錄」。署方日後會否再公布政府部門不符《守則》的投訴個案？是否只有「正面」的實例才獲選錄？署方應該交代清楚。

本港尚未訂立《檔案法》規管政府檔案管理。近年各政策局及部門銷毁檔案數量呈升勢，網站資訊下架、資料查閱限制增加，情况也愈來愈多。莫說可能涉及個人私隱的網上查冊資料，就連一些不敏感的公開資料，查閱也有不少關卡。早前政府公開區議員工作報告，不僅沒有上載網站，必須親身到各區民政處查閱，當局還訂明不得拍攝文件。因應市民投訴政府刪除原先在社媒所發放的帖文及資訊，申訴署兩年前宣布主動調查政府網站及社交媒體帳戶的檔案管理，有關報告何時出爐，還得拭目以待。政府運作公開透明，是良政善治重要一環。放眼世界，不少政府都透過建立網上資料庫等方法，讓公眾可以輕易取閱已下架的政府網站資料。特區當局強調要建設智慧政府，大可在這方面多下工夫，《檔案法》立法，也不應長期束諸高閣。

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