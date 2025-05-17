明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：網站移除大量舊報告 申訴署解釋欠說服力

【明報社評】申訴專員公署更新網站，移除大量調查政府部門的報告及資料，原先詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目亦不復見。申訴署多年來所做的調查報告，揭露過政府不少缺失，對於促進良政善治，具有積極作用。現在署方一改既有做法，網站只保留近3年的調查報告及相關資料，其餘舊報告一律收起，既不方便公眾查閱，亦跟申訴署督促各部門增加透明度的角色存在扞格。政府運作應力求公開透明，不應事事「收收埋埋」。近年政府下架網上資訊似乎成為趨勢，不僅影響公眾知情權，也不利於政府建立公開透明的形象。

僅保留最近三年資料

投訴政府欄目同被刪

申訴專員公署是獨立法定機構，職責是監察各政府部門和公營機構的公共行政及服務表現。如果公眾認為當局行政失當，包括未有適當執行《公開資料守則》等，可以向申訴專員投訴，由署方獨立調查。另外，公署亦會就廣受關注的課題主動調研。舉例說，公署早前便因應嚴重工業意外頻生，主動調查建造業職安健監管情况，報告揭發有合資格人士未做完安全檢查，便簽署指定表格確認安全。由於事態嚴重，行政長官李家超已指示政務司長陳國基領導工作小組深入檢視報告，懷疑個案亦已轉介警方刑事調查。申訴署所能發揮的作用，在此可見一斑。

申訴署肩負查找政府部門缺失及督促提高透明度的職責，資訊更應透明公開，以起示範作用，可是署方早前更新網站，卻將大量調查報告移除。翻查網站紀錄，今年4月中，網頁仍留有署方2013年起的調查報告全文或摘要、新聞稿及年報，以及《公開資料守則》個案欄目，可是網站更新後，只保留2023年4月之後的調查報告、新聞稿、調解協作實例及最近兩份年報，移除的資料涉及至少230項調查報告內容，《公開資料守則》個案欄目也被刪去。有關欄目以往會公開一些投訴政府違反《守則》的個案，諸如地政總署拒絕提供寮屋巡查紀錄等。

根據政府內部《政府網頁發放資料指引》，已「過時」或廢棄的政府網站應移除，以免市民獲取過時或錯誤資訊，但這並無影響一些政府部門在網站公開歷年資料。以審計署為例，署方定期就政策局及政府部門工作發表衡工量值審計報告，其網站仍載列自1999年至今的報告書，供公眾閱覽。另外，私隱專員公署網站亦詳列由1997年至今的年報，以及遠至1998年的意見調查報告。

申訴署多年來所做的調查報告，對於了解政府公共行政問題、以及比較今昔狀况，具有重要價值。既然審計署和私隱專員公署網站皆能羅列廿多年的報告，申訴署網站技術上沒理由做不到。就算當局認為應將一些「年代久遠」的報告下架，以免佔用伺服器空間，也沒理由僅僅保留近兩三年的報告及相關新聞稿。申訴署現在移除資料的情况，跟署方一向提倡的公開透明原則格格不入，署方的解釋也缺乏說服力。

署方回覆本報查詢，今次更新網站是為了「確保網站內容準確」、「方便找到最新和最相關報告」，云云，然而舊報告的存在，本身不會影響網站內容的「準確性」，有心查閱的市民，自然也會留意報告註明的年份，不會誤將舊報告當新材料。至於「方便找到最新報告」，其實只需做好基本的檔案搜尋索引、網頁安排清楚一些，已可做到。署方表示，市民仍可書面要求索取不在網站上的資料，惟未有交代具體程序。2014年，時任申訴專員黎年主動調查《公開資料守則》落實情况，報告明確指出，資訊自由一項基本原則，是公眾在索取資料方面的限制和不便，應該愈小愈好。明明以往可以上網看到報告，如今卻要書面申請索閱，無論怎麼說都是增加了關卡和不便。

政府運作公開透明

良政善治重要一環

2016年，申訴署網站設立《公開資料守則》個案欄目，選錄一些市民投訴個案。時任專員劉燕卿表示，目的是幫助公眾明白索取政府資料的權利，讓各部門引以為鑑，「避免不合理地拒絕公開資料」，希望假以時日，該專欄會成為「有關公開資料課題的參考資料庫」。現在署方取消該欄目，網站「常見問題」中，「選錄一些與《公開資料守則》有關的投訴個案」一句亦刪除，取而代之是「發布調解成功及跨部門協作實例選錄」。署方日後會否再公布政府部門不符《守則》的投訴個案？是否只有「正面」的實例才獲選錄？署方應該交代清楚。

本港尚未訂立《檔案法》規管政府檔案管理。近年各政策局及部門銷毁檔案數量呈升勢，網站資訊下架、資料查閱限制增加，情况也愈來愈多。莫說可能涉及個人私隱的網上查冊資料，就連一些不敏感的公開資料，查閱也有不少關卡。早前政府公開區議員工作報告，不僅沒有上載網站，必須親身到各區民政處查閱，當局還訂明不得拍攝文件。因應市民投訴政府刪除原先在社媒所發放的帖文及資訊，申訴署兩年前宣布主動調查政府網站及社交媒體帳戶的檔案管理，有關報告何時出爐，還得拭目以待。政府運作公開透明，是良政善治重要一環。放眼世界，不少政府都透過建立網上資料庫等方法，讓公眾可以輕易取閱已下架的政府網站資料。特區當局強調要建設智慧政府，大可在這方面多下工夫，《檔案法》立法，也不應長期束諸高閣。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞